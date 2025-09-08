Ν. Παπαθανάσης: Είμαστε η πρώτη χώρα στις εκταμιεύσεις από το ταμείο Ανάκαμψης ως προς το ΑΕΠ μας

Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ ήταν το θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, στα πλαίσια της παρουσίασης που έγινε στο υπουργείο Οικονομικών.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης, «η οικονομία όμως απαιτεί στήριξη. Το βασικό εργαλείο της στήριξης της οικονομίας είναι το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Για το 2026 το ύψος αυτού του προγράμματος θα είναι 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ για το 25 είναι 14,6 δισεκατομμύρια ευρώ».

Και πρόσθεσε: «Βλέπουμε λοιπόν αύξηση 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ ή 16,4%. Για να δούμε όμως λίγο κάποια ιστορικά στοιχεία, για να κατανοήσουμε πώς ακριβώς αυτή η οικονομία στηρίζεται και φέρνει αυτά τα αποτελέσματα.

Βλέπουμε μια ιστορική αναδρομή. Ξεκινήσαμε το 2019 με 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ για να φθάσουμε το 2026 σε 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 200% αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης και βεβαίως του αποτελέσματος που φέρνει η οικονομία. Τώρα δυο λόγια για την εξέλιξη του ταμείου ανάκαμψης. Έχουμε λάβει μέχρι τώρα 21,3 δισεκατομμύρια ευρώ».

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός, «είμαστε η πρώτη χώρα, παραμένουμε η πρώτη χώρα σε εκταμιεύσεις ως προς το ΑΕΠ μας και μέσα στις πρώτες χώρες στις φυσικές εκταμιεύσεις των πόρων. Αναμένουμε 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ από το 6ο αίτημα που έχουν λάβει ήδη την προκαταρκτική έγκριση, θα φτάσουμε στα 23,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το έβδομο αίτημα, ετοιμαζόμαστε να του υποβάλουμε τον Νοέμβριο ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και βεβαίως συμπληρωματικά ερχόμαστε για το 6ο αίτημα το αίτημα με τα δάνεια, το δανειακό σκέλος ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ και επίσης το αίτημα το έβδομο αίτημα για τα δάνεια ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ».

«Στόχος της απορρόφησης: Έχουμε υψηλό στόχο απορρόφησης για το 2025, 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα έχουμε ήδη φτάσει τα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως, 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ θα απορροφηθούν ως τις 31/12 του τρέχοντος έτους», είπε και ανέφερε πως «για του χρόνου κλείνει το κεφάλαιο με 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια τεράστια απορρόφηση τα έργα, καθώς το ταμείο ανάκαμψης έχει έργα και μεταρρυθμίσεις. Τα έργα έχουν και οι μεταρρυθμίσεις βεβαίως την τελική ημερομηνία για να υποβάλουμε το τελευταίο αίτημα, το 9ο αίτημα, που είναι ο Σεπτέμβριος του 2026».

«Όμως τα έργα πρέπει να έχουν αποπληρωθεί και αυτό σημαίνει μία απορρόφηση 7,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από το ταμείο ανάκαμψης το 2026

Τα λοιπά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για το 2026 αναμένεται να απορροφήσουν 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το συνολικό πρόγραμμα, το αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και οι πόροι που μπαίνουν στην οικονομία προφανώς δεν συμπεριλαμβάνουν τους πόρους που έρχονται από το δανειακό σκέλος του ταμείου ανάκαμψης.

Είναι συμπληρωματικά ποσά και δεν συμπεριλαμβάνονται εδώ, όπως δεν συμπεριλαμβάνονται και το συνολικό ύψος των επιδοτούμενων δανείων, όχι μόνο από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, αλλά και από το πρόγραμμα το δανειακό που τρέχει ειδικά με το σχέδιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης», δήλωσε.

Ο κ. Παπαθανάσης συνέχισε λέγοντας πως: «Σε εξέλιξη έχουμε ένα πρόγραμμα για την εξωστρέφεια, λέω σε εξέλιξη γιατί είναι πολύ σημαντικό. Προφανώς έχουμε στοχεύσει στο να μειώσουμε το εμπορικό έλλειμμα, το ισοζύγιο του εμπορικού ελλείμματος, η εξωστρέφεια και οι εξαγωγές είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας.

Και νέες δράσεις επιχειρηματικότητας για το 2026. Έχουμε δράση για επιχειρηματικές δραστηριότητες εκεί που πονάει το εμπορικό μας ισοζύγιο ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Προφανώς αυτές θα μοχλεύσεουν πολύ περισσότερες επενδύσεις.

Δράση ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 70 εκατομμύρια ευρώ και δράση για τις επιχειρήσεις οι οποίες θα υπαχθούν στην κατηγοριοποίηση του ΣΤΕΠ. Είναι εδώ που συμπεριλαμβάνει την καινοτομία και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα.

Τώρα το Ταμείο Επιχειρηματικότητας 3, το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία και απορροφήθηκαν ήδη πόροι του επιδοτούμενου σκέλους, είναι ανοικτό ακόμα το σκέλος των εγγυήσεων. Να θυμίσω ότι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας επιδοτούμε τα δάνεια μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας με 40% επιδότησης του επιτοκίου ή εγγυόμαστε εμείς ως πολιτεία το 80% του δανείου, καθότι μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις, επομένως θέλουμε να διευρύνουμε την περίμετρο των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό τομέα.

Και εδώ βλέπουμε ότι πάνω από 70.000 δικαιούχοι έχουν λάβει δάνειο από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπου το 75% είναι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάτω από 10 εργαζομένους και το 80% επιχειρήσεις που έχουν κάτω από 2.000.000 τζίρο,, 780 εκατομμύρια σε δάνεια, πρόσθετα δάνεια».