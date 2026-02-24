ΚΥΣΟΙΠ: Οι 4 βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης στην οικονομία για το 2026

Οι βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας τέθηκαν στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, που συνεδρίασε την Τρίτη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, σε πρώτο «πλάνο» για την κυβέρνηση βρίσκονται ζητήματα ανάπτυξης και επενδύσεις, ανταγωνιστικότητα και παραγωγικός μετασχηματισμός, υποδομές και κόστος ζωής σε συνδυασμό με την αύξηση των εισοδημάτων.

Οι 4 βασικές προτεραιότητες

Ανάπτυξη και επενδύσεις

Νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις στη ΔΕΘ

Νομοθετική πρωτοβουλία για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες

Εξέταση και απλοποίηση 400 διαδικασιών της πλατφόρμας ΜΙΤΟΣ

Νομοσχέδιο για απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση εποπτείας

Ολοκλήρωση Κτηματολογίου

Νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών δόμησης και την ενσωμάτωσή τους στο Κτηματολόγιο

Εφαρμογή των πρόσφατων διεθνών ενεργειακών συμφωνιών για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων και το αμερικανικό LNG

Θέσπιση ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία

Εφαρμογή του ψηφιακού φακέλου δικογραφίας σε όλες τις κτηματολογικές διαφορές και στο 60% των διαφορών πολιτικής δικαιοσύνης

Ολοκλήρωση Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Εκκίνηση υλοποίησης Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026 – 2030

Ολοκλήρωση 50 Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας

Ανταγωνιστικότητα και Παραγωγικός Μετασχηματισμός

Μετασχηματισμός Enterprise Greece και εκσυγχρονισμός Export Credit Greece

Υλοποίηση Ετήσιου Σχεδίου Εξωστρέφειας 2026 (ΥΠΕΞ)

Ενίσχυση εξωστρέφειας ελληνικών επιχειρήσεων - Δημιουργία Γραφείων Εξωστρέφειας σε επιλεγμένες Περιφέρειες

Βελτίωση και εφαρμογή Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Επενδύσεων - Προκήρυξη καθεστώτων ενίσχυσης «Επιχειρηματική

Εξωστρέφεια» και «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου

Εφαρμογή του νέου, οριστικού και ψηφιακού συστήματος για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Στρατηγικός σχεδιασμός νέας ΚΑΠ 2028-2034

Επιχειρησιακή έναρξη Φάρου AI Factory

Θέσπιση πλαισίου κατάταξης «πράσινων» τουριστικών καταλυμάτων

Έργα υποδομής σε όλη τη χώρα

Παράδοση ολόκληρου του αυτοκινητοδρόμου Ε65 στην κυκλοφορία

Επέκταση μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά

Ολοκλήρωση αποκατάστασης του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Προώθηση διαδικασιών παραχωρήσεων και αξιοποιήσεων για περιφερειακά αεροδρόμια, λιμένες και μαρίνες, βάσει του σχεδιασμού του Υπερταμείου

Κατακύρωση διαγωνισμού για το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας και εκκίνηση της διαδικασίας αξιοποίησης των 22 περιφερειακών αεροδρομίων (Χίος, Αλεξανδρούπολη, Άραξος, Κάρπαθος, Λήμνος, Ιωάννινα, Μήλος, Νάξος, Πάρος, Ικαρία, Κύθηρα, Λέρος, Σητεία, Ν. Αγχίαλος, Κάλυμνος, Σκύρος, Σύρος, Αστυπάλαια, Καστελόριζο, Καστοριά, Κάσος και Κοζάνη)

Επιτάχυνση διαδικασιών παραχώρησης των λιμανιών Λαυρίου, Καβάλας και Κατάκολου και έναρξη αξιοποίησης των μαρίνων Αργοστολίου και Πύλου

Ολοκλήρωση βασικών έργων αποκατάστασης στη Θεσσαλία

Αποκατάσταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Λάρισας – Βόλου και παρεμβάσεις σε 1.007 σημεία του οδικού δικτύου

Πρόσθετες ενεργειακές διασυνδέσεις

Αναβάθμιση σιδηροδρομικών μεταφορών με ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των συρμών

Συστήματα εκσυγχρονισμού αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας: Υλοποίηση συμφωνημένου με την Ε.Ε. Σχεδίου Δράσης με 13 Έργα

Ενίσχυση του στόλου των αστικών λεωφορείων με 125 νέα λεωφορεία στην Αθήνα και 50 νέα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη

Προσβάσιμες παραλίες: Υλοποίηση έργων σε 238 παραλίες

Οριστικοποίηση μελετών για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Μέριμνα για το κόστος ζωής και την ενίσχυση των εισοδημάτων