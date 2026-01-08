Κομισιόν: Με σημαντική βελτίωση «έκλεισε» το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα το 2025

Σημαντική άνοδο εμφάνισε για τον Δεκέμβριο και για το τέλος του 2025 ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Κομισιόν.

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος για την Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 107,4 μονάδες έναντι 105,9 μονάδες τον Νοέμβριο.

Ο δείκτης οικονομικής αβεβαιότητας για τη χώρα μας διαμορφώθηκε στις -1,9 μονάδες έναντι -3,2 μονάδων τον Νοέμβριο.

Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης ενισχύθηκε στις 115,3 μονάδες έναντι 1132 μονάδων τον Νοέμβριο.