Κομισιόν: Με σημαντική βελτίωση «έκλεισε» το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα το 2025
08/01/2026 • 13:45
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σημαντική άνοδο εμφάνισε για τον Δεκέμβριο και για το τέλος του 2025 ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Κομισιόν.

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος για την Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 107,4 μονάδες έναντι 105,9 μονάδες τον Νοέμβριο.

Ο δείκτης οικονομικής αβεβαιότητας για τη χώρα μας διαμορφώθηκε στις -1,9 μονάδες έναντι -3,2 μονάδων τον Νοέμβριο.

Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης ενισχύθηκε στις 115,3 μονάδες έναντι 1132 μονάδων τον Νοέμβριο.

 

