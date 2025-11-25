Κ. Καραγκούνης: Ξεκίνησε η καταβολή του μόνιμου βοηθήματος 250 ευρώ σε συνταξιούχους

Ξεκίνησε η καταβολή του μόνιμου βοηθήματος 250 ευρώ σε συνταξιούχους, με στόχο την οικονομική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην ΕΡΤ σημείωσε ότι πληρωμές γίνονται με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και αφορούν συνταξιούχους άνω των 65 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ.

Η πλατφόρμα του ΕΦΚΑ επιτρέπει στους πολίτες να ενημερωθούν προσωποποιημένα για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ενίσχυσης. Οι δικαιούχοι συνταξιούχοι θα δουν τον αριθμό και την ημερομηνία πίστωσης των χρημάτων, ενώ όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια θα λαμβάνουν αναλυτική αιτιολόγηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουν ήδη πληρωθεί 1.241.000 συνταξιούχοι, ενώ έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή σε 1.400.000 δικαιούχους. Το υπόλοιπο, περίπου 1,1 εκατομμύριο συνταξιούχοι, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.

Αναπροσαρμογές συντάξεων και φορολογικά νέα

Ο κ. Καραγκούνης ανακοίνωσε ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2026 θα εφαρμοστεί αύξηση 2,4% στις συντάξεις, σε συνέχεια προηγούμενων αυξήσεων, φέρνοντας σωρευτικά πάνω από 15% συνολική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, περίπου 700.000 συνταξιούχοι θα επωφεληθούν από μείωση της προσωπικής διαφοράς, ενώ η νέα φορολογική μεταρρύθμιση προβλέπει μείωση παρακράτησης φόρου, επηρεάζοντας θετικά και τα εισοδήματα των συνταξιούχων.

Σημαντική επιτυχία θεωρείται και η διαχείριση των εκκρεμών συντάξεων: μέσα στο 2025 έχουν ήδη εκδοθεί 200.000 συντάξεις, ενώ οι εκκρεμότητες παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα (15.000 κύριες και 31.000 επικουρικές).

Ανεργία και αγορά εργασίας

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η απασχόληση έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ η ανεργία μειώθηκε δραστικά: από 40,5% στους νέους έως 24 ετών το 2020 στο 19% το 2025, και από 7,5% στο 15,6% στις ηλικίες 25–74 ετών.

Επιπλέον, η πλήρης απασχόληση αυξήθηκε στο 77%, ενώ ο μέσος μισθός στην κύρια απασχόληση υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 1.500 ευρώ το 2027, με στόχο περαιτέρω αύξηση μέσω μειώσεων μη μισθολογικού κόστους στις επιχειρήσεις. Σημαντικά προγράμματα εργασιακής εμπειρίας έχουν ήδη δημιουργήσει 50.000 θέσεις εργασίας, καλύπτοντας τον στενό πυρήνα της ανεργίας.

Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα

Ο κ. Καραγκούνης επίσης αναφέρθηκε και στο νέο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας την πολιτική του διακυβέρνηση και τα αποτελέσματα για την Κεντροαριστερά. Επισήμανε συγκεκριμένα ζητήματα όπως η Συμφωνία των Πρεσπών και η διαχείριση των καταστροφικών γεγονότων στο Μάτι, ενώ ανέφερε ότι πολιτικές ενέργειες της προηγούμενης κυβέρνησης στόχευαν στην προσβολή πολιτικών αντιπάλων.

Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει αυτόνομη πορεία, αλλά η συγκυβέρνηση με άλλους πολιτικούς χώρους παραμένει ανοιχτό ερώτημα, ειδικά σε περίπτωση που γίνει πρώτο κόμμα, ακόμα και με μία ψήφο διαφορά.