Financial Times

Το Ιράν προχωρά σε αυστηροποίηση του ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ, απαιτώντας από τις ναυτιλιακές εταιρείες την καταβολή διοδίων σε κρυπτονομίσματα για τα δεξαμενόπλοια που διέρχονται από την κρίσιμη πλωτή οδό, στο πλαίσιο της δί εβδομάδων εκεχειρίας, σύμφωνα με τους Finanacial Times.

Στόχος της Τεχεράνης είναι να διατηρήσει τον επιχειρησιακό έλεγχο της διέλευσης και να ενισχύσει την εποπτεία σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως.

Ο Χαμίντ Χοσεϊνί, εκπρόσωπος της Ένωσης Εξαγωγέων Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Πετροχημικών του Ιράν, δήλωσε ότι η χώρα επιδιώκει να επιβάλλει τέλη σε κάθε διερχόμενο δεξαμενόπλοιο, ενώ θα προηγείται αξιολόγηση για κάθε πλοίο ξεχωριστά. Όπως εξήγησε, η διαδικασία αποσκοπεί στην αποτροπή μεταφοράς όπλων κατά τη διάρκεια της εύθραυστης εκεχειρίας.

«Το Ιράν πρέπει να γνωρίζει τι εισέρχεται και τι εξέρχεται από το στενό, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα αξιοποιηθεί αυτή η περίοδος για στρατιωτικές μεταφορές», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία θα είναι χρονοβόρα και χωρίς βιασύνη από ιρανικής πλευράς.

Οι αποφάσεις για το καθεστώς διέλευσης λαμβάνονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, με τις έως τώρα ενδείξεις να δείχνουν ότι τα πλοία θα υποχρεώνονται να ακολουθούν τη βόρεια διαδρομή, κοντά στις ιρανικές ακτές. Η προοπτική αυτή δημιουργεί επιφυλάξεις για πλοιοκτήτες που συνδέονται με δυτικές χώρες ή κράτη του Κόλπου.

Σύμφωνα με τον Χοσεϊνί, οι ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει να ενημερώνουν εκ των προτέρων τις αρχές για το φορτίο τους μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Στη συνέχεια, θα καθορίζονται τα διόδια, τα οποία ανέρχονται σε ένα δολάριο ανά βαρέλι πετρελαίου, ενώ τα άδεια πλοία θα εξαιρούνται. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται σε bitcoin, με ελάχιστο χρονικό περιθώριο, ώστε να αποφεύγεται η ιχνηλάτηση ή κατάσχεση λόγω κυρώσεων.

Παράλληλα, δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο έλαβαν προειδοποιητικά μηνύματα ότι θα αποτελέσουν στόχο στρατιωτικών επιθέσεων εάν δεν εξασφαλίσουν προηγουμένως άδεια από τις ιρανικές αρχές. Η απειλή αυτή εντείνει το κλίμα αβεβαιότητας στη ναυτιλιακή κοινότητα.

Μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες τηρούν στάση αναμονής, με τη Maersk να επισημαίνει ότι, παρά τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης, δεν υπάρχει ακόμη επαρκής ασφάλεια για την επανέναρξη κανονικών διελεύσεων. Εκτιμάται ότι εκατοντάδες πλοία παραμένουν σε αναμονή, ενώ η σταδιακή αποσυμφόρηση της περιοχής αναμένεται να απαιτήσει σημαντικό χρόνο.

