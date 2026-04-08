Tα Στενά του Ορμούζ, το supply chain και η βουτιά σε πετρέλαιο - φυσικό αέριο

Η συμφωνία για την προσωρινή εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανοίγει ένα περιορισμένο, αλλά κρίσιμο «παράθυρο» σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του πλανήτη, τα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη, αποδεχόμενη την πρόταση του Donald Trump, δηλώνει ότι θα επιτρέψει ελεγχόμενη διέλευση πλοίων, υπό την προϋπόθεση παύσης των επιθέσεων, ενώ παράλληλα δρομολογούνται συνομιλίες με την Ουάσινγκτον στο Ισλαμαμπάντ.

Η εξέλιξη αυτή δεν συνιστά πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά περισσότερο μια προσωρινή αποσυμπίεση σε ένα περιβάλλον που παραμένει ασταθές.

Η ναυτιλία σε κατάσταση αναμονής

Οι πρώτες αντιδράσεις στον ναυτιλιακό κλάδο χαρακτηρίζονται από συγκρατημένη αισιοδοξία, με μεγάλους οργανισμούς και ενώσεις να τηρούν στάση αναμονής έως ότου αποσαφηνιστούν πλήρως οι όροι της συμφωνίας.

Παρά τα πρώτα θετικά σήματα, η αγορά κινείται με ιδιαίτερη προσοχή. Η Ιαπωνική Ένωση Πλοιοκτητών, ένας σημαντικός κλαδικός φορέας, ήταν μεταξύ εκείνων που δήλωσαν ότι θα εξετάσουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν και στη συνέχεια θα μεταφέρουν πληροφορίες στα μέλη τους.

Οι περισσότεροι, ωστόσο, προειδοποίησαν ότι απαιτείται περισσότερη σαφήνεια για να κινηθούν τα πλοία και ότι ακόμη και στο καλύτερο σενάριο οι ροές θα χρειαστούν χρόνο για να επανέλθουν ουσιαστικά.

Περισσότερα από 800 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, ενώ συνολικά πάνω από 1.000 αναμένουν εκατέρωθεν των Στενών, επιχειρώντας να αξιολογήσουν τις πραγματικές συνθήκες διέλευσης.

Οι πλοιοκτήτες και οι ασφαλιστές εξακολουθούν να μην έχουν σαφή εικόνα για το καθεστώς λειτουργίας προσπαθώντας να κατανοήσουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Η ιρανική πλευρά κάνει λόγο για «επιτηρούμενη» και «περιορισμένη» διέλευση, με τις ένοπλες δυνάμεις να διατηρούν τον έλεγχο της κίνησης και των όρων πρόσβασης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η επανεκκίνηση των θαλάσσιων ροών δεν μπορεί να είναι άμεση. «Δεν επαναφέρεις τις παγκόσμιες ροές ναυτιλίας μέσα σε 24 ώρες», δήλωσε η Jennifer Parker, επίκουρη καθηγήτρια στο University of Western Australia Defence and Security Institute. Ακόμη και στο πιο ευνοϊκό σενάριο, η αποκατάσταση θα γίνει σταδιακά. Σε περιόδους ομαλότητας, περίπου 135 πλοία διέρχονται καθημερινά από τα Στενά, ένας αριθμός που απέχει σημαντικά από τη σημερινή εικόνα. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η επαναφορά της παγκόσμιας ναυτιλιακής δραστηριότητας απαιτεί χρόνο και σταθερότητα.

Τα σχέδια κατάπαυσης του πυρός αποτελούν απαραίτητο βήμα, αλλά μόνο ένα αρχικό, δήλωσε ο Lewis Hart, επικεφαλής ναυτασφαλίσεων στην Ασία στην Willis Towers Watson. «Ακόμη και εντός ενός παραθύρου δύο εβδομάδων, αναμένουμε ότι η δραστηριότητα θα επανεκκινήσει με μετρημένο τρόπο και όχι ταυτόχρονα», είπε.Οι πλοιοκτήτες και οι ναυλωτές παρακολουθούν ποια πλοία επιχειρούν πρώτα τη διέλευση, ιδιαίτερα όσα δεν διαθέτουν άμεση ιρανική κάλυψη, και πώς εξελίσσεται η πορεία τους.

Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες πλοία παραμένουν σε αναμονή, σχηματίζοντας άτυπες «ουρές» σε κομβικά σημεία όπως το Ντουμπάι και το Khor Fakkan. Η αγορά βρίσκεται ουσιαστικά στην πρώτη ημέρα μιας εύθραυστης αποκλιμάκωσης, όπου οι πραγματικές συνθήκες θα κριθούν στην πράξη.

Οι πρώτες κινήσεις ενισχύουν την αβεβαιότητα. Ορισμένα πλοία φαίνεται να επιχειρούν δοκιμαστικές διελεύσεις, ενώ καταγράφονται και ενδείξεις ασυνήθιστης δραστηριότητας ή πιθανών παρεμβολών στα συστήματα εντοπισμού, γεγονός που διατηρεί υψηλό το επίπεδο ανησυχίας.

Ιδιαίτερη προσοχή στρέφεται στα πλοία LNG, καθώς μέχρι στιγμής καμία πλήρως φορτωμένη μονάδα δεν έχει διασχίσει τα Στενά από την έναρξη της κρίσης.

Η αντίδραση των αγορών – Βουτιά σε πετρέλαιο και αέριο

Η ανακοίνωση της εκεχειρίας είχε άμεσο και έντονο αντίκτυπο στις αγορές ενέργειας.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν αισθητά, με το Brent να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI να καταγράφει ακόμη μεγαλύτερες απώλειες.

Την ίδια στιγμή, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο σημείωσε πτώση έως και 17%, καθώς οι αγορές προεξοφλούν μια σταδιακή αποκατάσταση των ροών.

Η προσωρινή αποκλιμάκωση και η επαναλειτουργία των Στενών θα μπορούσαν να επιτρέψουν στους εξαγωγείς της Μέσης Ανατολής να διοχετεύσουν στην αγορά μεγάλους όγκους πετρελαίου που παραμένουν «μπλοκαρισμένοι» στον Περσικό Κόλπο από την έναρξη των συγκρούσεων, προσφέροντας μια άμεση —έστω και πρόσκαιρη— ανάσα στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Kpler, περίπου 130 εκατομμύρια βαρέλια αργού και 46 εκατομμύρια βαρέλια διυλισμένων καυσίμων βρίσκονται αποθηκευμένα σε περίπου 200 δεξαμενόπλοια στην περιοχή. Την ίδια στιγμή, επιπλέον 1,3 εκατομμύρια τόνοι υγροποιημένου φυσικού αερίου παραμένουν εγκλωβισμένοι σε πλοία που αναμένουν ασφαλή διέλευση.

Οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα έντονες για την Ασία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Μέση Ανατολή, καλύπτοντας περίπου το 60% των αναγκών της σε πετρέλαιο και το 80% των εισαγωγών φυσικού αερίου από την περιοχή. Η απότομη διακοπή των ροών οδήγησε αρκετές χώρες σε περιορισμό της βιομηχανικής παραγωγής και σε μέτρα εξοικονόμησης καυσίμων. Η αποδέσμευση αυτών των ποσοτήτων μπορεί να μειώσει την πίεση, χωρίς ωστόσο να αποκαθιστά πλήρως την ισορροπία.

Γεωπολιτικό ρίσκο και «γκρίζες ζώνες»

Παρά τη μερική αποκλιμάκωση, το γεωπολιτικό ρίσκο παραμένει υψηλό. Η απουσία σαφών όρων, η πιθανότητα επιλεκτικών περιορισμών στη διέλευση και η αυξημένη στρατιωτική επιτήρηση δημιουργούν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Παράλληλα, περιστατικά αμφιλεγόμενης ναυτιλιακής δραστηριότητας και ενδείξεις παρεμβολών ενισχύουν τους φόβους για υβριδικές μορφές σύγκρουσης, ακόμη και εντός του πλαισίου της εκεχειρίας.

Ένα προσωρινό «παράθυρο» με αβέβαιο μέλλον

Η προσωρινή κατάπαυση πυρός αποτελεί ένα θετικό πρώτο βήμα, προσφέροντας χώρο για διπλωματικές πρωτοβουλίες και περιορίζοντας προσωρινά την ένταση σε μια κρίσιμη γεωπολιτική ζώνη.

Ωστόσο, η πλήρης ομαλοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη ναυτιλία απαιτούν κάτι περισσότερο από μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία, απαιτούν σαφήνεια, συνέπεια και διάρκεια.

Μέχρι τότε, η παγκόσμια οικονομία θα συνεχίσει να κινείται σε καθεστώς εύθραυστης ισορροπίας.