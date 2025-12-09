Χρ. Δήμας: Σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποδομών στην πρόσφατη ιστορία της χώρας μας

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Ελλάδας στον τομέα των υποδομών, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και την προσέλκυση επενδύσεων, βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα, με τον Ινδό πρόεδρο της Energy & International Airports του Ομίλου GMR, Σρινίβας Μπομιντάλα, στο πλαίσιο του ετήσιου Συνεδρίου «Capital Link Invest in Greece Forum», που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα υποδέχεται το 2026 «πιο ισχυρή, πιο σταθερή και πιο σίγουρη από οποιαδήποτε άλλη στιγμή την τελευταία εικοσαετία». Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο δημοσιονομικός, οικονομικός και θεσμικός μετασχηματισμός της χώρας είναι πλέον εμφανής τόσο στα δεδομένα όσο και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών. «Σήμερα, η Ελλάδα ταυτίζεται με την αξιοπιστία και παράγει ευκαιρίες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί το ευνοϊκό περιβάλλον για να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το μεγαλύτερο πρόγραμμα υποδομών στη σύγχρονη ιστορία της, συνδυάζοντας εθνικούς πόρους, ευρωπαϊκά κονδύλια, χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και ιδιωτικά κεφάλαια μέσω ΣΔΙΤ.

«Αποσκοπούμε στον εκσυγχρονισμό, την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και την ανάδειξη της Ελλάδας ως κόμβου logistics και ενέργειας», σημείωσε ο κ. Δήμας.

Σχετικά, υπογράμμισε ότι υλοποιείται μια σειρά κρίσιμων έργων που εντάσσονται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (TEN-T), ενισχύοντας τη διασυνδεσιμότητα με τα Δυτικά Βαλκάνια, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις αγορές της Μαύρης Θάλασσας.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, σε αυτή την ενότητα περιλαμβάνονται:

Μεγάλα οδικά έργα όπως ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος, ο Ε65 και ο Βόρειος Οδικός 'Αξονας Κρήτης, τα οποία υλοποιούνται με σταθερό ρυθμό.

Σημαντικές παρεμβάσεις στην αστική κινητικότητα με τις επεκτάσεις του Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και την Υπερυψωμένη Λεωφόρο Ταχείας Κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη.

Ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου με εγκατάσταση ETCS, ψηφιακή παρακολούθηση και νέες εμπορευματικές συνδέσεις μεταξύ λιμανιών και βιομηχανικών ζωνών.

Το νέο Αεροδρόμιο Ηρακλείου, ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής που πραγματοποιούνται σήμερα.

Επιπρόσθετα, ο κ. Δήμας τόνισε ότι η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα των υποδομών, ειδικά των κρίσιμων, αποτελούν βασική προτεραιότητα, ώστε η χώρα να ανταποκριθεί στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να θωρακιστεί απέναντι σε μελλοντικές προκλήσεις.

Κλείνοντας, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε ότι «Όλο αυτό το πλούσιο στρατηγικό σχέδιο υποδομών παίρνει «σάρκα και οστά» σε ένα περιβάλλον πολιτικής και θεσμικής σταθερότητας, σε μια γειτονιά που δοκιμάζεται από πολιτικές αναταράξεις». Υπογράμμισε τη δέσμευση του Υπουργείου για διαφάνεια, αποτελεσματική αδειοδότηση και ψηφιακά εργαλεία υλοποίησης, πλήρως ευθυγραμμισμένα με τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές.

«Η Ελλάδα δεν είναι πλέον μια ιστορία δυνατοτήτων. Είναι μια ιστορία επιδόσεων», ανέφερε ο κ. Δήμας καλώντας τη διεθνή επενδυτική κοινότητα «να γίνει μέρος του επόμενου αυτού κεφαλαίου».