Χρ. Δήμας: Χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο σχεδιασμού στις κατασκευές

«Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, καλούμαστε να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και αξιολογούμε τις υποδομές του μέλλοντος», δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, μιλώντας στο 2ο Διεθνές Συνέδριο «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο», που διοργανώνει το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), στις 9 και 10 Δεκεμβρίου, στο κτίριο του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:



«Η κλιματική κρίση δεν είναι πλέον μία θεωρητική πρόκληση, αλλά μία νέα πραγματικότητα. Το βιώσαμε, δυστυχώς, με δραματικό τρόπο μέσα από τις θεομηνίες Daniel και Elias, εκεί όπου δοκιμάστηκαν τόσο οι κοινωνίες όσο και οι υποδομές μας. Παράλληλα, όμως, κατέστη σαφές ότι δεν αρκούν οι παραδοσιακές προσεγγίσεις απέναντι σε αυτή τη νέα συνθήκη. Αντιθέτως, χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο σχεδιασμού, το οποίο εστιάζει σε υποδομές: ανθεκτικές, βιώσιμες, τεχνολογικά προηγμένες και κοινωνικά ωφέλιμες».

Σήμερα, σύμφωνα με τον κ. Δήμα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί πλήθος έργων σε όλα τα πεδία αρμοδιότητας και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Όπως είπε: Το συγκεκριμένο ευρύ φάσμα δράσεων προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες τόσο για την απασχόληση εξειδικευμένου τεχνικού δυναμικού όσο και για την εφαρμογή της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας που διαθέτει η ελληνική τεχνική κοινότητα - τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, η οποία καθίσταται ως ένας από τους πιο κρίσιμους και συνάμα απαιτητικούς στόχους της πολιτείας.

«Στο πλαίσιο αυτό, ως υπουργείο καταβάλλουμε μια μεγάλη προσπάθεια, τόσο για να θωρακιστούμε καλύτερα απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα όσο και για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι απέναντι στις προκλήσεις που φέρνει η κλιματική κρίση. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι καίριας σημασίας για τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας μας και έχουν τεράστιο περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αν ληφθεί υπόψη ότι σχεδόν το 80% του νερού που καταναλώνεται αφορά στην άρδευση».

Συνεχίζοντας τόνισε ότι «την ίδια στιγμή, μεγάλα έργα όπως το Πάτρα-Πύργος, το οποίο παραδώσαμε στην κυκλοφορία, εντός χρονοδιαγράμματος όπως είχαμε δεσμευθεί, με τα τελευταία 10 χλμ. του τμήματος Μιντιλόγλι-Αλισσός, θωρακίζοντας έτσι το επίπεδο οδικής ασφάλειας και υλοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα της Δυτικής Ελλάδας.

Ο ΒΟΑΚ, ο Ε65, η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας, το τμήμα Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα, αποτελούν εμβληματικές παρεμβάσεις που επαναπροσδιορίζουν τον οδικό χάρτη της χώρας, στηρίζουν την οικονομία, αναβαθμίζουν την οδική ασφάλεια και ενισχύουν την περιφερειακή συνοχή».

Το πεδίο των μεταφορών, εξήγησε ότι εξελίσσεται ραγδαία με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, όπως τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS), οι τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης, η ηλεκτροκίνηση, οι τεχνολογίες εναλλακτικών καυσίμων και η ψηφιοποίηση των δικτύων.

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι μεγάλες, αλλά οι δυνατότητες μας ακόμη μεγαλύτερες. «Με γνώση, συνεργασία, καινοτομία και ευθύνη μπορούμε να διαμορφώσουμε υποδομές που υπηρετούν έναν νέο τρόπο σκέψης. Έναν τρόπο που δεν αναζητά απλώς λύσεις στα προβλήματα του σήμερα, αλλά χτίζει τις ευκαιρίες του αύριο».