Γερμανία: Στα σκαριά «καλάθι του νοικοκυριού» κατά το ελληνικό πρότυπο

Την Παρασκευή ανοίγει τις πύλες της στο Βερολίνο η «Πράσινη Εβδομάδα», η μεγαλύτερη έκθεση αγροτικών προϊόντων στον κόσμο.

Στη Γερμανία οι αγρότες διαμαρτύρονται για τις πιέσεις που δέχονται να πωλούν σε ολοένα και χαμηλότερες τιμές. Ο πρόεδρος του γερμανικού Συνδέσμου Αγροτών, Γιόαχιμ Ρουκβίντ μιλά στην εφημερίδα Rheinische Post για «εν μέρει καταστροφική κατάσταση σε πολλούς τομείς της αγροτικής παραγωγής».

Την ίδια στιγμή οι Γερμανοί καταναλωτές αναγκάζονται να πληρώνουν όλο και ακριβότερα τα τρόφιμα στα σουπερμάρκετ. Για το λόγο αυτό οι συγκυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες (SPD) αναλαμβάνουν πρωτοβουλία με στόχο σταθερές και προσιτές τιμές.

Oι γερμανοί Σοσιαλδημοκράτες σχεδιάζουν στην ουσία ένα «γερμανικό καλάθι του νοικοκυριού». Ακολουθώντας το παράδειγμα της Ελλάδας, οι αλυσίδες λιανικής πώλησης θα μπορούσαν να προσφέρουν σε εθελοντική βάση «ένα καλάθι με βασικά τρόφιμα σε προσιτές και σταθερές τιμές που παράγονται στη Γερμανία και προέρχονται από όλες τις σημαντικές κατηγορίες προϊόντων», σημειώνεται στο σχέδιο του SPD, που βρίσκεται στη διάθεση της εφημερίδας Rheinische Post. Στόχος είναι να ανακουφιστούν άμεσα οι καταναλωτές και να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε βασικά τρόφιμα.

Απομένουν χρήματα για φρούτα και κρέας;

Η αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών, Έσρα Λίμπαχερ, δήλωσε στην εφημερίδα RP ότι οι τιμές τροφίμων στη Γερμανία έχουν αυξηθεί περίπου 33% από το 2020. Πρόσφατη έρευνα γερμανικών υπηρεσιών προστασίας καταναλωτών δείχνει ξεκάθαρα ότι τα ψώνια στο σουπερμάρκετ έχουν ακριβύνει σημαντικά για πολλούς καταναλωτές ασκώντας αφόρητη πίεση στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών.

«Πάρα πολλοί διερωτώνται στο τέλος του μήνα αν θα τους απομείνουν χρήματα για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βούτυρο ή περιστασιακά κρέας ή ψάρι. Αυτό πρέπει να αλλάξει», δηλώνει η Έσρα Λίμπαχερ.

Πηγή: Deutsche Welle