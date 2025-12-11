Γ. Μπρατάκος: Η Λατινική Αμερική αποτελεί στρατηγικό στόχο για διεύρυνση και διαφοροποίηση του χάρτη των ελληνικών εξαγωγών

Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες στο Μεξικό αποτέλεσαν αντικείμενο εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν η Enterprise Greece, ο ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ και ο ΣΕΒΕ και πραγματοποίηθηκε πρόσφατα, στο ΕΒΕΑ.

Την εκδήλωση άνοιξαν με χαιρετισμούς ο Γιάννης Μπρατάκος, πρόεδρος ΕΒΕΑ, η Βίκυ Μακρυγιάννη, διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων ΣΕΒ, ο Νικόλαος Βασιλείου, μέλος ΔΣ Enterprise Greece και ο Παναγιώτης Χασάπης, εκτελεστικός αντιπρόεδρος ΣΕΒΕ.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, δήλωσε: «Η Λατινική Αμερική αποτελεί στρατηγικό στόχο για διεύρυνση και διαφοροποίηση του χάρτη των ελληνικών εξαγωγών. Με την ποικιλομορφία στη δομή της και την αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, είναι ένας προνομιακός προορισμός. Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, το Μεξικό αναδεικνύεται σε σημείο αναφοράς.

Διαθέτει ώριμη βιομηχανική και παραγωγική βάση, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην παραγωγή προϊόντων μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς πόλους της περιοχής. Εφαρμόζει μια οικονομική πολιτική προσανατολισμένη στην προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και στην ανάπτυξη παραγωγικών δυνατοτήτων.

Επιπλέον, η στενή συνεργασία του Μεξικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, διευκολύνει σημαντικά την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις δύο αγορές και δημιουργεί σαφή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για όσους επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν εκεί.

Η αξιοποίηση, όμως, αυτών των προοπτικών προϋποθέτει σωστή προετοιμασία και ενημέρωση, αξιόπιστες γέφυρες δικτύωσης και ουσιαστική θεσμική υποστήριξη. Το ΕΒΕΑ καλύπτει αυτές τις ανάγκες, έχοντας αναδείξει ως κεντρική προτεραιότητα τη στήριξη της εξωστρέφειας. Με εμπειρία, τεχνογνωσία και δίκτυα συνεργασιών με θεσμικούς φορείς, είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε κάθε ελληνική επιχείρηση που επιθυμεί να διερευνήσει, να διεισδύσει ή να επενδύσει στην αγορά του Μεξικού και ευρύτερα στη Λατινική Αμερική».

H Βίκυ Μακρυγιάννη, διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων του ΣΕΒ ανέφερε: «Οι ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε τομείς που ανταποκρίνονται στις σημερινές προτεραιότητες της μεξικανικής αγοράς, όπως τα τρόφιμα και τα αγροτικά προϊόντα, ο φαρμακευτικός και ιατροτεχνολογικός κλάδος, καθώς και τα δομικά υλικά και οι τεχνικές υπηρεσίες. Παράλληλα, η συνεργασία μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιβαλλοντικές τεχνολογίες, θαλάσσιες υπηρεσίες, logistics και ψηφιακή καινοτομία, όπου η ελληνική τεχνογνωσία και ο εξαγωγικός προσανατολισμός αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα.

Η εκσυγχρονισμένη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου ΕΕ-Μεξικού αναμένεται, με την εφαρμογή της, να διευκολύνει ουσιαστικά το εμπόριο και να διαμορφώσει ένα πιο προβλέψιμο και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ευρωπαϊκές -και συνεπώς τις ελληνικές- εταιρείες».

Ο Νίκος Βασιλείου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Enterprise Greece, τόνισε: «Το Μεξικό αποτελεί μια αγορά με ξεχωριστή δυναμική. Είναι μια οικονομία που αναπτύσσεται με ταχύτητα, ενώ διαθέτει ισχυρό βιομηχανικό τομέα, τεράστιο εμπορικό άνοιγμα και εξαιρετικές προοπτικές για αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες.

Υπάρχουν τομείς όπου η Ελλάδα και το Μεξικό μπορούν να συνεργασθούν με επιτυχία όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, ο τουρισμός, η ναυτιλία, η αγροδιατροφή αλλά και οι δημιουργικές βιομηχανίες. Η Enterprise Greece βρίσκεται εδώ για να ενισχύσει και να υποστηρίξει αυτές τις προοπτικές».

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ - Συνδέσμου Εξαγωγέων, Παναγιώτης Χασάπης, επεσήμανε ότι «το Μεξικό δεν είναι απλώς μια απομακρυσμένη αγορά, αλλά ένας προορισμός γεμάτος δυνατότητες για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Παρά τη μικρή κάμψη που σημειώθηκε το 2024, το διμερές εμπόριο παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα από την προ πανδημίας περίοδο».

Όπως υπογράμμισε, οι ελληνικές εξαγωγές ύψους 158 εκατ. ευρώ και το εμπορικό πλεόνασμα των 76,7 εκατ. ευρώ επιβεβαιώνουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και δημιουργούν περιθώρια περαιτέρω διείσδυσης στη μεξικανική αγορά. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δύο οικονομίες παρουσιάζουν συμπληρωματικότητα, γεγονός που ανοίγει ευκαιρίες όχι μόνο για εμπόριο, αλλά και για συνεργασίες σε τομείς όπως τα τρόφιμα, η βιομηχανία, οι τεχνολογικές εφαρμογές, οι υπηρεσίες logistics και οι επενδύσεις.

Ακολούθησαν παρεμβάσεις από τον πρέσβη του Μεξικού στην Ελλάδα, Alejandro García Moreno Elizondo, και τον πρέσβη της Ελλάδας στο Μεξικό, Νικόλαο Κοτροκόη (μέσω τηλεδιάσκεψης), οι οποίοι ανέδειξαν τη σημασία των Ελληνο-μεξικανικών σχέσεων και τις ευκαιρίες ανάπτυξης νέων συνεργασιών.

Η Leda Giuffrida, Trade Coordinator της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσίασε (μέσω τηλεδιάσκεψης) τις βασικές πτυχές της ανανεωμένης Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου ΕΕ-Μεξικού, η οποία αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω το εμπόριο και τις επενδύσεις μεταξύ των δύο πλευρών και να διευκολύνει την πρόσβαση ευρωπαϊκών - και ειδικότερα ελληνικών - προϊόντων στη μεξικανική αγορά.

Στη συνέχεια, η Ελένη Αλμπαντή, Senior Officer i-Services της Eurobank, παρουσίασε τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Μεξικού και τις αναδυόμενες ευκαιρίες που προσφέρει η τοπική αγορά.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για το 2024:

Οι ελληνικές εξαγωγές προς το Μεξικό ανήλθαν σε 171 εκατ. δολάρια, παρουσιάζοντας σταθερή ανοδική πορεία.

Οι εισαγωγές της Ελλάδας από το Μεξικό διαμορφώθηκαν σε 88 εκατ. δολάρια, με κυριότερα προϊόντα τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μηχανήματα, αλουμίνιο και αλκοολούχα ποτά.

Τα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα περιλαμβάνουν οπτικά και ιατρικά όργανα, χημικά προϊόντα, πλαστικά, αλουμίνιο και παρασκευασμένα τρόφιμα.

Οι εισαγωγές σε τρόφιμα (όπως αβοκάντο, πιπεριές, μάνγκο και καλαμπόκι) εμφανίζουν αύξηση, με την ευρύτερη κατηγορία να προσεγγίζει τα 192 εκατ. δολάρια.

Όπως επισημάνθηκε, το Μεξικό αποτελεί μία στρατηγική αγορά-πύλη προς τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική, με σημαντική ζήτηση για εξειδικευμένα βιομηχανικά και τεχνολογικά προϊόντα, όπου οι ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Στην τελική ενότητα, ο Θοδωρής Μέλλος, International Business Development & Marketing Manager της εταιρείας ALCHIMICA Building Chemicals και ο Juan Carlos Lopez, Commercial Department, Latin America Sales Manager, της SABO Group μετέφεραν πρακτικές συμβουλές, εμπειρίες, αλλά και προκλήσεις της τοπικής αγοράς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη για συνεχή παρουσία, αξιόπιστους συνεργάτες και προσαρμογή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μεξικανικής επιχειρηματικής κουλτούρας.

Η εκδήλωση επιβεβαίωσε ότι οι εμπορικές σχέσεις Ελλάδας-Μεξικού ακολουθούν ανοδική πορεία, με σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. Η ενισχυόμενη παρουσία ελληνικών προϊόντων στη μεξικανική αγορά, η αναβάθμιση της Συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού και η συστηματική εμβάθυνση των επιχειρηματικών επαφών δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό πλαίσιο για τη διεύρυνση συνεργασιών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συνεδρία δικτύωσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να διερευνήσουν νέες εταιρικές συνέργειες και προοπτικές συνεργασίας.