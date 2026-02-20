Γ. Κώτσηρας: Υφίσταται ειδική νομοθεσία για τις μεταβιβάσεις ακινήτων στις παραμεθόριες περιοχές

«Ο νόμος είναι σαφής για τις παραμεθόριες περιοχές. Δεν μπορεί να γίνει αλλαγή εμπράγματου δικαιώματος αν δεν προηγηθεί συγκεκριμένη διαδικασία, με έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή στην οποία εκπροσωπείται και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας», ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Βλάχου για τους πλειστηριασμούς στις εθνικά ευαίσθητες περιοχές και το ενδεχόμενο μεταβιβάσεων ακινήτων, χωρίς να γίνεται έλεγχος αν τα ακίνητα περνούν σε χέρια «που δεν πρέπει».

«Ακόμη και αν γινόταν μια τέτοια μεταβίβαση, αυτή η μεταβίβαση δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου», είπε ο υφυπουργός Οικονομικών και σημείωσε ότι πάντα γίνεται στάθμιση, η οποία είναι ετεροβαρής υπέρ των εθνικών συμφερόντων, δεδομένου ότι υφίσταται ειδική νομοθεσία για τις παραμεθόριες περιοχές.

Παρόλα αυτά ο κ. Κώτσηρας κάλεσε τον βουλευτή να απαντήσει εάν έχει στοιχεία συγκεκριμένα τα οποία οφείλει να λάβει σε γνώση της η αρμόδια Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, που να πιστοποιούν κάτι το οποίο να χρειάζεται αλλαγή, τα οποία καλό θα ήταν να τα υποβάλει. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως τόνισε, ο υφιστάμενος νόμος θέτει πολύ αυστηρό πλαίσιο και μάλιστα με τη συμμετοχή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην αρμόδια επιτροπή.