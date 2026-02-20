Οι ανοιχτές πληγές του Νίκου Ανδρουλάκη και το ηθικό μειονέκτημα του ΠΑΣΟΚ

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τα αναιμικά ποσοστά που καταγράφει στις δημοσκοπήσεις, οι «χαμηλές πτήσεις» του Νίκου Ανδρουλάκη ως προς την καταλληλόλητα για την πρωθυπουργία, ούτε το γεγονός ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές κινδυνεύει να χάσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης από νεόκοπους κομματικούς σχηματισμούς.

Όλα τα παραπάνω είναι συνέπειες μιας βαθύτατης παθογένειας που χαρακτηρίζει την Χαριλάου Τρικούπη και δεν είναι άλλη από την απουσία πολιτικής συνέπειας που με τη σειρά της θα «χτίσει» την αξιοπιστία. Με λίγα λόγια, όπως έλεγαν οι παλαιότεροι, η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια. Πρέπει και να φαίνεται…

