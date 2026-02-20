Πώς ξεκλειδώνει η αξία των δημόσιων ακινήτων στη Βόρεια Ελλάδα – Το σχέδιο της ΕΤΑΔ

Η Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα η Θεσσαλονίκη αναδεικνύονται σε κομβικούς πυλώνες της στρατηγικής αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, καθώς η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ΑΕ επιταχύνει τον μετασχηματισμό της σε έναν σύγχρονο οργανισμό asset management και real estate development.

Με χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει περίπου 70.000 εγγραφές ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα, η εταιρεία θέτει ως βασική προτεραιότητα την ενεργοποίηση περιουσιακών στοιχείων υψηλής αναπτυξιακής δυναμικής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή.

