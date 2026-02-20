«Βολές» από τουρκικά ΜΜΕ σε Δένδια: Επιχειρεί να εμποδίσει την Τουρκία για αγορά οπλικών συστημάτων (vids)

Νέες «βολές» εναντίον του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια εξαπολύουν τα τουρκικά ΜΜΕ, ο οποίος, όπως ισχυρίζονται, «επιχειρεί να εμποδίσει την Τουρκία για αγορά οπλικών συστημάτων».

Συγκεκριμένα, το τηλεοπτικό δίκτυο της Haber Global σε ρεπορτάζ του ανέφερε ότι «π Δένδιας στις νέες συμφωνίες αγοράς οπλικών συστημάτων θέλει να βάλει τον όρο της Τουρκίας. Στόχος του Δένδια είναι να εμποδίσει την πώληση όπλων τα οποία αγοράζει η Ελλάδα».

Όπως αναμεταδίδει ο ΣΚΑΪ, το ρεπορτάζ του τουρκικού μέσου ενημέρωσης σημειώνει ότι «υπάρχουν πληροφορίες πως ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας θέλει να βάλει γραπτούς όρους στα συμβόλαια αγοράς των οπλικών συστημάτων, για να μην πωλούνται οι ίδιες πλατφόρμες στην Τουρκία. Υπάρχει η άποψη πως σε διαφορετική περίπτωση δεν θα υπάρχει νόημα να δαπανηθούν δισεκατομμύρια ευρώ για αγορές όπλων».

Την ίδια ώρα, ένα άλλο μέσο ενημέρωσης της γείτονος χώρας, το CNN Turk, επισημαίνει ότι: «O Nίκος Δένδιας που κάθε με ευκαιρία χαρακτηρίζει την Τουρκία ως εχθρική χώρα, τώρα δημιούργησε ένα δικό του δόγμα εναντίον της Τουρκίας».

«Σύμφωνα με αυτό, όταν η Ελλάδα αγοράζει οπλικά συστήματα από το εξωτερικό, θα προσπαθεί ώστε να μην αγοράσει η Τουρκία τα ίδια όπλα και να το εμποδίζει. Για να το κάνει αυτό, θέλει στο συμβόλαιο πώλησης να προσθέσει έναν όρο Τουρκίας», προστίθεται στο ρεπορτάζ.