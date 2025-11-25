Γ. Κώτσηρας: Περισσότερα ακίνητα, λιγότερη γραφειοκρατία, μειωμένοι φόροι είναι η στρατηγική της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το στεγαστικό ζήτημα με ένα συνεκτικό και μόνιμο πλαίσιο κινήτρων, όχι με αποσπασματικές λύσεις, ενώ τα τελευταία χρόνια μειώνει σταθερά τους φόρους και η εκτεταμένη χρήση ψηφιακών εργαλείων έχει περιορίσει σημαντικά τη φοροδιαφυγή, απλοποιώντας παράλληλα την καθημερινή σχέση των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση.

Τα παραπάνω επισήμανε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στο 2ο Thessaloniki Investment Forum, που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρωθυπουργός έχει θέσει το στεγαστικό «ως μείζονα προτεραιότητα», τόνισε και πρόσθεσε ότι στόχος είναι να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών, να συγκρατηθούν τα ενοίκια, να ενισχυθεί η πρόσβαση των πολιτών σε προσιτή στέγη και να στηριχθούν οι εργαζόμενοι που μετακινούνται συχνά σε μεγάλες πόλεις. Το μήνυμα είναι «περισσότερα ακίνητα στην αγορά - λιγότερη πίεση στους πολίτες», τόνισε.

Τα βασικά μέτρα που βρίσκονται σε εφαρμογή στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για το στεγαστικό, όπως εξήγησε, περιλαμβάνουν την παράταση για ακόμα δύο χρόνια της τριετούς φοροαπαλλαγής για ιδιοκτήτες που γυρίζουν τα ακίνητά τους σε μακροχρόνια μίσθωση, ενθαρρύνοντας έτσι την απόσυρση ακινήτων από βραχυχρόνιες πλατφόρμες.

Επίσης, όπως υπενθύμισε, προστέθηκαν τρεις νέες κατηγορίες ωφελούμενων: οι πολύτεκνες οικογένειες, που μπορούν να νοικιάζουν κατοικίες έως 120 τ.μ. αντί για 100 τ.μ. διατηρώντας τη φοροαπαλλαγή, οι ιδιοκτήτες με «σπασμένες» μισθώσεις, όπου η απαλλαγή συνεχίζεται αν το ακίνητο ξανανοικιαστεί μειώνοντας το ρίσκο, και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων (ένστολοι, αναπληρωτές καθηγητές, νοσηλευτές), για τους οποίους αρκεί εξάμηνη μίσθωση ώστε να ισχύσει η απαλλαγή, διευκολύνοντας όσους μετακινούνται συχνά.

Επιπλέον, κατά τον ίδιο, το νέο πρόγραμμα ανακαινίσεων δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να ανακαινίσουν το ακίνητό τους και να λάβουν σημαντική φορολογική έκπτωση έως 16.000 ευρώ. Η υπουργική απόφαση έχει ήδη υπογραφεί για φέτος και του χρόνου, ενώ σχεδιάζεται περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, όπως είπε.

Ψηφιακά εργαλεία - Αποτελέσματα καταπολέμησης φοροδιαφυγής

Έχοντας επισκεφθεί, νωρίτερα σήμερα, το Κέντρο Βεβαίωσης Εισπράξεων στη Θεσσαλονίκη (ΚΕΒΕΙΣ), ο ίδιος τόνισε ότι διαπίστωσε ιδίοις όμμασι τα αποτελέσματα της προσπάθειας της ΑΑΔΕ και σημείωσε ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής έχει ήδη αποδώσει σημαντικά, χάρη στα ψηφιακά εργαλεία που αναπτύσσονται καθημερινά, ενώ παράλληλα απλοποιείται η επαφή των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση.

Όπως εξήγησε, η φυσική παρουσία μειώνεται, η επικοινωνία γίνεται πιο ψηφιακή, αποτελεσματική και με λιγότερη γραφειοκρατία, φέρνοντας ουσιαστικά έσοδα στα ταμεία που επιστρέφουν στην κοινωνία. Η ψηφιοποίηση, όπως τόνισε, δεν είναι μόνο εργαλείο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, αλλά και μέσο κοινωνικής δικαιοσύνης, καθιστώντας την επαφή των πολιτών με τη διοίκηση πιο απλή, λιτή και ωφέλιμη.

Φόροι, μειώσεις και μέτρα στήριξης πολιτών

Λέγοντας ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί σταθερά πολιτική μείωσης φόρων, ο κ. Κώτσηρας, υπογράμμισε ότι έχουν μειωθεί συνολικά 83 φόροι, εξηγώντας ότι η ελάφρυνση των πολιτών συνδυάζεται με την αύξηση των εσόδων μέσω ανάπτυξης, επενδύσεων και ομαλής λειτουργίας της οικονομίας. «Η χώρα αναγνωρίζεται πλέον ως πόλος σταθερότητας και ασφάλειας σε μια σύνθετη περίοδο», τόνισε.

Αναφέρθηκε στα μόνιμα μέτρα, όπως η καταβολή 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και η επιδότηση ενοικίου, τα οποία προτεραιοποιούν την υποστήριξη των πιο ευάλωτων πολιτών. Παράλληλα, είπε ότι η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση εισάγει συνεκτική δομή και καινοτομία: μείωση συντελεστών συνδεδεμένη με τα παιδιά, μηδενική φορολογία για νέες οικογένειες έως συγκεκριμένο εισοδηματικό όριο, μηδέν φορολογία για τους νέους έως και 25 χρόνων και από 25 έως και 30 ετών στο 9%.

Επισήμανε, επίσης, ότι τα τεκμήρια διαβίωσης μειώθηκαν σημαντικά κατά 30%-35% στα ακίνητα και άνω του 50% στα αυτοκίνητα και είπε ότι το μοντέλο αξιολογείται συνεχώς. «Με μεθοδικότητα και σεβασμό στην οικονομική σταθερότητα, η κυβέρνηση επιστρέφει στους πολίτες ένα μόνιμο μέρισμα κοινωνικής δικαιοσύνης και στήριξης», κατέληξε.

Κληθείς να σχολιάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», αφού σημείωσε ότι «η πολιτική πρέπει να αφορά το παρόν και το μέλλον», αναφέρθηκε στην «οδυνηρή», όπως τη χαρακτήρισε, περίοδο του δημοψηφίσματος, της «περήφανης διαπραγμάτευσης», των κλειστών τραπεζών και της υπαρξιακής αγωνίας για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας. «Ο κόσμος ξέρει τι μας έφερε τότε. Δεν χρειάζονται βιβλία για να το αντιληφθεί», πρόσθεσε και κατέληξε λέγοντας ότι η εφαρμοσμένη πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ λειτουργεί ως «καλύτερος πρόλογος και επίλογος» του βιβλίου.

