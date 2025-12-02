Υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης

Τη δέσμευση της κυβέρνησης για θεσμική θωράκιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και για συνέχιση του διαλόγου με τους αγρότες υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα κλείσουν οι δρόμοι, επανέλαβε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός.

Επιπλέον, ο κ. Ανδριανός τόνισε στην ΕΡΤ ότι στόχος είναι να πληρώνονται οι πραγματικοί και έντιμοι παραγωγοί, ενώ παραδέχθηκε τις παθογένειες του οργανισμού και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει διαχρονικά τον πρωτογενή τομέα, ενώ αναγνώρισε ότι η τρέχουσα συγκυρία είναι δύσκολη: «Είναι μια δύσκολη συγκυρία, που έχει σχέση και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με τις καθυστερήσεις».

«Θωρακίζουμε θεσμικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πληρωμές στους έντιμους αγρότες»

Ο υπουργός σημείωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια συνολική προσπάθεια εκσυγχρονισμού: «Βαδίζουμε προς τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ… να πληρώνονται και να ενισχύονται οι πραγματικοί αγρότες».

Αναφέρθηκε και στη μεγάλη διαδικαστική πίεση που προέκυψε από την 20ήμερη παράταση για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ: «20 Οκτωβρίου έκλεισε το σύστημα, δεν μπορούσε να γίνει η πληρωμή… Πληρώνουμε τέλος Νοεμβρίου με προβλήματα; Ναι, με προβλήματα».

Παράλληλα επιβεβαίωσε ότι ανοίγει πλατφόρμα ενστάσεων, εξηγώντας: «Όποιος αισθάνεται ότι έχει αδικηθεί, να υποβάλλει αίτηση θεραπείας… αν έχει αδικηθεί, σίγουρα θα αποζημιωθεί». Όπως είπε, 44.800 ΑΦΜ βρίσκονται σε περαιτέρω έλεγχο χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα πληρωθούν.

Διάλογος ναι, αλλά «με ανοιχτούς δρόμους»

Ο υπουργός επανέλαβε ότι η κυβέρνηση επιθυμεί τον διάλογο, αλλά όχι κινητοποιήσεις που εμποδίζουν την κοινωνία: «Δεν πρέπει να κλείνουμε δρόμους… μπορεί να χάσεις και το δίκιο σου» και πρόσθεσε: «Διάλογος πάντα. Καθόμαστε να δούμε τα δίκαια αιτήματα, αλλά μέσα σε ένα συντεταγμένο πλαίσιο».

Σε ερώτηση αν θα μεταβεί στα μπλόκα, απάντησε ότι δεν το αποκλείει: «Δεν φοβόμαστε τον διάλογο… αν μας καλέσουν σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο, θα πάμε».

Μέτρα για κόστος παραγωγής – Ρεύμα, πετρέλαιο και ευλογιά

Για το ζήτημα του ηλεκτρικού ρεύματος, ανέφερε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει νέα λύση με τη ΔΕΗ:

«Εδώ είμαστε να το δούμε και αυτό το πρόβλημα… πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο».

Υπενθύμισε επίσης ότι έχει γίνει μόνιμη επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο με αυξημένο πλαφόν κατά 50%, δόθηκαν 56 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις λόγω ευλογιάς και ζωοτροφών, μειώθηκε ο ΦΠΑ σε λιπάσματα και εφόδια στον κατώτερο συντελεστή.

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ κουβαλά παθογένειες χρόνων: «Ο οργανισμός στήθηκε σε σαθρά θεμέλια… παθογένειες δεκαετιών».

Ο υπουργός κλείνοντας σημείωσε πως: «δεν είμαστε απέναντι στους αγρότες, είμαστε μαζί τους… είναι εθνική υπόθεση να κρατήσουμε τους αγρότες στον τόπο τους» και πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει «κάθε έντιμο παραγωγό που παράγει και μοχθεί».