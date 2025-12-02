Eurostat: Ενισχύθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, στο 2,9% τον Νοέμβριο - Στο 2,2% η Ευρωζώνη

Ενισχυμένος εμφανίστηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Νοέμβριο, ενώ παρουσίασε μικρή άνοδο και σε επίπεδο Ευρωζώνης, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Eurostat.

Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή σε ετήσιο επίπεδο για την Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 2,9% έναντι 1,6% τον Οκτώβριο και έναντι 3% για τον Νοέμβριο του 2024.

Σε επίπεδο Ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 2,2% έναντι 2,1% τον Οκτώβριο και 2,1% τον Νοέμβριο του 2024. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμενα μια μέτρηση στο 2,1%.

Ο δομικός πληθωρισμός -εκτός των τιμών τροφίμων και ενέργειας- σε ετήσιο επίπεδο για την Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,4%, χωρίς μεταβολή σε σχέση με τον Οκτώβριο και εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Ανά κλάδους της οικονομίας, οι υπηρεσίες καταγράφουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Νοέμβριο (3,5%, σε σύγκριση με 3,4% τον Οκτώβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,5%, σταθερά σε σύγκριση με τον Οκτώβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,6%, σταθερά σε σύγκριση με τον Οκτώβριο) και την ενέργεια (-0,5%, σε σύγκριση με -0,9% τον Οκτώβριο).

Η σημασία για τα επιτόκια της ΕΚΤ

Σημειώνεται πως οι ανακοινώσεις της Eurostat ενισχύουν τις εκτιμήσεις των αναλυτών για το ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια της στις 18 Δεκεμβρίου, όταν και θα ανακοινώσει την τελευταία απόφαση επί της νομισματικής της πολιτικής εντός του 2025.

Υπενθυμίζεται πως τους τελευταίους μήνες η ΕΚΤ έχει διατηρήσει «παγωμένα» τα βασικά επιτόκια της, καθώς ο πληθωρισμός κινείται πέριξ του 2% που έχει θέσει ως στόχο για τη σταθερότητα των τιμών στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Το Reuters ανέφερε πως οι συζητήσεις για μείωση των επιτοκίων ενδέχεται να αναζωπυρωθούν στις αρχές του επόμενου έτους, όταν ο πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από τον στόχο λόγω της συνεχιζόμενης πτώσης του κόστους της ενέργειας.

Αυτό θεωρείται προσωρινή υποβάθμιση και η τράπεζα τείνει να αγνοεί τη μεταβλητότητα των τιμών που προκαλείται από την ενέργεια. Ωστόσο, ορισμένοι ανησυχούν ότι τα υπερβολικά χαμηλά στοιχεία ενδέχεται να επηρεάσουν τις προσδοκίες, καθιστώντας τον χαμηλό πληθωρισμό αυτοσυντηρούμενο.