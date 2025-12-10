Ενισχυμένη 6,4% η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα τον Οκτώβριο

Άνοδο 6,4 εμφάνισε η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα για τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η ΕΛΣΤΑΤ.

Αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του

Οκτωβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 6,4% έναντι μείωσης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του

έτους 2024 με το 2023.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με τον

αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 1,3%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με τον

αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,7%.

Ο δείκτης του κλάδου εξόρυξης μεταλλευμάτων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, κατά τον Οκτώβριο 2025 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025.

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Οκτωβρίου 2025 με τους αντίστοιχους δείκτες του Οκτωβρίου 2024, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη - άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου - υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης