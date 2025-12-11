ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση στις πωλήσεις αυτοκινήτων και στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία

Μείωση 0,1% σημείωσαν τον Νοέμβριο οι πωλήσεις αυτοκινήτων στη χώρα, καθώς για πρώτη φορά κυκλοφόρησαν 19.124 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού), έναντι 19.134 τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Τα καινούρια αυτοκίνητα ανήλθαν σε 11.418, μειωμένα κατά 0,8% σε σχέση με τα 11.506 του Νοεμβρίου 2024.

Στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 239.795 αυτοκίνητα, αυξημένα κατά 4,7% σε σχέση με τα 228.981 της αντίστοιχης περιόδου του 2024. Από αυτά, τα καινούργια ανήλθαν σε 144.605, σημειώνοντας αύξηση 4,1% σε σχέση με τα 138.962 του 2024.

Όσον αφορά τις μοτοσυκλέτες άνω των 50 cc, τον Νοέμβριο κυκλοφόρησαν 4.554 νέες μοτοσυκλέτες (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού), παρουσιάζοντας μείωση 7,6% σε σύγκριση με τις 4.931 του Νοεμβρίου 2024. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες μειώθηκαν κατά 6,1%, φτάνοντας τις 4.384 έναντι 4.667 τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Στο ενδεκάμηνο, οι ταξινομήσεις μοτοσυκλετών άνω των 50 cc ανήλθαν σε 80.242, αυξημένες κατά 2,1% έναντι των 78.620 του 2024. Οι καινούργιες έφτασαν τις 76.857, σημειώνοντας αύξηση 2,7% σε σχέση με τις 74.813 της προηγούμενης χρονιάς.



Μείωση στον γενικό δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία

Ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία σημείωσε μείωση 2,4% τον Οκτώβριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024. Την αντίστοιχη περίοδο ένα χρόνο πριν (2024 προς 2023), είχε καταγραφεί μείωση 5,5%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η πτώση του «εισαγόμενου πληθωρισμού» οφείλεται:

στη μείωση 4,7% του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης,

στην αύξηση 0,5% του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες της ευρωζώνης.

Σε μηνιαίο επίπεδο, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,6% τον Οκτώβριο 2025 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025, έναντι αύξησης 2,3% που είχε σημειωθεί την αντίστοιχη περίοδο του 2024.