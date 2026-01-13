Δεκαετές ομόλογο: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών - Στο 3,47%-3,52% αναμένεται το guidance

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο με την "καθοδήγηση" (guidance) για την τιμολόγηση να κινείται στην περιοχή του 3,47% με 3,52% ( mid - swaps + 60-65 μονάδες βάσης).

Χθες ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ανακοίνωσε ως κοινούς αναδόχους (joint lead managers) τις BofA Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan και Morgan Stanley, για την πρώτη ομολογιακή έκδοση του 2026.

Η Ελλάδα αναμένεται να αντλήσει από τις αγορές για ποσό της τάξης των 8 δισ. ευρώ εντός του 2026, ώστε να καλύψει τις δανειακές της ανάγκες. Υπενθυμίζεται ότι το 2025 αντλήθηκαν περί τα 7,6 δισ. ευρώ.

Επίσης, για το 2026 έχουν προγραμματιστεί πρόωρες αποπληρωμές δημοσίου χρέους ύψους 8,8 δισ. ευρώ

Χθες στη δευτερογενή αγορά (ΗΔΑΤ) η απόδοση του 10ετούς ομολόγου είχε διαμορφωθεί στο 3,35% με αποτέλεσμα το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου (2,80%) να υποχωρεί στο 0,55%.