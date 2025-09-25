Β. Χαραλαμπογιάννη: Περισσότερες από 29.000 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2026 - Πώς θα γίνει η κατανομή

Περισσότερες από 29.000 θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα προγραμματίζει η κυβέρνηση για το 2026, όπως ανακοίνωσε η υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

Από αυτές, 19.300 νέες θέσεις θα εγκριθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ οι υπόλοιπες 10.000 αφορούν ήδη δεσμευμένες προσλήψεις στον τομέα της Παιδείας, ανέφερε σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ.

Κατανομή των προσλήψεων

Υγεία: 5.000 θέσεις για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

ΑΑΔΕ: 700 νέες θέσεις για ενίσχυση των ελέγχων.

Δικαιοσύνη: 640 προσλήψεις, εκ των οποίων 130 δικαστές και οι υπόλοιποι θα είναι προσωπικό των δικαστηρίων.

Τοπική Αυτοδιοίκηση: 3.900 θέσεις σε Δήμους και Περιφέρειες, με έμφαση σε καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμό και ύδρευση.

Πυροσβεστικό Σώμα: 600 νέοι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων.

Προστασία του Πολίτη: 1.840 θέσεις, με 600 ειδικούς φρουρούς και πάνω από 1.000 σε σχολές αστυνομίας.

Ένοπλες Δυνάμεις: 1.800 προσλήψεις, περιλαμβανομένων στρατιωτικών νοσοκομείων

Η υφυπουργός σημείωσε ότι ο σχεδιασμός γίνεται «με βάση τις πραγματικές ανάγκες και όχι απλώς τις κενές οργανικές θέσεις», απορρίπτοντας κάθε πελατειακή λογική.

ΑΣΕΠ και κίνητρα εντοπιότητας

Οι μισές περίπου από τις νέες θέσεις θα καλυφθούν μέσω ΑΣΕΠ, με βάση τον πανελλήνιο διαγωνισμό που έγινε για πρώτη φορά ψηφιακά το καλοκαίρι. Οι επιτυχόντες θα επιλεγούν με συνδυασμό βαθμολογίας, εντοπιότητας και εμπειρίας.

Προβλέπεται πέναλτι τριών ετών για όσους κλειδώσουν θέση αλλά τελικά δεν την αναλάβουν.

Διπλασιάζονται τα μόρια εντοπιότητας, ενώ για πρώτη φορά τίθεται δέσμευση παραμονής 15 ετών στην περιοχή για όσους την αξιοποιούν.

Ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο

Από το 2026 θεσμοθετείται η ψηφιακή κάρτα για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, στο πλαίσιο του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Δημοσίου.

«Δεν γίνεται το 2025 να τηρούμε παρουσίες με στυλό και χαρτί» υπογράμμισε η υφυπουργός, τονίζοντας ότι το μέτρο θα επιφέρει διαφάνεια, ορθότερη καταγραφή υπερωριών και εξοικονόμηση πόρων.

Μισθολόγιο και μπόνους

Η κυβέρνηση προχωρά σε στοχευμένες και οριζόντιες αυξήσεις μισθών, ενώ από το 2025 διπλασιάζεται το ποσό για τα μπόνους επιβράβευσης, από 20 σε 40 εκατ. ευρώ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα επιβραβεύονται εφόσον επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους που θα εγκριθούν στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο.