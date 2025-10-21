Στα 3,99 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα για το δεύτερο τρίμηνο του 2025

Ανοδικά κινήθηκε για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η ΕΛΣΤΑΤ.

Η ονομαστική αξία του χρέους της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα 368,61 δισ. ευρώ έναντι 366,32 δισ. στο πρώτο τρίμηνο του 2025 και όταν στο δεύτερο τρίμηνο του 2024 είχε διαμορφωθεί στα 369,40.

Ακόμα, το πρωτογενές πλεόνασμα (χωρίς τους τόκους) ανήλθε σε 3,99 δισ. ευρώ καθώς τα έσοδα έφτασαν τα 31,5 δισ. ευρώ και οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης τα 29,5 δισ. ευρώ.

Το συνολικό ισοζύγιο (μαζί με τους τόκους) ήταν επίσης θετικό, στα 1,99 δισ. ευρώ.

Για το 2024

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, καταγράφονται τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ στη Eurostat, στο πλαίσιο της δεύτερης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) του 2025.

Με βάση αυτά, η γενική κυβέρνηση εμφάνισε για το 2024 πλεόνασμα 2,91 δισ. ευρώ (1,2% επί του ΑΕΠ.

Το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος ανήλθε σε 364,9 δισ. ευρώ για το 2024 (154,2% επί του ΑΕΠ).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, μεταξύ των κοινοποιήσεων ΔΥΕ του Απριλίου 2025 και του Οκτωβρίου 2025 υπήρξαν οι εξής αναθεωρήσεις στα δεδομένα ελλείμματος και χρέους, ως ποσοστών του ΑΕΠ: Το πλεόνασμα μειώθηκε τώρα κατά 0,1 μονάδα, ενώ το χρέος αυξήθηκε κατά 0,6 μονάδες.