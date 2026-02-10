Αυξημένη κατά 2,3% η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα το 2025

Κατά 2,3% ενισχύθηκε για το 2025 και σε ετήσια βάση η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η ΕΛΣΤΑΤ, ενώ τον Δεκέμβριο παρουσιάστηκε άνοδος 3,9%.

Αναλυτικά:

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του

Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 3,9% έναντι αύξησης 7,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του

έτους 2024 με το 2023.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,3%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,4%.

Ο δείκτης του κλάδου λοιπών ορυχείων και λατομείων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, κατά τον Δεκέμβριο 2025 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2025.

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Δεκεμβρίου 2025 με τους αντίστοιχους δείκτες του Δεκεμβρίου 2024, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο λοιπών ορυχείων και λατομείων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.

Ι. Σύγκριση Δεκεμβρίου 2025 με Δεκέμβριο 2024

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 3,9% τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

• Κατά 68,2% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. H αύξηση αυτή οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: λοιπών ορυχείων και λατομείων, εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη - άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου - υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

• Κατά 3,8% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, κατασκευής επίπλων, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων.

• Κατά 1,3% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

Από τη μείωση:

• Κατά 1,5% του Δείκτη Παροχής Νερού.



ΙΙ. Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2025 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2024

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2025 κατά 2,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2024, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

• Κατά 8,8% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

• Κατά 3,3% του Δείκτη Μεταποίησης.

Από τη μείωση:

• Κατά 1,4% του Δείκτη Παροχής Νερού

• Κατά 1,9% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.



IIΙ. Σύγκριση Δεκεμβρίου 2025 με Νοέμβριο 2025

Η αύξηση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,4% τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

• Κατά 71,6% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

• Κατά 2,5% του Δείκτη Μεταποίησης.

• Κατά 1,9% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

Από τη μείωση:

• Κατά 2,0% του Δείκτη Παροχής Νερού.