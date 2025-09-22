ΑΑΔΕ: Ενισχύεται η μάχη κατά της φοροδιαφυγής με την αξιοποίηση προηγμένων ψηφιακών εργαλείων

Σε ειδική εκδήλωση που φιλοξενήθηκε από την ΑΑΔΕ, παρουσιάστηκαν τα κύρια αποτελέσματα του έργου «Δημιουργία ικανοτήτων σε προηγμένες προσεγγίσεις και εργαλεία βάσει δεδομένων για την εκτίμηση κινδύνων και τους φορολογικούς ελέγχους στην Ελλάδα», που ολοκληρώθηκε με επιτυχία σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό των φορολογικών ελέγχων.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας (TSI), μέσω του SG Reform, σε συνεργασία με την Σουηδική Φορολογική Αρχή (STA). Μέσα από αυτή την κοινή προσπάθεια, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενισχύει τις δυνατότητές της, υιοθετώντας νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες. Με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, η ΑΑΔΕ αυξάνει σημαντικά την αποτελεσματικότητά της στον εντοπισμό περιπτώσεων υψηλού φορολογικού κινδύνου.

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Πιλοτικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης (Machine Learning): Αναπτύχθηκε ένα σύστημα που επιτρέπει την πιο στοχευμένη και αποδοτική επιλογή υποθέσεων για φορολογικό έλεγχο.

Υιοθέτηση Μεθοδολογιών Ανάλυσης Κινδύνου: Εφαρμόστηκαν νέες προσεγγίσεις για τη συστηματική αξιολόγηση του φορολογικού κινδύνου, επιτρέποντας στους ελεγκτικούς μηχανισμούς να εστιάζουν εκεί που υπάρχει μεγαλύτερο ρίσκο.

Αντιμετώπιση σύγχρονων μορφών φοροδιαφυγής: Εκπονήθηκε ένας ειδικός οδηγός για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τα κρυπτονομίσματα, καλύπτοντας κενά που υπήρχαν σε αυτές τις ραγδαία αναπτυσσόμενες αγορές.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και συμμετείχαν στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής, καθώς και εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Σουηδική Φορολογική Αρχή.

Ο κ. Πιτσιλής δήλωσε σχετικά: «Η ολοκλήρωση αυτού του έργου αποδεικνύει την ισχυρή μας δέσμευση για την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών και την περαιτέρω ενίσχυση των ελεγκτικών μας μηχανισμών. Μέσα από τη διεθνή συνεργασία και την αξιοποίηση της τεχνολογίας, εκσυγχρονιζόμαστε και γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί στην αποστολή μας: να διασφαλίζουμε τη δίκαιη φορολόγηση καταπολεμώντας τη φοροδιαφυγή, προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας».