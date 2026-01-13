ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για τον οικονομικό έλεγχο του Ισολογισμού ΕΛΕΓΕΠ

Με αφορμή δημοσιεύματα σε μέσα ενημέρωσης για την ανάθεση οικονομικού ελέγχου του ΕΛΕΓΕΠ από τον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ σε ιδιωτική ελεγκτική εταιρία, η Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Ενισχύσεων και Πληρωμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τονίζει ότι «επιφυλάσσεται για την περαιτέρω νομική αξιολόγηση της συμπεριφοράς της εν λόγω ελεγκτικής εταιρείας», διευκρινίζοντας τα εξής:

Ο Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ελέγχεται ως προς τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ). Η ΕΔΕΛ αποτελεί τον εντεταλμένο Οργανισμό Πιστοποίησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά το άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4914/2022.

O ΕΛΕΓΕΠ ελέγχεται διαχειριστικά κάθε χρόνο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, κάθε χρόνο για το προηγούμενο έτος.

Ωστόσο, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου το οποία εξέδωσε η ΑΑΔΕ:

Στις 29/7/2025 (πριν δηλαδή την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Ι. Καββαδά ως Προϊσταμένου στη νεοσύστατη Γενική Διεύθυνση της ΑΑΔΕ) ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ προέβη, κατά την πρακτική του, σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών αναφορικά με τον οικονομικό και λογιστικό έλεγχο των οικονομικών στοιχείων (Ισολογισμού) του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ενόψει υποβολής του Ισολογισμού για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης, υποβλήθηκε μια και μοναδική προσφορά, από ελεγκτική εταιρεία, ύψους 5.990 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για την παροχή 700 εργατοωρών.

Δεδομένης της υποβολής μίας μόνο προσφοράς, ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ ανέθεσε τη διενέργεια του συγκεκριμένου ελέγχου, στην εν λόγω ελεγκτικήη εταιρεία, η οποία δεν είχε αναλάβει αντίστοιχο έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ στο παρελθόν.

Ωστόσο, από την Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Ενισχύσεων και Πληρωμών της ΑΑΔΕ επισημαίνεται ότι «ο εν λόγω έλεγχος είναι προαιρετικός και περιορισμένος κατ' αντικείμενο, όπως προκύπτει και από το συμβατικό τίμημα (5.990 ευρώ συν ΦΠΑ), καθόσον ο διαχειριστικός έλεγχος του ΕΛΕΓΕΠ διενεργείται από την ΕΔΕΛ ως αρμόδιο φορέα πιστοποίησης, εντεταλμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και σε επίπεδο κατασταλτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, σχεδόν ένα μήνα μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (27/10/2025) και, συγκεκριμένα, στις 24/11/2025, «η ελεγκτική εταιρεία ζήτησε να της αποσταλούν στοιχεία, τα οποία ήταν καθ' υπέρβαση του πλαισίου ελέγχου» και αναφέρονταν στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, για τα οποία ο ΕΛΕΓΕΠ ελέγχεται από την ΕΔΕΛ ως αρμόδιο φορέα πιστοποίησης, καθώς και από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στις 26/11/2025 η υπηρεσία του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ απάντησε στην ελεγκτική εταιρεία ότι δεν δύναται να της χορηγήσει τα στοιχεία που ζητούσε, με την επισήμανση ότι ο ανατεθείς σε αυτήν έλεγχος είναι αποκλειστικά οικονομικός και λογιστικός έλεγχος του Ισολογισμού του ΕΛΕΓΕΠ και, συνεπώς, δεν απαιτείται διαχειριστικός έλεγχος.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η ελεγκτική εταιρεία επέμεινε στην αποστολή των εν λόγω στοιχείων, παρά τις παραπάνω γραπτές και προφορικές επικοινωνίες του Οργανισμού.

Στις 12/1/2026, ήτοι 2,5 μήνες πριν την λήξη της σύμβασης (31/3/2026), η εταιρεία έστειλε επιστολή παραίτησης, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι έχει αναγράψει την πλήρωση 700 ελεγκτικών ωρών στο έργο, παρά το ότι δεν έλαβε τα στοιχεία, τα οποία, καθ' υπέρβαση του ελεγκτικού αντικειμένου της, ζητούσε.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η ΑΑΔΕ, στην οποία περιήλθε ο πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα ολοκληρωθεί ο εις βάθος έλεγχος για όλα τα πεπραγμένα του Οργανισμού, τόσο από τις αρμόδιες κατά νόμο ελεγκτικές αρχές, όσο και από ελεγκτικούς φορείς διεθνούς κύρους.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η ΑΑΔΕ, «επιφυλάσσεται δε, για την περαιτέρω νομική αξιολόγηση της συμπεριφοράς της εν λόγω ελεγκτικής εταιρείας» σύμφωνα με τη σύμβαση που υπέγραψε με τον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ.