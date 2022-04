Παγκόσμια κατακραυγή για τις θηριωδίες στην Μπούχα - Τη Δευτέρα θα συνεχιστούν οι ρωσοουκρανικές συνομιλίες

APimages

Για θηριωδίες στην Μπούχα κατηγορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τις ρωσικές δυνάμεις, καθώς σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης 300 κάτοικοί της σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ρωσικής κατοχής που διήρκεσε έναν μήνα.

Για «ανείπωτες φρικαλεότητες» στις περιοχές της Ουκρανίας από τις οποίες έχουν αποσυρθεί οι ρωσικές δυνάμεις εισβολής, κάνει λόγο σε ανάρτησή της στο Twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

«Συγκλονισμένη από τις αναφορές για τις ανείπωτες φρικαλεότητες σε περιοχές από τις οποίες η Ρωσία αποσύρεται. Απαιτείται επειγόντως ανεξάρτητη έρευνα. Οι δράστες εγκλημάτων πολέμου θα λογοδοτήσουν», έγραψε η επικεφαλής της Κομισιόν.

Appalled by reports of unspeakable horrors in areas from which Russia is withdrawing.



An independent investigation is urgently needed.



Perpetrators of war crimes will be held accountable. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 3, 2022

«Σε κατάσταση σοκ από τις ειδήσεις για τις θηριωδίες από τις ρωσικές δυνάμεις, η ΕΕ βοηθάει την Ουκρανία στην τεκμηρίωση της διάπραξης εγκλημάτων πολέμου» ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Twitter, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, προσθέτοντας ότι όλες οι υποθέσεις είναι αναγκαίο να διερευνηθούν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

I congratulate #Ukraine on liberation of most of Kyiv region.



Shocked by news of atrocities committed by Russian forces. EU assists Ukraine in documenting war crimes. All cases must be pursued, namely by @CIJ_ICJ.



The EU will continue strong support to Ukraine. Слава Україні! — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 3, 2022

Επίσης, η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Human Rights Watch (HRW) ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει συγκεντρώσει στοιχεία για αυτό που χαρακτηρίζει ως «προφανή εγκλήματα πολέμου» που διέπραξαν οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις κατά αμάχων στην Ουκρανία.

Στα πεδία των μαχών, η ουκρανική πλευρά υποστηρίζει ότι έχει ανακαταλάβει ολόκληρη την περιοχή γύρω από το Κίεβο. Βομβαρδισμοί σημειώθηκαν στην Οδησσό, από ρουκέτες επλήγη και το Μικολάιφ, ενώ η ρωσική πλευρά κάνει λόγο για δύο εκρήξεις στην πόλη Μπέλγκροντ στα ουκρανικά σύνορα. Οι ρωσουκρανικές συνομιλίες θα συνεχιστούν τη Δευτέρα, μέσω τηλεδιάσκεψης, με το Κρεμλίνο να δηλώνει ότι θα επιτύχει όλους τους στόχους της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» αλλά και να εκφράζει την ελπίδα για εξεύρεση ειρηνευτικής λύσης.

16:42 Μπλίνκεν: «Γροθιά στο στομάχι» οι εικόνες από την Μπούχα

«Γροθιά στο στομάχι» χαρακτήρισε ο Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν τις εικόνες με τον μεγάλο αριθμό των νεκρών Ουκρανών στην πόλη Μπούχα, μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων.

16:20 Λεντριάν: Η Γαλλία καταδικάζει τις «μαζικές βιαιότητες» στη Μπούχα

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Ιβ Λεντριάν δήλωσε σήμερα ότι καταδικάζει απερίφραστα τις «μαζικές βιαιότητες» που έχουν διαπραχθεί από τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία κατά τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Λεντριάν αναφέρθηκε ειδικότερα, στην πόλη Μπούχα που βρίσκεται έξω από το Κίεβο, για την οποία οι ουκρανικές αρχές καταγγέλλουν τη διάπραξη μιας σκόπιμης «σφαγής» από τη Ρωσία.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε στην ίδια δήλωση ότι τέτοιες ενέργειες μπορούν να χαρακτηριστούν ως εγκλήματα πολέμου και ότι η Γαλλία θα συνεργαστεί με τις αρχές της Ουκρανίας, αλλά και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για προσαγωγή σε δίκη, αυτών που έχουν την ευθύνη διάπραξης αυτών των βιαιοτήτων.

15:32 Φον ντερ Λάιεν: Ανείπωτες φρικαλεότητες στις απελευθερωμένες πόλεις της Ουκρανίας

Για «ανείπωτες φρικαλεότητες» στις περιοχές της Ουκρανίας από τις οποίες έχουν αποσυρθεί οι ρωσικές δυνάμεις εισβολής, κάνει λόγο σε ανάρτησή της στο Twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

«Συγκλονισμένη από τις αναφορές για τις ανείπωτες φρικαλεότητες σε περιοχές από τις οποίες η Ρωσία αποσύρεται. Απαιτείται επειγόντως ανεξάρτητη έρευνα. Οι δράστες εγκλημάτων πολέμου θα λογοδοτήσουν», έγραψε η επικεφαλής της Κομισιόν.

Appalled by reports of unspeakable horrors in areas from which Russia is withdrawing.



An independent investigation is urgently needed.



Perpetrators of war crimes will be held accountable. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 3, 2022

15:30 Χωρίς ρωσικό φυσικό αέριο από την 1η Απριλίου οι χώρες της Βαλτικής

Οι χώρες της Βαλτικής δεν έχουν λάβει φυσικό αέριο από τη Ρωσική Ομοσπονδία από την 1η Απριλίου, όπως έκανε γνωστό σήμερα η λετονική εταιρεία φυσικού αερίου. Υπενθυμίζεται ότι η Μόσχα έχει προειδοποιήσει την ΕΕ ότι οι πληρωμές για την προμήθεια φυσικού αερίου θα γίνονται σε ρούβλια.

«Εάν εξακολουθούσαν να υπάρχουν αμφιβολίες για το αν υπάρχει εμπιστοσύνη στις παραδόσεις από τη Ρωσία, τα τρέχοντα γεγονότα μας δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει πλέον εμπιστοσύνη», δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της λετονικής εταιρείας φυσικού αερίου Conexus Baltic Grid Uldis Bariss.

«Από την 1η Απριλίου, το ρωσικό φυσικό αέριο δεν ρέει πλέον στη Λετονία, την Εσθονία και τη Λιθουανία», είπε στο λετονικό ραδιόφωνο, προσθέτοντας ότι η αγορά της Βαλτικής εξυπηρετείται επί του παρόντος από αποθέματα φυσικού αερίου που βρίσκονται αποθηκευμένα στη Λετονία.

Η κίνηση έρχεται καθώς ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προσπάθησε να αξιοποιήσει το καθεστώς της Ρωσίας ως ενεργειακής δύναμης.

Με τη ρωσική οικονομία ακρωτηριασμένη από πρωτοφανείς διεθνείς κυρώσεις, ο Πούτιν προειδοποίησε τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα χρειαστεί να δημιουργήσουν λογαριασμούς σε ρούβλια για να πληρώσουν για το ρωσικό αέριο.

15:24 Κουλέμπα για Μπούχα: Η σφαγή ήταν εσκεμμένη - Ζήτησε από τους G7 «καταστροφικές» κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Νέες «καταστροφικές κυρώσεις» κατά της Ρωσίας ζήτησε από τους G7 σε ανάρτησή του ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα μετά τις αποκαλυπτικές εικόνες με τους νεκρούς από την επέλαση των ρωσικών δυνάμεων, υποστηρίζοντας πως «σφαγή στην Μπούχα ήταν εσκεμμένη» και πως «οι Ρώσοι στοχεύουν να εξοντώσουν όσο περισσότερους Ουκρανούς μπορούν».

«Πρέπει να τους σταματήσουμε και να τους διώξουμε» σημειώνει ο Κουλέμπα και καλεί τους G7 να επιβάλλουν «νέες καταστροφικές κυρώσεις» σε βάρος της Ρωσίας, όπως: Εμπάργκο πετρελαίου, φυσικού αερίου, άνθρακα, κλείσιμο όλων των λιμανιών για τα ρωσικά πλοία και εμπορεύματα και αποσύνδεση όλων των ρωσικών τραπεζών από το SWIFT»

Το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του σημειώνει ότι «ακόμα μαζεύουμε και ψάχνουμε για σωρούς, αλλά ο αριθμός έχει ήδη φτάσει σε εκατοντάδες. Οι σωροί βρίσκονται στους δρόμους. Σκότωσαν αμάχους ενώ έμεναν εκεί και όταν έφευγαν από αυτά τα χωριά και τις πόλεις».

Σύμφωνα με το Reuters ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να επισκεφθεί την Μπούχα και άλλες πόλεις γύρω από το Κίεβο και γνωστοποίησε ότι η Ουκρανία έχει ήδη στείλει σχετικό αίτημα στο εν λόγω ICJ.

15:05 Ντι Μάιο: Χρειάζεται ανώτατη τιμή για την αγορά φυσικού αερίου από τις χώρες της ΕΕ

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο, πραγματοποίησε χθες επίσκεψη στο Αζερμπαϊτζάν και σήμερα βρίσκεται στην Αρμενία. Κύρια θέση στην ατζέντα των συνομιλιών του στο Μπακού, είχε το ενεργειακό και η δυνατότητα αύξησης των προμηθειών φυσικού αερίου, από την χώρα αυτή, διαμέσου του αγωγού Tap.

«Το Αζερμπαϊτζάν είναι εταίρος κύριας σημασίας για την Ιταλία, από την στιγμή που πρόκειται για τον πρώτο προμηθευτή της σε πετρέλαιο και τον τρίτο σε αέριο, με ενδιαφέρουσες δυνατότητες αύξησης των προμηθειών φυσικού αερίου», υπογράμμισε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας.

14:54 Το Κρεμλίνο ελπίζει στην εξεύρεση ειρηνευτικής λύσης από τις διαπραγματεύσεις

Η Ρωσία θα επιτύχει την εκπλήρωση όλων των στόχων της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στην Ουκρανία και ελπίζει ότι η Μόσχα και το Κίεβο θα μπορέσουν να υπογράψουν κάποιο είδος ειρηνευτικής συμφωνίας, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

14:52 Πεσκόφ: Η Ρωσία θα ζητήσει πληρωμές με ρούβλια και σε άλλα αγαθά

Μετά την γνωστοποίηση από τον αναπληρωτή προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας ότι η χώρα του θα εξάγει τρόφιμα και σιτηρά μόνο σε «φιλικές χώρες» με πληρωμές σε ρούβλια ή στο εθνικό συνάλλαγμά τους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ανέφερε ότι στο μέλλον η Μόσχα θα ζητήσει οι πληρωμές με ρούβλια να γίνεται και σε άλλα ομάδες αγαθών, χωρίς να τις κατονομάσει.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι στο μέλλον θα επεκταθεί σε νέες ομάδες αγαθών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντμίτρι Πεσκόφ σχετικά με τη ζήτηση της Ρωσίας για πληρωμές σε ρούβλια για το φυσικό αέριο,όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

14:40 Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις: 18.000 νεκροί Ρώσοι στρατιώτες από την αρχή του πολέμου

Δεκαοκτώ χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία σύμφωνα με τις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα πάντα με τους Ουκρανούς, έχουν χάσει, μέχρι στιγμής, 644 άρματα μάχης, 1.830 τεθωρακισμένα οχήματα, 143 ρωσικά μαχητικά, 134 ελικόπτερα, 89 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και επτά σκάφη.

Παράλληλα, κατά την ουκρανική πλευρά, έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 325 ρωσικά συστήματα πυροβολικού, 105 εκτοξευτήρες ρουκετών και 54 συστήματα αεράμυνας.

Losses of the #Russian army according to the Armed Forces of #Ukraine. pic.twitter.com/funHHqu1qz — NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2022

14:34 Human Rights Watch: Οι Ρωσικές δυνάμεις διέπραξαν «προφανή εγκλήματα πολέμου»

Η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Human Rights Watch (HRW) ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει συγκεντρώσει στοιχεία για αυτό που χαρακτηρίζει ως «προφανή εγκλήματα πολέμου» που διέπραξαν οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις κατά αμάχων στην Ουκρανία.

Η HRW εξέδωσε μία ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι έχει εντοπίσει «αρκετές υποθέσεις στις οποίες, οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις διέπραξαν παραβιάσεις που είναι σχετικές με εγκλήματα πολέμου» σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ρώσων, όπως το Τσερνίχιβ, το Χάρκοβο, αλλά και γύρω από το Κίεβο.

14:31 ΕΕ: Κατηγορεί τη Ρωσία ότι διέπραξε εγκλήματα πολέμου στην Μπούχα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγόρησε σήμερα τα ρωσικά στρατεύματα ότι διέπραξαν θηριωδίες στην περιοχή Μπούχα του Κιέβου, αφού ο δήμαρχος της πόλης είπε ότι 300 κάτοικοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια κατοχής της από τις ρωσικές δυνάμεις.

«Σοκαρισμένος από τα νέα για φρικαλεότητες που διαπράττουν οι ρωσικές δυνάμεις. Η ΕΕ βοηθά την Ουκρανία στην τεκμηρίωση των εγκλημάτων πολέμου», ανέφερε στο Twitter ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, προσθέτοντας ότι όλες οι υποθέσεις πρέπει να διεκπεραιωθούν από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. «Περαιτέρω κυρώσεις και υποστήριξη της ΕΕ βρίσκονται στο δρόμο τους», πρόσθεσε.

14:17 Δένδιας: Η Ελλάδα είναι παρούσα στην Οδησσό - Από σήμερα λειτουργεί ξανά το ελληνικό προξενείο

«Είμαι σήμερα εδώ εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, για να μεταφέρω καταρχήν, εδώ στην Οδησσό, βοήθεια. Ανθρωπιστική βοήθεια για την ελληνική Ομογένεια, αλλά επίσης για το σύνολο του πληθυσμού της πόλης» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μετά την επίσκεψή του στο ελληνικό γενικό προξενείο και το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας στην Οδησσό.

Παράλληλα, ανακοίνωσε πως από σήμερα θα λειτουργήσει ξανά το ελληνικό προξενείο στην Οδησσό και ευχαρίστησε τον γενικό πρόξενο Δημήτρη Δόχτση και τους συνεργάτες του για τον τρόπο με τον οποίο επιτελούν το καθήκον τους. «Η λειτουργία του προξενείου θα βοηθήσει τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας, θα βοηθήσει στη δημιουργία διαδρόμων εκκένωσης της ελληνικής Ομογένειας αν χρειαστεί από οποιαδήποτε περιοχή της Ουκρανίας μέσω της Οδησσού και θα υπογραμμίσει την ιστορική μας παρουσία σε αυτή την πόλη» υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας.

Έναρξη της επίσκεψης στην Οδησσό από το 🇬🇷 Γενικό Προξενείο που επαναλειτουργεί και όπου συναντήθηκα με ομογενείς μας. Επίσκεψη και στο Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας όπου απέθεσα λουλούδια στο Μνημείο του Όρκου των Φιλικών (photos ΑΜΠΕ). pic.twitter.com/FQqxVsCsPm — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 3, 2022

Σημειώνεται ότι μετά την επίσκεψή του στο Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας στην Οδησσό, χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελληνική Ιστορία, με σκοπό την ενημέρωσή του για την κατάσταση του μουσείου, ο Νίκος Δένδιας έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών: «Υπό τις δυσχερέστερες των συνθηκών, η ελληνική παρουσία στην Οδησσό παραμένει ζωντανή, πιστή στο πνεύμα των ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας».

«Υπό τις δυσχερέστερες των συνθηκών, η Ελληνική παρουσία στην Οδησσό παραμένει ζωντανή, πιστή στο πνεύμα των ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας». Τι έγραψα στο βιβλίο επισκεπτών του Μουσείου της Φιλικής Εταιρείας στην Οδησσό (photo ΑΜΠΕ). pic.twitter.com/gXotS36RHb — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 3, 2022

14:14 Ουκρανία: Ρωσικές ρουκέτες έπληξαν το Μικολάιφ

Αρκετές ρωσικές ρουκέτες έπληξαν του ουκρανικό λιμάνι του Μικολάιφ στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανέφερε σήμερα ο Αντόν Γκερατσένκο, ένας βοηθός στο υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας. Ο Γκερατσένκο ανέφερε σε μία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι οι τοπικές αρχές ανέφεραν την επίθεση.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν επιτεθεί στα λιμάνια που βρίσκονται στα νότια της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Οδησσού, του Μικολάιφ και της Μαριούπολης, καθώς προσπαθούν να αποκόψουν την Ουκρανία από τη Μαύρη Θάλασσα και να οργανώσουν μία χερσαία δίοδο από τη Ρωσία στην Κριμαία.

13:56 Ρωσία: Δύο εκρήξεις ακούστηκαν στo Μπέλγκοροντ

Δύο εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με μαρτυρίες.

13:46 Ουκρανία: Μειωμένες οι εξαγωγές σιτηρών την Μάρτιο

Οι εξαγωγές σιτηρών της Ουκρανίας για το μήνα Μάρτιο, ήταν μειωμένες κατά τέσσερις φορές, σε σύγκριση με τα επίπεδα εξαγωγών του Φεβρουαρίου, εξαιτίας της ρωσικής εισβολής, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομίας.

Συγκεκριμένα, τα εξαγωγικά φορτία σιτηρών του Μαρτίου συμπεριέλαβαν 1,1 εκατομμύρια τόνους καλαμποκιού, 309.000 τόνους σιταριού και 118.000 τόνους ηλιελαίου, πρόσθεσε το ίδιο υπουργείο.

13:36 Βρετανικό ΥΠΕΞ: Οι επιθέσεις κατά αμάχων πρέπει να διερευνηθούν ως εγκλήματα πολέμου

Οι καταγγελίες για επιθέσεις κατά αμάχων στη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία πρέπει να διερευνηθούν ως εγκλήματα πολέμου, όπως ανέφερε η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Λιζ Τρας, προσθέτοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να υποστηρίξει πλήρως, την οποιαδήποτε τέτοια κίνηση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

«Καθώς οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις αναγκάζονται να υποχωρήσουν, βλέπουμε να αυξάνονται οι αποδείξεις φρικτών ενεργειών από τις από τις δυνάμεις εισβολής σε πόλεις όπως το Ιρπίν και η Μπούχα,» ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της η Τρας, σχετικά με τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο Κίεβο.

«Οι επιθέσεις τους χωρίς διακρίσεις κατά αθώων αμάχων, στη διάρκεια της παράνομης και αδικαιολόγητης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, πρέπει να διερευνηθούν ως εγκλήματα πολέμου.»

13:20 Δένδιας από Οδησσό: Αμέριστη υποστήριξη της Ελλάδας στην ελληνική ομογένεια

Στην Οδησσό έφτασε πριν από λίγο Νίκος Δένδιας μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, την οποία και παρέδωσε στις δημοτικές αρχές της πόλης. Ο υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με εκπροσώπους της ομογένειας στους οποίους ανέφερε ότι το Προξενείο έχει ξανανοίξει για να υποστηρίξει τους ίδιους και τις οικογένειες τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξη της Ελλάδας στην ελληνική ομογένεια και ενημερώθηκε για τις προκλήσεις μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Εν συνεχεία ο Υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας όπου απέθεσε λουλούδια στο Μνημείο του Όρκου των Φιλικών.

12:57 Μισέλ: Περαιτέρω κυρώσεις στη Ρωσία βρίσκονται καθ' οδόν

Περαιτέρω κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και υποστήριξη προς την Ουκρανία βρίσκονται καθ'οδόν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στο twitter, δηλώνοντας ταυτόχρονα σοκαρισμένος από «τις εικόνες θηριωδιών που διέπραξε ο ρωσικός στρατός στην απελευθερωμένη περιοχή του Κιέβου, Μπούχα».

«Η Ε.Ε. βοηθά την Ουκρανία και τις ΜΚΟ στη συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για δίωξη στα διεθνή δικαστήρια» προσέθεσε ο Σαρλ Μισέλ.

Shocked by haunting images of atrocities committed by Russian army in Kyiv liberated region #BuchaMassacre



EU is assisting #Ukraine & NGO’s in gathering of necessary evidence for pursuit in international courts.



Further EU sanctions & support are on their way.



Слава Україні! — Charles Michel (@eucopresident) April 3, 2022

12:46 Ρωσία: Εξαγωγές τροφίμων και σιτηρών μόνο σε «φιλικές χώρες»

Η Ρωσία θα εξάγει τρόφιμα και σιτηρά μόνο σε «φιλικές χώρες» με πληρωμές σε ρούβλια ή στο εθνικό συνάλλαγμά τους, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο σημερινή δήλωση τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ αναπληρωτή προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

11:01 Μόσχα: Ανοίγουν διάδρομοι σε Μαριούπολη και Μπερντιάνσκ για την απομάκρυνση ξένων

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι θα ανοίξουν σήμερα διαδρόμους για την απομάκρυνση ξένων από τη Μαριούπολη και το γειτονικό Μπερντιάνσκ, ενώ η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης δήλωσε πριν από λίγο πως συνεχίζεται η δουλειά για την απομάκρυνση ανθρώπων από αυτές τις δύο ουκρανικές πόλεις και πως επτά λεωφορεία θα επιχειρήσουν να προσεγγίσουν σήμερα τη Μαριούπολη.

10:13 Ρωσία: Οι συνομιλίες δεν έχουν προχωρήσει αρκετά για να συναντηθούν Πούτιν - Ζελένσκι

Η Ρωσία έκανε σήμερα γνωστό ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες δεν έχουν προχωρήσει αρκετά ώστε να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση των δυο ηγετών και ότι η θέση της Μόσχας σχετικά με το καθεστώς της Κριμαίας και του Ντονμπάς δεν έχει αλλάξει, διαψεύδοντας Ουκρανούς αξιωματούχους που υποστήριξα ότι τα προσχέδια της συνθήκης ειρήνης είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο ώστε να επιτρέψουν άμεσα διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο προέδρων.

9:33 Μπούχα: Εικόνες καταστροφής μετά την επέλαση των ρωσικών δυνάμεων

Το μέγεθος της φρίκης του πολέμου που βιώνουν οι κάτοικοι της Ουκρανίας καταγράφεται στην πόλη Μπούχα, μετά την επέλαση των ρωσικών δυνάμεων οι οποίες άφησαν κατεστραμμένα κτίρια από τους βομβαρδισμούς, καμένα οχήματα αλλά και σωρούς άμαχων να κείτονται σε διάφορα σημεία της πόλης.

Εκρήξεις στην Οδησσό

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι πυραυλικά πλήγματα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κατέστρεψαν σήμερα ένα διυλιστήριο πετρελαίου και τρεις εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων κοντά στην Οδησσό. Σύμφωνα με το υπουργείο, οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνταν από την Ουκρανία για τον ανεφοδιασμό των στρατευμάτων της κοντά στο Μικολάιβ, μετέδωσε το Reuters.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι οι εκρήξεις, που συγκλόνισαν σήμερα το πρωί την Οδησσό, δεν προκάλεσαν θύματα. Πρόκειται για μια επίθεση με ρουκέτες που δεν προκάλεσε θύματα, ανέφερε σε ανακοίνωση ένας αξιωματικός της νότιας περιφερειακής διοίκησης, ο Βλαντισλάβ Ναζάροφ.

A strong fire in Odessa after rocket attacks on an oil depot. pic.twitter.com/xK6r9F0ALZ — Степа Степановић КиМ 1244 УСТАВ Србије (@SlobodaSrbiji) April 3, 2022

«Η περιοχή της Οδησσού αποτελεί στόχο προτεραιότητας του εχθρού. Ο εχθρός συνεχίζει την ύπουλη πρακτική του να πλήττει ευαίσθητες εγκαταστάσεις», δήλωσε ο Ναζάροφ επαναλαμβάνοντας ότι απαγορεύεται η δημοσιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας για το πού σημειώθηκαν τα πλήγματα ή για τις ζημιές που προκάλεσαν.

Πύραυλοι έπληξαν την Οδησσό νωρίς σήμερα το πρωί, ανέφερε με ανάρτησή του στο Ίντερνετ το δημοτικό συμβούλιο της πόλης. Μία από τις «κρίσιμης σημασίας εγκαταστάσεις υποδομής» της πόλης επλήγη, δήλωσε στη δημόσια ουκρανική ραδιοτηλεόραση ο εκπρόσωπος της περιφεριακής διοίκησης Σεργκέι Μπρατσούκ. «Ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξουν θύματα», δήλωσε ο Μπρατσούκ.

A map of combat operations in #Ukraine. It does not include the missile strikes which occurred in #Odesa this morning. pic.twitter.com/fjZW5ITCZ4 — NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2022

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε ότι οι εκρήξεις σημειώθηκαν γύρω στις 6 το πρωί και ότι τουλάχιστον τρεις στήλες καπνού και φλόγες φαίνονται να υψώνονται από μια βιομηχανική ζώνη. Εργαζόμενη σε ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης είπε πως άκουσε ένα αεροπλάνο, όμως ένας στρατιωτικός κοντά στο σημείο ενός από τα πλήγματα υποστήριξε πως επρόκειτο για ρουκέτα ή για πύραυλο.

Ο Αντόν Γκεραστσένκο, σύμβουλος του Ουκρανού υπουργού Εσωτερικών, έγραψε, σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων, στο λογαριασμό του στο Telegram: «Η Οδησσός δέχθηκε επίθεση από τον αέρα. Πυρκαγιές σημειώθηκαν σε ορισμένες ζώνες. Ένα μέρος των πυραύλων κατερρίφη από την αντιαεροπορική άμυνα. Συνιστάται να κλείσετε τα παράθυρα».

Επίσης και ο κυβερνήτης της περιοχής Πολτάβα Ντμίτρο Λούνιν, δήλωσε την Κυριακή στην τηλεόραση ότι το διυλιστήριο πετρελαίου στην πόλη Κρεμεντσούγκ της Ουκρανίας καταστράφηκε ολοσχερώς μετά από ρωσική επίθεση. «Η φωτιά στο διυλιστήριο έχει σβήσει, αλλά η εγκατάσταση έχει καταστραφεί ολοσχερώς και δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει», είπε ο Λούνιν.

Το γενικό επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι η ένταση των ρωσικών αεροπορικών και πυραύλων έχει μειωθεί, προσθέτοντας ότι η Μόσχα συνεχίζει να αποσύρει στρατιωτικές της μονάδες από τη βόρεια Ουκρανία.

Σε μια ανάρτηση στο Facebook, το γενικό επιτελείο είπε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις που υποχωρούν τοποθετούν νάρκες σε δρόμους και σε ορισμένους οικισμούς.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένκσι δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις στοχεύουν να καταλάβουν τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας και εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του ότι τα δυτικά κράτη δεν έχουν παράσχει στο Κίεβο επαρκή αριθμό αντιπυραυλικών συστημάτων.

Σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο Ζελένσκι επαίνεσε επίσης τις δυνάμεις που υπερασπίζονται την Μαριούπολη, λέγοντας ότι η αντίστασή τους επέτρεπε σε άλλες πόλεις να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο.

Διαβάστε ακόμα:

Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις αποχωρούν από τα βόρεια για να αναδιπλωθούν στα ανατολικά και τα νότια, λένε οι Ουκρανοί