Φον ντερ Λάιεν: Ανείπωτες φρικαλεότητες στις απελευθερωμένες πόλεις της Ουκρανίας

Για «ανείπωτες φρικαλεότητες» στις περιοχές της Ουκρανίας από τις οποίες έχουν αποσυρθεί οι ρωσικές δυνάμεις εισβολής, κάνει λόγο σε ανάρτησή της στο Twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

«Συγκλονισμένη από τις αναφορές για τις ανείπωτες φρικαλεότητες σε περιοχές από τις οποίες η Ρωσία αποσύρεται. Απαιτείται επειγόντως ανεξάρτητη έρευνα. Οι δράστες εγκλημάτων πολέμου θα λογοδοτήσουν», έγραψε η επικεφαλής της Κομισιόν.

