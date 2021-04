Ο πολυσύνθετος Αντετοκούνμπο θέλει την αντοχή του ΛεΜπρον

Η μεσημεριανή – σε ώρα Αμερικής – σαββατιάτικη (24/4) αναμέτρηση των Μπακς με τους Σίξερς έμοιαζε, λόγω εξέλιξης, με κάτι σαν... «ημιαργία» για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Μονάχα που ο σταρ του Μιλγουόκι, αν και δεν χρειάστηκε δα και «υπερωρίες» στο παρκέ, ήταν τόσο αποδοτικός που πέτυχε δύο ρεκόρ και διεύρυνε ένα τρίτο. Ο MVP του ΝΒΑ οδήγησε τα «Ελάφια» (3οι στην Ανατολή με ρεκόρ 37-22) σε εύκολη επικράτηση επί της Φιλαδέλφεια (2η στην περιφέρεια με 39-21) με 132-94, παίζοντας μόλις 24 λεπτά.

Οι απουσίες των δύο αστέρων των φιλοξενούμενων, Τζοέλ Εμπίιντ και Μπεν Σίμονς, έκαναν ακόμη πιο εύκολο το έργο των Μπακς. με τον φορμαρισμένο «Giannis» να σημειώνει 24 πόντους και να ξεπερνά στη δεύτερη θέση των σκόρερ όλων των εποχών του Μιλγουόκι τον Γκλέν Ρόμπινσον (12.010 πόντοι). Μοναδικός που παραμένει μπροστά από τον «Αντέτο» είναι ο θρυλικός και κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ Καρίμ Αμπντούλ – Τζαμπάρ, ο οποίος πέτυχε τους 14.211 εκ των 38.387 πόντων του με τη φανέλα των Μπακς.

Εχοντας κατακτήσει δύο βραβεία πολυτιμότερου παίκτη κι ένα του καλύτερου αμυντικού, ο Αντετοκούνμπο δεν έδωσε σημασία σε ένα απλό ματς κανονικής περιόδου και παραδέχθηκε πως «δεν κατάλαβα γιατί πανηγύριζε τόσο έντονα ο κόσμος. Δεν γνώριζα για το ρεκόρ και παρότι είναι σαφώς ένα σπουδαίο επίτευγμα, δεν μπορώ να σταθώ σε αυτό. Μπροστά μας έχουμε έναν μαραθώνιο και όχι έναν αγώνα ταχύτητας και πρέπει όλοι μαζί να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά για σημαντικότερους και πιο ομαδικούς στόχους».

Παράλληλα, ο 26χρονος φόργουορντ κατέγραψε και μία στατιστική επίδοση που είχε να εμφανιστεί στην αμερικανική Λίγκα για 31 χρόνια. Με τους 24 πόντους, 14 ριμπάουντ και επτά ασίστ, σημείωσε κάτι που είχε πετύχει σε συμμετοχή λιγότερη των 25΄ στις 11 Νοεμβρίου 1990 ο τότε γκαρντ των Ντένβερ Νάγκετς, Λαφαγέτ «Φατ» Λίβερ!

