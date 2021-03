Ο Αντετοκούνμπο είναι 3ος σκόρερ των Μπακς και 1ος στην All Star προτίμηση του ΛεΜπρον

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (5/3) πρόσφεραν μπόλικο σασπένς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παρκέ, αλλά λίγη αγωνία έξω από αυτό. Οι Μιλγουόκι Μπακς επιβλήθηκαν με 112-111 των Γκρίζλις στο Μέμφις, χάρη σε ένα νικητήριο καλάθι του Τζρου Χόλιντεϊ στα 2΄΄ πριν από τη λήξη και παρέμειναν στην 3η θέση της Ανατολικής περιφέρειας (με ρεκόρ 22-14), δύο νίκες πίσω από τους Σίξερς (24-12, 2οι οι Μπρούκλιν Νετς με 24-13). Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο «Giannis» μέτρησε 26 πόντους, 11 ριμπάουντ, 8 ασίστ και πέτυχε δύο αναμενόμενα ρεκόρ.

Με την επίδοσή του, ο MVP του ΝΒΑ έγινε 3ος σκόρερ και 3ος πασέρ στην ιστορία της ομάδας του, βάζοντας ξανά το όνομά του πλάι σε θρύλους των Μπακς και του ΝΒΑ. Ο «Αντέτο» έφτασε τους 11.617 πόντους στην καριέρα του, προσπέρασε τον Σίντνεϊ Μόνκριφ και λογικά μέσα στη σεζόν θα ξεπεράσει και τον 2ο στη λίστα, Γκλεν Ρόμπινσον (12.010π.). Κορυφαίος εξακολουθεί να είναι ο σπουδαίος Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ (14.211). Ο Αντετοκούνμπο έγινε παράλληλα και ο 3ος πασέρ στην ιστορία του Μιλγουόκι, με 2.480 ασίστ, ξεπερνώντας τον Μπράιαντ Ουίντερς και πλησιάζοντας τους Πολ Πρέσεϊ (3.272) και Μόνκριφ (2.689).

Congratulations to Giannis for passing Sidney Moncrief for 3rd on the Bucks All-Time Points List!! pic.twitter.com/KDNnDLhrFG

Λίγο πριν από τον αγώνα επιλέχθηκε 1ος στο ειδικό ντραφτ για το All Star Game του ΝΒΑ που θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Ατλάντα. Αυτή θα είναι η 5η παρουσία του στη βασική πεντάδα της αμφιλεγόμενης για φέτος γιορτής της Λίγκας και η πρώτη έπειτα από δύο σεζόν που δεν θα είναι αρχηγός μίας εκ των δύο ομάδων. Ο σταρ των Μπακς, πάντως, επιλέχθηκε πρώτος από το ΛεΜπρον Τζέιμς και είναι τόσο αισιόδοξος που δεν έκρυψε πως «το All Star Game μόλις τελείωσε! Εγώ, ο ΛεΜπρον (Λ.Α. Λέικερς), ο Στεφ Κάρι (Γκόλντεν Στέιτ), ο Λούκα Ντόντσιτς (Ντάλας) και ο Νίκολα Γιόκιτς (Ντένβερ); Μάλλον είναι μία καλή πεντάδα!».

Ο Αντετοκούνμπο θα βρεθεί συμπαίκτης στην «Team LeBron» και με τους Ντέιμιαν Λίλαρντ (Πόρτλαντ), Μπεν Σίμονς (Φιλαδέλφεια), Κρις Πολ (Φίνιξ), Τζέιλεν Μπράουν (Βοστόνη), Πολ Τζορτζ (Λ.Α. Κλίπερς), Ντομάντας Σαμπόνις (Ιντιάνα) και Ρούντι Γκομπέρ (Γιούτα). Στην «Team Durant» ο αρχηγός Κέβιν Ντουράντ (Μπρούκλιν) δεν θα αγωνιστεί λόγω τραυματισμού. Ωστόσο, επέλεξε τους Κάιρι Ιρβινγκ (Μπρούκλιν), Τζοέλ Εμπίιντ (Φιλαδέλφεια), Κουάι Λέοναρντ (Λ.Α. Κλίπερς), Μπράντλεϊ Μπιλ (Ουάσινγκτον), Τζέισον Τέιτουμ (Βοστόνη), Τζέιμς Χάρντεν (Μπρούκλιν), Ντέβιν Μπούκερ (Φίνιξ), Ζάιον Ουίλιαμσον (Νέα Ορλεάνη), Ζακ ΛαΒιν (Σικάγο), Τζούλιους Ραντλ (Νέα Υόρκη), Νίκολα Βούτσεβιτς (Ορλάντο) και Ντόνοβαν Μίτσελ (Γιούτα).

Οι δύο σταρ των πρωτοπόρων Γιούτα Τζαζ, Μίτσελ και Γκομπέρ, επιλέχθηκαν τελευταίοι από τους Ντουράντ και ΛεΜπρον. Ομως ο Τζέιμς εξήγησε χαριτολογώντας πως «μεγαλώνοντας, κανένας μας δεν έπαιρνε τους Τζαζ στα βιντεοπαιχνίδια!».

"You guys gotta understand... In video games growing up, we never played with Utah." 🤣@KingJames responds to Chuck during the #NBAAllStar Draft presented by @Nike pic.twitter.com/6sUOTxDJhX