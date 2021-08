Καμπούλ: Αναχώρησε και η τελευταία βρετανική στρατιωτική πτήση - «Θα επιστρέψουμε» λέει ο Τζόνσον

Jonathan Gifford/Ministry of Defence via AP

Η τελευταία βρετανική πτήση μεταφοράς στρατιωτικού προσωπικού από το Αφγανιστάν αναχώρησε από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, ανακοίνωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

[Jonathan Gifford/Ministry of Defence via AP]

«Η τελευταία πτήση που μετέφερε προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου αναχώρησε από την Καμπούλ. Σε όλους εκείνους που υπηρέτησαν τόσο γενναία υπό καθεστώς τεράστιας πίεσης και υπό φρικτές συνθήκες για να απομακρύνουν με ασφάλεια τους πιο ευάλωτους αμάχους, τους ευχαριστούμε», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας στο Twitter.

The final flight carrying UK Armed Forces personnel has left Kabul. To all those who served so bravely under enormous pressure and horrendous conditions to safely evacuate the most vulnerable of civilians: Thank you. pic.twitter.com/8DaRrpjWjq — Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) August 28, 2021

The UK should be very proud of what you have done. Every one of you have displayed the highest levels of professionalism and bravery. You have helped thousands to get to a better future and safety. Thank you. @16AirAssltBde @VAdmBenKey @DefenceHQ pic.twitter.com/vHzxwS2Quv — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) August 28, 2021

Νωρίτερα χθες, η πρέσβειρα του Ηνωμένου Βασιλείου στο Αφγανιστάν Λόρι Μπρίστοου δήλωσε ότι η Βρετανία απομάκρυνε σχεδόν 15.000 Βρετανούς και Αφγανούς από την Καμπούλ κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων. Σύμφωνα με την Μπρίστοου, σχεδόν 1.000 στρατιωτικοί, καθώς και διπλωματικό και πολιτικό προσωπικό, εργάστηκαν για την επιχείρηση εκκένωσης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αρχικά σχεδίαζε να έχει ολοκληρώσει την αποστολή εκκένωσής του από το Αφγανιστάν μέχρι το βράδυ της Παρασκευής.

Το πρώτο αεροσκάφος που μετέφερε υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου και εργαζομένους της πρεσβείας από το Αφγανιστάν στη Βρετανία προσγειώθηκε στο Λονδίνο στις 16 Αυγούστου.

[AP Photo/Alastair Grant, Pool]

«Θα επιστρέψουμε» λέει ο Μπόρις Τζόνσον

Nα σημειωθεί ότι την απόφαση του για επιστροφή στο Αφγανιστάν εξέφρασε πρόσφατα, ωστόσο, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την Daily Mail, ο κ. Τζόνσον υποσχέθηκε η επιστροφή θα γίνει όταν οι συνθήκες είναι ασφαλείς. Στη χώρα έχουν παραμείνει 150 Βρετανοί και περισσότεροι από 1000 Αφγανοί που είχαν δικαίωμα μεταφοράς στη Βρετανία.

Από την πλευρά του ο Βρετανός πρωθυπουργός επεσήμανε ότι πλέον «θα γίνει χρήση όλων των διπλωματικών και ανθρωπιστικών εργαλείων που είναι διαθέσιμα, για να διατηρηθούν τα οφέλη των τελευταίων 20 ετών και να δώσουμε στους Αφγανούς το μέλλον που τους αξίζει».

Φόβοι για νέο τρομοκρατικό χτύπημα

Την ίδια ώρα, στο «κόκκινο» παραμένει ο συναγερμός για νέα επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ τις επόμενες ώρες.

Με την προθεσμία για απομάκρυνσης των δυνάμεων της Δύσης να λήγει τις επόμενες ώρες και τις προσπάθειες εκκένωσης του Αφγανιστάν να εντείνονται, οι αρχές των ΗΠΑ προειδοποιούν για νέο τρομοκρατικό χτύπημα εντός των επόμενων 24 ωρών και καλούν τους αμερικανούς πολίτες να είναι προσεχτικοί.

Ειδικότερα, οι ΗΠΑ προειδοποίησαν χθες για μια «συγκεκριμένη και αξιόπιστη» απειλή κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ καλώντας τους υπηκόους τους να απομακρυνθούν από την περιοχή, δύο ημέρες μετά την επίθεση που άφησε περισσότερους από 100 νεκρούς στην ίδια τοποθεσία.

«Εξαιτίας μιας συγκεκριμένης και αξιόπιστης απειλής, όλοι οι Αμερικανοί υπήκοοι που βρίσκονται στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ (...) πρέπει να φύγουν από εκεί το ταχύτερο δυνατό», όπως ανακοίνωσε η αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ σε μήνυμα προειδοποίησης.

Η απειλή αφορά συγκεκριμένα «τη Νότια πύλη, την πύλη νέο υπουργείο Εσωτερικών και την πύλη κοντά στο βενζινάδικο Πανσίρ βορειοδυτικά του αεροδρομίου», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα χθες, ο Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε ότι είναι «πολύ πιθανόν» να σημειωθεί μια νέα επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ εντός των επόμενων ωρών καθώς η κατάσταση επί του πεδίου παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη.

Συγκεκριμένα με ανακοίνωσή του, μετά τη συνάντηση που είχε με τους συμβούλους του σε θέματα ασφάλειας, ο αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι στρατιωτικοί διοικητές τον ενημέρωσαν για την πιθανότητα μιας τέτοιας επίθεσης μέσα στις επόμενες ώρες. «Τους έδωσα οδηγίες να λάβουν κάθε δυνατό μέτρο δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία της (αμερικανικής) δύναμης», σημείωσε.

I said we would go after the group responsible for the attack on our troops and innocent civilians in Kabul, and we have. My full statement on the strike that U.S. forces took last night against the terrorist group ISIS-K in Afghanistan: https://t.co/hOb6xQ4ZZv — President Biden (@POTUS) August 28, 2021

Παράλληλα, ο Μπάιντεν επεσήμανε ότι η κατάσταση επί του πεδίου στο Αφγανιστάν εξακολουθεί να είναι «εξαιρετικά επικίνδυνη» και διαβεβαίωσε ότι το πλήγμα εναντίον μαχητών του Ισλαμικού Κράτους του Χορασάν (ISIS-K) δεν θα είναι το τελευταίο.

«Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε όποιο πρόσωπο εμπλέκεται σε αυτήν την ειδεχθή επίθεση και θα τον κάνουμε να πληρώσει. Κάθε φορά που κάποιος επιδιώκει να βλάψει τις Ηνωμένες Πολιτείες ή να επιτεθεί στα στρατεύματά μας, θα απαντάμε. Μην έχετε καμία αμφιβολία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ζώνη ασφαλείας στην Καμπούλ, ζητούν Βρετανία – Γαλλία

Στο μεταξύ, Γαλλία και Βρετανία θα καταθέσουν ένα ψήφισμα στην έκτακτη συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα για το Αφγανιστάν, προτείνοντας τον καθορισμό μιας ζώνης ασφαλείας στην Καμπούλ σε μια προσπάθεια προστασίας των ανθρώπων που προσπαθούν να φύγουν από τη χώρα, όπως δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Η πρόταση ψηφίσματός μας στοχεύει στον καθορισμό μιας ζώνης ασφαλείας στην Καμπούλ, υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ, που θα επιτρέψει να συνεχιστούν οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις», ανέφερε συγκεκριμένα ο Μακρόν στη γαλλική εφημερίδα Le Journal du Dimanche (JDD) σε μια συνέντευξη που δημοσιεύεται σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες συγκάλεσε μια έκτακτη συνεδρίαση για το Αφγανιστάν με τη συμμετοχή των διπλωματικών αντιπροσώπων της Βρετανίας, της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας και της Ρωσίας, δηλαδή των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας που διαθέτουν δικαίωμα βέτο.

Επιπροσθέτως, ο γάλλος πρόεδρος είπε χθες ότι το Παρίσι διεξάγει προκαταρκτικές συζητήσεις με τους Ταλιμπάν για την ανθρωπιστική κατάσταση στο Αφγανιστάν και την πιθανή απομάκρυνση περισσότερων ανθρώπων από τη χώρα.

Να σημειωθεί ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες φρουρούν το αεροδρόμιο στην Καμπούλ, αναμένεται να αποσυρθούν έως την προθεσμία της ερχόμενης Τρίτης που έχει οριστεί από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Η Γαλλία υπόψιν είναι μεταξύ των χωρών που έχουν τερματίσει τις επιχειρήσεις εκκένωσης από το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

