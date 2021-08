Nέο χτύπημα τις επόμενες 24 ώρες στην Καμπούλ «αναμένουν» οι ΗΠΑ

Με την προθεσμία για απομάκρυνσης των δυνάμεων της Δύσης να λήγει τις επόμενες ώρες και τις προσπάθειες εκκένωσης του Αφγανιστάν να εντείνονται, οι αρχές των ΗΠΑ προειδοποιούν για νέο τρομοκρατικό χτύπημα εντός των επόμενων 24 ωρών και καλούν τους αμερικανούς πολίτες να είναι προσεχτικοί.

Ειδικότερα, οι ΗΠΑ προειδοποίησαν χθες για μια «συγκεκριμένη και αξιόπιστη» απειλή κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ καλώντας τους υπηκόους τους να απομακρυνθούν από την περιοχή, δύο ημέρες μετά την επίθεση που άφησε περισσότερους από 100 νεκρούς στην ίδια τοποθεσία.

«Εξαιτίας μιας συγκεκριμένης και αξιόπιστης απειλής, όλοι οι Αμερικανοί υπήκοοι που βρίσκονται στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ (...) πρέπει να φύγουν από εκεί το ταχύτερο δυνατό», όπως ανακοίνωσε η αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ σε μήνυμα προειδοποίησης.

Η απειλή αφορά συγκεκριμένα «τη Νότια πύλη, την πύλη νέο υπουργείο Εσωτερικών και την πύλη κοντά στο βενζινάδικο Πανσίρ βορειοδυτικά του αεροδρομίου», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα χθες, ο Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε ότι είναι «πολύ πιθανόν» να σημειωθεί μια νέα επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ εντός των επόμενων ωρών καθώς η κατάσταση επί του πεδίου παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη.

Συγκεκριμένα με ανακοίνωσή του, μετά τη συνάντηση που είχε με τους συμβούλους του σε θέματα ασφάλειας, ο αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι στρατιωτικοί διοικητές τον ενημέρωσαν για την πιθανότητα μιας τέτοιας επίθεσης μέσα στις επόμενες ώρες. «Τους έδωσα οδηγίες να λάβουν κάθε δυνατό μέτρο δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία της (αμερικανικής) δύναμης», σημείωσε.

I said we would go after the group responsible for the attack on our troops and innocent civilians in Kabul, and we have. My full statement on the strike that U.S. forces took last night against the terrorist group ISIS-K in Afghanistan: https://t.co/hOb6xQ4ZZv