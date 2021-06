Η υπομονή του Τσιτσιπά στο χώμα και η (απαιτούμενη) προσμονή για το Νο4...

Η συνάντηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τζον Ισνερ, στον 3ο γύρο του Ρολάν Γκαρός το βράδυ της Παρασκευής (4/6), είναι ένα ακόμη βήμα προς την επιδίωξη ενός Γκραν Σλαμ τίτλου. Ο 23χρονος τενίστας γνωρίζει πως πρέπει να κάνει υπομονή, κάτι που όπως εξήγησε σε συνέντευξή του στη «L’ Equipe» τού έχει μάθει και η χωμάτινη επιφάνεια. Ο Ελληνας πρωταθλητής έχει διαπρέψει φέτος στο καφέ κορτ, με δύο τίτλους σε Μόντε Κάρλο και Λυών, με έναν τελικό στη Βαρκελώνη και με επιμέρους ρεκόρ 18 νικών και μόλις τριών ηττών στο χώμα!

Στις δηλώσεις του στη φημισμένη γαλλική εφημερίδα τόνισε πως «το να παίζω στη χωμάτινη επιφάνεια έμοιαζε πάντα ως κάτι φυσιολογικό για μένα. Αρχισα να αγωνίζομαι σε αυτή από μικρός και είναι εκείνη στην οποία πατούσα περισσότερο από κάθε άλλη. Μεγαλώνοντας, το χώμα στο κορτ έγινε συνήθειά μου. Σε αυτό έχω πετύχει τις σπουδαιότερες νίκες μου και το χώμα με έχει μάθει ότι είναι μία επιφάνεια που απαιτεί υπομονή. Σε αυτή “διαβάζω” το τένις καλύτερα και το πλάνο μου εφαρμόζεται πιο αρμονικά».

Ο «Τσίτσι» είναι ήδη πρώτος στη φετινή βαθμολογία του Race για τους ATP Finals στο Τορίνο και έχει στο 2021 τις περισσότερες νίκες από κάθε άλλον τενίστα. Μετρά ήδη 35 νίκες σε 43 ματς της χρονιάς και απέχει έξι από τον 2ο Αντρέι Ρούμπλεφ, ο οποίος δεν μπορεί για την ώρα να τον πλησιάσει, καθώς είναι εκτός του Γαλλικού Οπεν. Ο Ελληνας τενίστας θα ψάξει στον 3ο γύρο στο Παρίσι την 36η φετινή νίκη του, κόντρα στον πανύψηλο 36χρονο Αμερικανό Τζον Ισνερ, εναντίον του οποίου μετρά τρεις διαδοχικές νίκες (ενώ είχε ηττηθεί στις δύο πρώτες μεταξύ τους αναμετρήσεις).

