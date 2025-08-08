Τα σενάρια της ανωμαλίας και η ευκαιρία Κυριάκου στη ΔΕΘ για ένα new deal

Μπορούν να ρίξουν τον Μητσοτάκη; Θεωρητικά ναι και με δεδομένο ότι πέρα από την αντιπολίτευση υπάρχουν και δυνάμεις εντός της ΝΔ που θα ήθελαν να «ανακτήσουν» τον έλεγχο. Τα σενάρια της εκτροπής αντιμετωπίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως αδύναμο και άβουλο. Δεν έχουν σκεφτεί ότι δεν έχουν απέναντί τους κάποιον «κουρασμένο». Ας πούμε, όμως, ότι το καταφέρνουν. Και μετά; Έχουν καταλάβει πού μπορεί να οδηγήσει αυτός ο κύκλος της τοξικότητας; Ο προηγούμενος πολιτικός κύκλος έκλεισε με μία τραγωδία στην Κύπρο. Ο κύκλος της μεταπολίτευσης δεν μπορεί να κλείσει με την επιστροφή της ανωμαλίας.

Δεν είμαστε το Βέλγιο, για να μπορούμε να ζήσουμε ένα, δύο ή και τρία χρόνια χωρίς κυβέρνηση. Ο κρατικός μηχανισμός είναι για κλάματα, δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος μιας τέτοιας αποστολής. Αν είχαμε έναν τέτοιο κρατικό μηχανισμό, θα ήμασταν μια άλλη χώρα. Αλλά δεν είμαστε και γι' αυτό ανησυχούμε.

Η Οικονομία δεν είναι «θωρακισμένη», όπως θέλανε παλιότερα αφηγήματα. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να ενισχύουν την εικόνα της ανάπτυξης και να προσφέρουν τόνους αισιοδοξίας.

Τα εθνικά θέματα βρίσκονται σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο, με την Τουρκία να προκαλεί αφόρητη πίεση σε όλα τα επίπεδα και άλλους γείτονες να αποθρασύνονται, αντιλαμβανόμενοι ότι κάτι μπορούν να κερδίσουν πάνω στην αναμπουμπούλα.

Ποιος θα αναλάβει, λοιπόν, το κόστος της επόμενης ημέρας; Τα εκδοτικά και οικονομικά συμφέροντα που σήμερα πυροβολούν τον κ. Μητσοτάκη; Αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα κρεμάσουν στα μανταλάκια όσους παγιδευτούν σε μια «κυβέρνηση ειδικού σκοπού». Δεν υπάρχει πιθανότητα επιτυχίας σε ένα τέτοιο εγχείρημα.

Τα προβλήματα της χώρας είναι τέτοια που χρειάζονται ευρύτερες συναινέσεις και όχι κυβερνήσεις αυτοκτονίας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλο να παίζει κανείς το πολιτικό παιγνίδι με κανόνες και άλλο να αποφασίζει να μετατρέψει μια ολόκληρη χώρα σε… τσίρκο.

Όλα αυτά, πάντως, που ήδη συζητάμε δεν λαμβάνουν υπόψιν τους ότι μία παράμετρος της εξίσωσης, η πιο σοβαρή, εξακολουθεί και είναι ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ακόμη «πέσει». Εξακολουθεί και έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων ή καλύτερα μπορεί να την έχει. Δεν έχει απωλέσει αυτό το δικαίωμα. Είναι, λοιπόν, στο χέρι του αν θα καταφέρει να γυρίσει για άλλη μία φορά το κλίμα ή αν θα εγκλωβιστεί σε έναν ανούσιο και ανώφελο για το ίδιον και τη χώρα πόλεμο χαρακωμάτων. Με το να παίζει «άμυνα» με μικρές αντεπιθέσεις απέναντι στη χυδαιότητα, δεν θα καταφέρει κάτι.

Αντιθέτως, αν προχωρήσει σε ένα new deal με το εκλογικό σώμα, τότε μπορεί να αλλάξει πλήρως τη σημερινή εικόνα. Αλλά χρειάζεται τόλμη. Και κυρίως σχέδιο. Η χώρα χρειάζεται σχέδιο. Η χώρα χρειάζεται έναν δυνατό πρωθυπουργό που θα μιλήσει τη γλώσσα της αλήθειας με τον κόσμο και θα του πει καθαρά ποιος είναι ο στόχος και ποιος είναι ο τρόπος για να επιτευχθεί.

Ο κ. Μητσοτάκης έχει μια ευκαιρία στη ΔΕΘ να περάσει στην αντεπίθεση. Δεν λέμε ότι θα το κάνει. Αυτό θα το αποφασίσει ο ίδιος. Λέμε όμως ότι αν δεν το κάνει, αν προσπαθήσει απλά να κερδίσει χρόνο απέναντι στους συκοφάντες του, το σημερινό κλίμα θα επιδεινωθεί στους επόμενους μήνες.

Οι πολίτες δεν ξέχασαν για ποιους λόγους ψήφισαν τον κ. Μητσοτάκη σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις από το 2019. Η κυβέρνηση ξέχασε στη διαδρομή τι την ανέδειξε στην εξουσία. Καιρός είναι να το ξαναθυμηθεί.

Θανάσης Μαυρίδης

