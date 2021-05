«Κούπα» στη Λυών και το βλέμμα στο Παρίσι για τον Τσιτσιπά!

AP PHOTO

Την καλύτερη «πρόβα» ενόψει του Ρολάν Γκαρός του Παρισίου, στο τέλος Μαΐου, έκανε (και) την Κυριακή (23/5) ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Ελληνας πρωταθλητής επικράτησε εύκολα με 2-0 σετ (6-3, 6-3) του Κάμερον Νόρι στο τελικό της Λυών και κατέκτησε τον δεύτερο φετινό και συνολικά έβδομο τίτλο της καριέρας του σε τουρνουά ATP! Ο τέταρτος τελικός του μέσα στο 2021 και 16ος στην επαγγελματική πορεία του αποδείχθηκε απλή διαδικασία για τον 22χρονο, ο οποίος χρειάστηκε μόλις μία ώρα και εννέα λεπτά για τη νίκη.

Μετά τους τίτλους στη Στοκχόλμη το 2018, τον τριπλό θρίαμβο του 2019 σε Εστορίλ, Μασσαλία και στους Τελικούς ATP στο Λονδίνο, το repeat στη Μασσαλία το 2020 και την προ εβδομάδων επιτυχία στο Μόντε Κάρλο, ο Τσιτσιπάς κατόρθωσε να κατακτήσει το τρόπαιο και στο «250άρι» τουρνουά της Λυών. Η νέα «κούπα» του επί γαλλικού εδάφους αποτελεί έναν καλό οιωνό ενόψει του πρώτου χωμάτινου Γκραν Σλαμ της χρονιάς και πάλι στη Γαλλία, με το Ρολάν Γκαρός που αρχίζει στις 30 Μαΐου στο Παρίσι.

🇸🇪 Stockholm 2018

🇫🇷 Marseille 2019

🇵🇹 Estoril 2019

🇬🇧 ATP Finals 2019

🇫🇷 Marseille 2020

🇲🇨 Monte Carlo 2021

🇫🇷 Lyon 2021



7 titles and counting for @steftsitsipas 🏆 pic.twitter.com/gjkInyvuxB — Tennis TV (@TennisTV) May 23, 2021

Ο Τσιτσιπάς, που πέτυχε την 33η φετινή νίκη και παραμένει πρώτος στη βαθμολογία του 2021 στο Race, κατόρθωσε να πάρει το πρώτο γκέιμ αν και βρέθηκε στο 0-40 και «έσωσε» τρία break points του Νόρι. Ενα μπρέικ για το 5-3 ήταν αρκετό να του δώσει ξεκάθαρο προβάδισμα και κέρδισε το πρώτο σετ με άσο, για το 6-3. Στο δεύτερο σετ ο Βρετανός, Νο49 στην παγκόσμια κατάταξη και προερχόμενου από νίκη επί του Νο4 του κόσμου, Ντομινίκ Τιμ, πρόβαλε λίγη περισσότερη αντίσταση, αλλά για μόνο προσωρινά.

Riding high on the road to @rolandgarros 🏎️



Most ATP match wins in 2021:



33 - Tsitsipas 👏

29 - Rublev

23 - Norrie 👊 pic.twitter.com/s7JWMPyl61 — Tennis TV (@TennisTV) May 23, 2021

Με δύο μπρέικ αρχικά για το 4-3 και στη συνέχεια για το ματς (6-3), ο Ελληνας πρωταθλητής πήρε τη νίκη και στέφθηκε πρωταθλητής στη Λυών. Κατά τη διάρκεια της απονομής, ο Τσιτσιπάς εκθείασε τον Νόρι λέγοντας πως «είχαμε μία απίθανή “μάχη” και ο Κάμερον είναι εξαιρετικός, παραμένει ταπεινός και συνεχίζει να δουλεύει σκληρά». Ο νικητής της Λυών ευχαρίστησε «τη στήριξη του κοινού» και θα αρχίσει από την επομένη να ετοιμάζεται για το Ρολάν Γκαρός, καθώς την επόμενη εβδομάδα δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις.