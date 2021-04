Η οικογενειακή σύνδεση που «έσπρωξε» τον Τσιτσιπά στον θρίαμβο του Μόντε Κάρλο

Η ηλικία, το στυλ και το ταπεραμέντο – εκτός βεβαίως από το απαραίτητο ταλέντο – έχουν κατατάξει τον Στέφανο Τσιτσιπά σε περίοπτη θέση στην ελίτ του «νέου αίματος» του παγκόσμιου τένις. Για τον ίδιο τον 22χρονο, πάντως, μετρά ιδιαιτέρως και το παρελθόν και τα γονίδια. Ο παππούς του, Σεργκέι Σαλνίκοφ, ήταν ποδοσφαιριστής και χρυσός Ολυμπιονίκης το 1956 στη Μελβούρνη με την Εθνική Ρωσίας. Η μητέρα του, Τζούλια, έπαιζε τένις και τα δικά της βήματα ήταν εκείνα που ακολούθησε.

Αυτά τα βήματα τον έφεραν το μεσημέρι της Κυριακής (18/4) σε ένα μέρος που δεν είναι πλέον απλώς ο τόπος της μόνιμης κατοικίας του. Στο Μόντε Κάρλο, ο «Τσίτσι» πέτυχε κάτι που είχε μπόλικη έμπνευση από ένα κατόρθωμα της μητέρας του. Στο Πριγκιπάτο, η Τζούλια Σαλνίκοβα κατέκτησε το 1981 το διεθνές τουρνουά juniors. Στο Μονακό, ο κανακάρης της έβαλε και το δικό του όνομα πλάι σε θρύλους του αθλήματος, κατακτώντας τον παρθενικό τίτλο του σε ATP Masters 1000, κόντρα στον Αντρέι Ρούμπλεφ!

1981: Julia Salnikova wins a junior title at Monte-Carlo



2021: Her son wins the Masters 1000 event at Monte-Carlo



It's always been a family affair for @StefTsitsipas 🤗 pic.twitter.com/vv53AaizfA