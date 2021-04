«Master» και πρωταθλητής στο Μόντε Κάρλο ο Στέφανος Τσιτσιπάς!

Η ώρα του τελικού αποδείχθηκε τούτη τη φορά ώρα του Στέφανου Τσιτσιπά. Ο 22χρονος τενίστας αναδείχθηκε την Κυριακή (18/4) πρωταθλητής ATP Masters 1000 για πρώτη φορά στην καριέρα του, καθώς νίκησε με 2-0 σετ τον Αντρέι Ρούμπλεφ στο Μόντε Κάρλο! Ο «Τσίτσι», έφτασε τους έξι τίτλους συνολικά σε Tour, στον 14ο τελικό της πορείας του στα κορτ και πήρε ρεβάνς από τον Ρώσο, ο οποίος τον είχε κερδίσει στον τελικό του ATP 500 στο Αμβούργο το 2020 και στον φετινό ημιτελικό του Ρότερνταμ.

Ο Ελληνας τενίστας πήρε άμεσα προβάδισμα στο πρώτο σετ, όταν πέτυχε «μπρέικ» στο δεύτερο γκέιμ και με διατήρηση του σερβίς του έφτασε στο 3-0. Στη συνέχεια απέφυγε τα σφάλματα και υποχρεώνοντας τον αντίπαλό του σε οκτώ αβίαστη λάθη, κατέκτησε το σετ με 6-3, σε 32΄. Παίζοντας με μεγάλη αυτοπεποίθηση, ο Τσιτσιπάς πήρε και στο δεύτερο σετ την κατάσταση στα χέρια του με «μπρέικ» στο τρίτο γκέιμ και προβάδισμα 2-1. Ολοκλήρωσε τον θρίαμβό του με νέο «σπάσιμο» του σερβίς του Ρούμπλεφ και 6-3!

Maiden Masters title in Monte-Carlo 🏆



A huge moment in the career of @steftsitsipas who beats Rublev 6-3, 6-3 to win the #RolexMCMasters 🙌 pic.twitter.com/25iTu1Wn3e