Α. Γραβάνης

Μια ουσιαστική ευκαιρία έχουν οι Παλαιστίνιοι να έχουν κράτος σύντομα. Σήμερα δεν υφίσταται καν παρά μόνο στους πολιτικαντισμούς δυτικών χωρών που ετοιμάζονται να το αναγνωρίσουν, όμως ως μην υπάρχον. Όσο και να φαίνεται οξύμωρο, αυτή η ευκαιρία περνά μέσα από το Ισραήλ και την πλήρη κατάληψη της Γάζας, το πλήρες ξερίζωμα της Χαμάς και των δεσμών με το θεοκρατικό και απολυταρχικό Ιράν.

Ο οργανωμένος και έμπειρος ισραηλινός στρατός είναι ο μόνος που μπορεί να επιβλέπει τα επόμενα χρόνια την ασφάλεια των πολιτών και την ουσιαστική και ασφαλή ανοικοδόμηση της περιοχής εξαρχής, μετά από μεγάλες διεθνείς επενδύσεις. Οι φωνές περί γενοκτονίας των παλαιστίνιων είναι εκτός πραγματικότητας. Οι Εβραίοι το γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα, οι ναζί το προσπάθησαν πάνω τους και απέτυχαν. Ο μόνος δρόμος είναι η συνεννόηση των δύο λαών που απεύχεται η Χαμάς και οι σύμμαχοι της.

Προφανώς, θα πάρει χρόνο η ανοικοδόμηση σχολείων, νοσοκομείων, δημόσιων υπηρεσιών, η έναρξη επιχειρηματικότητας ώστε να υπάρχουν δουλειές και οι πολίτες της Γάζας να αρχίσουν να έχουν μια κανονική ζωή που θα τους απομακρύνει από τους τρομοκράτες της Χαμάς και της Χεσμπολάχ που τους εκμεταλλεύονται πολιτικά.

Όταν αυτό συμβεί κάτω από την επίβλεψη του ισραηλινού στρατού, σε συνεργασία με την παλαιστινιακή αρχή, οι πολίτες της Γάζας θα αποφασίσουν δημοκρατικά για το μέλλον τους: ανεξάρτητο κράτος ή συνομόσπονδο κράτος με το Ισραήλ. Τότε θα έχουν σύσσωμη τη στήριξη της παγκόσμιας δημοκρατικής κοινότητας, όχι μόνο πολιτικά αλλά και οικονομικά που τόσο χρειάζονται για την ευημερία τους.

Το Ισραήλ αποχώρησε από την Γάζα το 2005 με απόφαση της κυβέρνησης Σαρόν, με αποτέλεσμα την επικράτηση της Χαμάς που ‘κυβερνά’ τα τελευταία χρόνια δίχως εκλογές με τα όπλα και την τρομοκρατία. Δεν είναι τυχαίο που η παλαιστινιακή αρχή και πολλές αραβικές χώρες ζητούν σήμερα ανοιχτά τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Έτσι οργανώθηκαν τα τούνελ εκατοντάδων χιλιομέτρων των ρουκετών κατά του Ισραήλ κάτω από σχολεία και νοσοκομεία, προωθήθηκε η καθοδήγηση των παλαιστίνιων από τους θεοκράτες μουλάδες του Ιράν, συντελέστηκε η διασπάθιση της οικονομικής βοήθειας των τεράστιων διεθνών κονδυλίων αραβικών και ευρωπαϊκών κρατών προς όφελος του πολέμου κατά του Ισραήλ αλλά και την υποστήριξη της καλοζωίας των στελεχών της Χαμάς σε Κατάρ και Τουρκία.

Για το Ισραήλ είναι θέμα επιβίωσης η κανονικότητα στη Γάζα. Δεν έχει άλλη επιλογή από το να την επιβάλει. Και θα το πράξει μόνο του. Και όπως είπε η Σουηδή αναπληρωτής πρωθυπουργός θα το πράξει και στο όνομα της διεθνούς κοινότητας που ενδιαφέρεται πραγματικά για το μέλλον των παλαιστίνιων. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που εκμεταλλεύονται τον πόνο τους για δικά τους γεωπολιτικά παίγνια. Οι κυριότεροι είναι η Τουρκία, το Ιράν και δευτερευόντως το Κατάρ. Αυτοί δηλαδή που προσδοκούν την διάλυση του δημοκρατικού Ισραήλ, του μόνου συμμάχου της δημοκρατικής Δύσης στη παροχή.

Είναι θλιβερό που οι Ευρωπαίοι «ηγέτες» αδυνατούν να «διαβάσουν» αυτές τις αλήθειες πιεζόμενοι από το ισλαμικό ακραίο στοιχείο στις χώρες τους. Εάν όμως δεν αλλάξει η κατάσταση στη Γάζα κινδυνεύουν σε λίγα χρόνια να δουν να φουντώνει η ισλαμοφασιστική τρομοκρατία μέσα στις χώρες τους, με τη στήριξη πάντα της επισπεύδουσας κατά της κανονικότητας αναχρονιστικής αριστεράς. Μεγάλο δώρο στα ευρωπαϊκά ακροδεξιά κόμματα που πλησιάζουν επικίνδυνα την εξουσία.

*O Αχιλλέας Γραβάνης είναι Καθηγητής Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης