Νετανιάχου: Το Ισραήλ σχεδιάζει προσωρινή κατάληψη της Γάζας - Οργανώνουμε περίμετρο ασφαλείας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποσαφηνίζει τη στρατηγική του οπτική για τον πόλεμο στη Γάζα, τονίζοντας ότι «το Ισραήλ δεν στοχεύει να προσαρτήσει τη Γάζα» και πως σχεδιάζει να αναλάβει προσωρινά τον έλεγχο της περιοχής, να διαμορφώσει μια περίμετρο ασφαλείας και εν συνεχεία να παραδώσει τον έλεγχο σε έναν «μεταβατικό κυβερνητικό φορέα».

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του που δημοσιεύθηκαν από το CNN-News18, ένα αγγλόφωνο ινδικό ειδησεογραφικό μέσο, και το Fox News αντιμετωπίζοντας τις διεθνείς ανησυχίες, ο Νετανιάχου τονίζει ότι το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα» και ότι σχεδιάζει να μεταβιβάσει τον έλεγχο της περιοχής σε έναν «μεταβατικό κυβερνητικό φορέα».

«Δεν θέλουμε να το κρατήσουμε. Θέλουμε μια ζώνη ασφαλείας - δεν επιθυμούμε να το κυβερνήσουμε. Θέλουμε να το παραδώσουμε σε αραβικές δυνάμεις που θα το διοικούν σωστά και δεν θα αποτελούν απειλή για εμάς», τόνισε.

FOX: Will Israel take control of all of Gaza?



NETANYAHU: We intend to pic.twitter.com/7fXkcbPeoy — Aaron Rupar (@atrupar) August 7, 2025

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας συνεδριάζει, με αντικείμενο το ενδεχόμενο σχέδιο της κυβέρνησης για κατάληψη της Γάζας, σύμφωνα με το Channel 12.

Όπως αναμεταδίδουν οι Times of Israel και η Jerusalem Post, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επαναλαμβάνει τους βασικούς στόχους του Ισραήλ: την πλήρη διάλυση της Χαμάς και την άνευ όρων επιστροφή όλων των ομήρων.

Μάλιστα, ο Νετανιάχου δηλώνει ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να τελειώσει γρήγορα, εάν η Χαμάς καταθέσει τα όπλα και απελευθερώσει τους ομήρους.

Σημειώνεται ότι, η συνέντευξη δημοσιεύεται λίγο μετά τη συνάντηση του Νετανιάχου με τον πρέσβη της Ινδίας στο Ισραήλ, Τζ.Π. Σινγκ, με αντικείμενο τη διεύρυνση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, ιδίως στους τομείς της άμυνας και της οικονομίας.

Το σχέδιο Νετανιάχου για την κατάληψη της Γάζας και την ήττα της Χαμάς

Εν αναμονή της κρίσιμης συνεδρίασης του ισραηλινού συμβουλίου ασφαλείας, την οποία συγκάλεσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο σχέδιο που αναμένεται να τεθεί προς έγκριση και το οποίο προβλέπει την πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας.

Όπως αναφέρουν δύο πηγές στη Jerusalem Post, το σχέδιο αναμένεται να περιλαμβάνει περίπου πέντε μεραρχίες των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) και να διαρκέσει περίπου πέντε μήνες.

Θα περιλαμβάνει επίσης τη μετακίνηση περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων της Γάζας και αναμένεται να εγκριθεί την Πέμπτη, δήλωσαν υπουργοί του υπουργικού συμβουλίου στην Post, προσθέτοντας ότι «το πραγματικό ερώτημα είναι ποια εκδοχή του σχεδίου θα εγκριθεί τελικά».

Ωστόσο, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των IDF, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, αναμένεται να παραμείνει στη θέση του και να μην παραιτηθεί, παρά την αντίθεσή του στο σχέδιο. «Η επιχείρηση είναι λάθος και θα θέσει σε κίνδυνο τους ομήρους», δήλωσε ο Ζαμίρ κατά τη διάρκεια συζήτησης την Τρίτη.

Οποιοδήποτε σχέδιο παρουσιαστεί από την κυβέρνηση Τραμπ θα επηρεάσει άμεσα την πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στον θύλακα, καθώς και τα σχέδια που θα συζητήσει το συμβούλιο ασφαλείας την Πέμπτη, δήλωσαν δύο πηγές στην Post.

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Times of Israel αναφέρει ότι ρεπορτάζ του Chanel 12 σημειώνει ότι το σχέδιο εστιάζει αρχικά στην κατάληψη της πόλης της Γάζας. Ειδικότερα, στην πρώτη φάση, το Ισραήλ θα εκδώσει εντολή εκκένωσης στους κατοίκους της πόλης της Γάζας — που εκτιμάται ότι αριθμούν περίπου 1 εκατομμύριο άτομα, περίπου το ήμισυ του πληθυσμού της Λωρίδας — προκειμένου να δοθεί χρόνος για τη δημιουργία υποδομών για τους πολίτες στο κέντρο της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων και καταυλισμών για τους εκτοπισμένους. Αυτή η φάση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Στη συνέχεια, το Ισραήλ θα ξεκινήσει μια στρατιωτική επίθεση στη δεύτερη φάση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην οποία θα ανακοινώσει την επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε συντονισμό με το Ισραήλ.

Στο πλαίσιο αυτού του συντονισμού, ο αριθμός των σημείων διανομής τροφίμων αναμένεται να αυξηθεί από τέσσερα σε 16, αν και το δίκτυο δεν διευκρίνισε εάν όλα τα σημεία θα λειτουργούν υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Γάζας (GHF), το οποίο υποστηρίζεται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Η έκθεση στην οποία αναφέρεται το Chanel 12, σημειώνει ότι αυτή η επέκταση του συστήματος της ανθρωπιστικής βοήθειας θα χρηματοδοτηθεί με περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε δωρεές από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Ο στόχος σύμφωνα με την έκθεση είναι να δοθεί στους κατοίκους της Γάζας πρόσβαση σε βοήθεια που θα παρακάμπτει τη Χαμάς και η πόλη της Γάζας να βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο.