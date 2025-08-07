Jerusalem Post, Times of Israel

Εν αναμονή της κρίσιμης συνεδρίασης του ισραηλινού συμβουλίου ασφαλείας, την οποία συγκάλεσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο σχέδιο που αναμένεται να τεθεί προς έγκριση και το οποίο προβλέπει την πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας.

Όπως αναφέρουν δύο πηγές στη Jerusalem Post, το σχέδιο αναμένεται να περιλαμβάνει περίπου πέντε μεραρχίες των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) και να διαρκέσει περίπου πέντε μήνες.

Θα περιλαμβάνει επίσης τη μετακίνηση περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων της Γάζας και αναμένεται να εγκριθεί την Πέμπτη, δήλωσαν υπουργοί του υπουργικού συμβουλίου στην Post, προσθέτοντας ότι «το πραγματικό ερώτημα είναι ποια εκδοχή του σχεδίου θα εγκριθεί τελικά».

Ωστόσο, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των IDF, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, αναμένεται να παραμείνει στη θέση του και να μην παραιτηθεί, παρά την αντίθεσή του στο σχέδιο. «Η επιχείρηση είναι λάθος και θα θέσει σε κίνδυνο τους ομήρους», δήλωσε ο Ζαμίρ κατά τη διάρκεια συζήτησης την Τρίτη.

Οποιοδήποτε σχέδιο παρουσιαστεί από την κυβέρνηση Τραμπ θα επηρεάσει άμεσα την πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στον θύλακα, καθώς και τα σχέδια που θα συζητήσει το συμβούλιο ασφαλείας την Πέμπτη, δήλωσαν δύο πηγές στην Post.

Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Times of Israel αναφέρει ότι ρεπορτάζ του Chanel 12 σημειώνει ότι το σχέδιο εστιάζει αρχικά στην κατάληψη της πόλης της Γάζας. Ειδικότερα, στην πρώτη φάση, το Ισραήλ θα εκδώσει εντολή εκκένωσης στους κατοίκους της πόλης της Γάζας — που εκτιμάται ότι αριθμούν περίπου 1 εκατομμύριο άτομα, περίπου το ήμισυ του πληθυσμού της Λωρίδας — προκειμένου να δοθεί χρόνος για τη δημιουργία υποδομών για τους πολίτες στο κέντρο της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων και καταυλισμών για τους εκτοπισμένους. Αυτή η φάση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Στη συνέχεια, το Ισραήλ θα ξεκινήσει μια στρατιωτική επίθεση στη δεύτερη φάση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην οποία θα ανακοινώσει την επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε συντονισμό με το Ισραήλ.

Στο πλαίσιο αυτού του συντονισμού, ο αριθμός των σημείων διανομής τροφίμων αναμένεται να αυξηθεί από τέσσερα σε 16, αν και το δίκτυο δεν διευκρίνισε εάν όλα τα σημεία θα λειτουργούν υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Γάζας (GHF), το οποίο υποστηρίζεται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Η έκθεση στην οποία αναφέρεται το Chanel 12, σημειώνει ότι αυτή η επέκταση του συστήματος της ανθρωπιστικής βοήθειας θα χρηματοδοτηθεί με περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε δωρεές από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Ο στόχος σύμφωνα με την έκθεση είναι να δοθεί στους κατοίκους της Γάζας πρόσβαση σε βοήθεια που θα παρακάμπτει τη Χαμάς και η πόλη της Γάζας να βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο.

Διαφωνίες στο εσωτερικό των IDF και μοντέλο τύπου Βιετνάμ

Η επιχείρηση φέρεται να έχει σχεδιαστεί για να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, όχι μήνες, και φαίνεται να αποτελεί συμβιβασμό με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου, υποστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, ο οποίος ήταν αντίθετος σε μιας πλήρη επίθεση, περιορίζοντας αρχικά την επιχείρηση στην πόλη της Γάζας, καθυστερώντας έτσι την πλήρη κατάληψη.

Μια ξεχωριστή έκθεση από το Ynet αναφέρει ότι η στρατιωτική εκστρατεία αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις έως πέντε μήνες και να εμπλέξει τέσσερις έως πέντε μεραρχίες των IDF. Ο άμαχος πληθυσμός αναμένεται να ωθηθεί περαιτέρω προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας, ενώ θα πραγματοποιηθούν ελιγμοί σε περιοχές όπου πιστεύεται ότι κρατούνται όμηροι, με προσπάθειες να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη σε αυτούς.

Το Κανάλι12 προσέθεσε ότι το σχέδιο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους ομήρους, οι οποίοι θα μπορούσαν να εκτελεστούν από τη Χαμάς εάν οι ισραηλινές δυνάμεις πλησιάσουν τις περιοχές όπου κρατούνται — όπως συνέβη με έξι Ισραηλινούς ομήρους που σκοτώθηκαν τον Αύγουστο του 2024.

Σύμφωνα με το δίκτυο, το σχέδιο έχει δύο κύριους στόχους: να πιέσει τη Χαμάς να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για τους ομήρους και να ευθυγραμμιστεί ενδεχομένως με ένα προτεινόμενο πλαίσιο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για μια συνολική συμφωνία. Παρόλο που το Ισραήλ μπορεί να διακόψει τις επιχειρήσεις εάν προχωρήσει αυτό το πλαίσιο, οι αξιωματούχοι το θεωρούν απίθανο, προσθέτει το Κανάλι 12.

Μέχρι το τέλος της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Νετανιάχου αναμένεται να ζητήσει εξουσιοδότηση για τον εαυτό του και τον υπουργό Άμυνας, Ισραέλ Κατς ώστε να λάβουν επιχειρησιακές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων σταδιακών μέτρων.

Το Κανάλι 12 επαναλαμβάνει ότι ο Ζαμίρ και άλλοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει κατά του σχεδίου, αναφέροντας τα όσα φέρεται να έχει δηλώσει ο επικεφαλής των IDF σε συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών: «Η κατάκτηση της Λωρίδας θα σύρει το Ισραήλ σε μια μαύρη τρύπα — αναλαμβάνοντας την ευθύνη για δύο εκατομμύρια Παλαιστινίους, απαιτώντας μια επιχείρηση εκκαθάρισης που θα διαρκέσει χρόνια, εκθέτοντας τους στρατιώτες σε ανταρτοπόλεμο και, το πιο επικίνδυνο, θέτοντας σε κίνδυνο τους ομήρους».

Ένας ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε επίσης στο Κανάλι 12: «Μπαίνουμε σε ένα μοντέλο Βιετνάμ - με τα μάτια μας ορθάνοιχτα».

Επιβεβαιώνονται οι διαφωνίες εντός της ανώτατης διοίκησης των IDF

Από την πλευρά του, ο υποστράτηγος Γιανίβ Ασόρ, επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης των IDF, φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν «διαφωνίες» στην ανώτατη ηγεσία του στρατού. «Οι μάχες στη Γάζα συνοδεύονται συχνά από ένταση και, μερικές φορές, από διαφωνίες μεταξύ των διαφόρων μερών», δήλωσε ο Ασόρ κατά τη διάρκεια τελετής για τους πεσόντες στρατιώτες της 401ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, σε βίντεο που δημοσίευσε ο IDF.

«Είναι σημαντικό για μένα να το πω ξεκάθαρα: πρόκειται για διαφωνίες με τις καλύτερες προθέσεις. Πρόκειται για ουσιαστικές και επαγγελματικές συζητήσεις, που υποκινούνται από την ειλικρινή επιθυμία όλων των διοικητών του IDF να κάνουν ό,τι είναι σωστό για την ασφάλεια του Κράτους του Ισραήλ», λέει.

Σύμφωνα με μια έκθεση της εφημερίδας Yediot Ahronot, κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης πριν από περίπου 10 ημέρες, ο Ασόρ απαίτησε από τον αρχηγό της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, υποστράτηγο Τομέρ Μπαρ, να σταματήσει να ανατρέπει τις αποφάσεις του για την πραγματοποίηση επιθέσεων στη Γάζα.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο Μπαρ είχε παρέμβει στις επιθέσεις μετά την αύξηση των αναφορών για απώλειες αμάχων στη Λωρίδα από τον Μάρτιο, γεγονός που οδήγησε σε αυξανόμενη ένταση μεταξύ του ίδιου και του Ασόρ.

Ο Ασόρ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ξέσπασε, λέγοντας σύμφωνα με πληροφορίες στους άλλους στρατηγούς: «Εσείς εκεί στο Τελ Αβίβ είστε αποκομμένοι από [αυτό που συμβαίνει] στο έδαφος».

Ωστόσο, η δήλωση του Ασόρ απόψε ενδέχεται να αναφέρεται στην ένταση μεταξύ του αρχηγού του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, υποστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ, και του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με τα σχέδια του πρωθυπουργού να «καταλάβει» τη Λωρίδα της Γάζας, στα οποία ο αρχηγός του στρατού φέρεται να αντιτίθεται.

Κατς: Ο στρατός θα εκτελέσει τις προσεχείς αποφάσεις της κυβέρνησης Νετανιάχου για τη Γάζα

Τις επικείμενες αποφάσεις της κυβέρνησης Νετανιάχου για την εξουδετέρωση της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας θα κληθούν να εκτελέσουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, όπως τόνισε ο υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, την Τετάρτη, παραμονή κρίσιμης συνεδρίασης σε στενή σύνθεση για την επόμενη φάση των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό Τύπο, ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου αναμένεται να προεδρεύσει την Πέμπτη το απόγευμα σε συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας της κυβέρνησής του, καθ’ ύλη αρμόδιου για τις στρατιωτικές υποθέσεις. Όπως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε την Τρίτη, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του πρέπει να καταφέρουν «ολοκληρωτική» νίκη επί της Χαμάς και να φέρουν πίσω τους ομήρους που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Επικαλούμενος κυβερνητικές πηγές, ο ισραηλινός Τύπος προβλέπει ομόφωνα επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων εφόδων σε περιοχές όπου μπορεί να κρατούνται όμηροι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Maariv, ο υποστράτηγος Ζαμίρ είναι αντίθετος των επιχειρήσεων στη Γάζα. «Είναι δικαίωμα και καθήκον του αρχηγού του γενικού επιτελείου να εκφράζει τη θέση του στα προσήκοντα φόρα», σχολίασε ο υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς. Όμως «αφού ληφθούν αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο», ο στρατός «θα τις εκτελέσει με αποφασιστικότητα και επαγγελματισμό (...) ωσότου επιτευχθούν οι στόχοι του πολέμου», πρόσθεσε μέσω X.

Την Τετάρτη, ο ισραηλινός στρατός εξέδυσε εντολή απομάκρυνσης του πληθυσμού από δύο συνοικίες στη Χαν Γιούνις (νότια), όπου θα επεκτείνει «το πεδίο των επιχειρήσεών του», καθώς και από τμήμα της Ζαϊτούν, στην πόλη της Γάζας. Ακόμη ανέφερε πως εξάλειψε «τρομοκρατικό πυρήνα» 10 ανδρών στην Νταράτζ Τούφα και πολλούς «τρομοκράτες» στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023 έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.219 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.