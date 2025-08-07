Κατς: Ο στρατός θα εκτελέσει τις προσεχείς αποφάσεις της κυβέρνησης Νετανιάχου για τη Γάζα

Τις επικείμενες αποφάσεις της κυβέρνησης Νετανιάχου για την εξουδετέρωση της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας θα κληθούν να εκτελέσουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, όπως τόνισε ο υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, την Τετάρτη, παραμονή κρίσιμης συνεδρίασης σε στενή σύνθεση για την επόμενη φάση των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό Τύπο, ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου αναμένεται να προεδρεύσει την Πέμπτη το απόγευμα σε συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας της κυβέρνησής του, καθ’ ύλη αρμόδιου για τις στρατιωτικές υποθέσεις. Όπως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε την Τρίτη, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του πρέπει να καταφέρουν «ολοκληρωτική» νίκη επί της Χαμάς και να φέρουν πίσω τους ομήρους που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Επικαλούμενος κυβερνητικές πηγές, ο ισραηλινός Τύπος προβλέπει ομόφωνα επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων εφόδων σε περιοχές όπου μπορεί να κρατούνται όμηροι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Maariv, ο υποστράτηγος Ζαμίρ είναι αντίθετος των επιχειρήσεων στη Γάζα. «Είναι δικαίωμα και καθήκον του αρχηγού του γενικού επιτελείου να εκφράζει τη θέση του στα προσήκοντα φόρα», σχολίασε ο υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς. Όμως «αφού ληφθούν αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο», ο στρατός «θα τις εκτελέσει με αποφασιστικότητα και επαγγελματισμό (...) ωσότου επιτευχθούν οι στόχοι του πολέμου», πρόσθεσε μέσω X.

Την Τετάρτη, ο ισραηλινός στρατός εξέδυσε εντολή απομάκρυνσης του πληθυσμού από δύο συνοικίες στη Χαν Γιούνις (νότια), όπου θα επεκτείνει «το πεδίο των επιχειρήσεών του», καθώς και από τμήμα της Ζαϊτούν, στην πόλη της Γάζας. Ακόμη ανέφερε πως εξάλειψε «τρομοκρατικό πυρήνα» 10 ανδρών στην Νταράτζ Τούφα και πολλούς «τρομοκράτες» στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023 έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.219 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.