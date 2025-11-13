Κυρ. Μητσοτάκης: Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας αναβαθμίζεται διαρκώς και η χώρα ισχυροποιείται

«Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας αναβαθμίζεται διαρκώς και η χώρα ισχυροποιείται», είπε κατά την επίσκεψή του στην Ελευσίνα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πρώτη μας υποχρέωση να σκύψουμε πάνω από την ακρίβεια και να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα. Από τις αρχές Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αυξήσεις στους πραγματικούς τους μισθούς μέσα από τη μείωση της άμεσης φορολογίας», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα, εξήγγειλε έργα για την περιοχή, όπως η μεταφορά του λιμανιού Ελευσίνας, τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά και την αναβάθμιση αρχαιολογικού χώρου.

«Σκύβουμε πάνω στις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε γωνιάς της Ελλάδας για να κάνουμε τις ζωές σας καλύτερες», τόνισε.