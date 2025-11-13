Ο Ανάλγητος

Πρόκειται για βόμβα από υπουργό σε μεγάλο βιομήχανο. Απ’ αυτές που γράφονται στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας, επειδή αλλάζουν τη ροή των πραγμάτων. Μπορεί, δηλαδή, να την υιοθετήσει ο βιομήχανος και να γίνει της Πόπης! Όχι τίποτε άλλο, αλλά ο πρόεδρος Κυριάκος γράφει μεγάλο σκορ στα ενεργειακά και είναι κρίμα να χαλάει η μεγάλη εικόνα από ανοησίες. Και τα αμερικανικά αέρια τα παίρνει ο πρόεδρος και το καλώδιο το παίρνει και τα σκαλπ των αντιπάλων του. Είπαμε. Είναι εφτάψυχος. Και κυρίως εργατικός και διορατικός. Τα πολιτικά νεκροταφεία είναι γεμάτα από εκείνους που τον υποτίμησαν.

Υπουργός του Κυριάκου Μητσοτάκη απάντησε ως εξής στις αιτιάσεις του μεγαλύτερου Έλληνα βιομηχάνου για το μεγάλο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στη βιομηχανία: «Αν δεν βγαίνετε, να το κλείσετε»! Τι είπε ο αστέρας; Να κλείσει μια βιομηχανία με χιλιάδες εργαζομένους επειδή ο ίδιος δεν έχει κάνει τη δουλειά του και δεν έχει βρει ότι οι βιομηχανίες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από τους Έλληνες ανταγωνιστές τους, επειδή πληρώνουν φθηνότερα το ρεύμα. Προσπαθώ να καταλάβω τι είχε εκείνη την στιγμή στο μυαλό του ο χριστιανός. Κι εντάξει αν ήταν μια αστοχία της στιγμής.Το πρόβλημα είναι ότι παίζει και να το πιστεύει κιόλας; Oχι ότι συμμετέχει στο υπουργικό συμβούλιο, αλλά ότι πρέπει να κλείσει η βιομηχανία. Υπουργός του Κυριάκου Μητσοτάκη και όχι της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αν έρθει ποτέ η Ζωή στην κυβέρνηση έχει ήδη υποψήφιο για το Υπουργείο Ενέργειας. Για να μην σας πω και για το Οικονομίας...

Θέλω να δω τι θα λέει το εθνικοπατριωτικό μέτωπο όταν θα γίνει το ταξίδι του Κυριάκου στην Ουάσιγκτον.

Πλούσιο το παρασκήνιο της συνάντησης του Κυριάκου με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Δύο ήταν τα βασικά σημεία που συζητήθηκαν στο Μαξίμου. Το κυπριακό και το καλώδιο. Πρώτον, ο πρωθυπουργός μετέφερε το έντονο ενδιαφέρον των Αμερικανών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και Ισραήλ. Ανέδειξε στον Κύπριο πρόεδρο τη μεγάλη εικόνα και την αλλαγή στην ενεργειακή σκακιέρα μετά τα μεγάλα deals της περασμένης εβδομάδας με τους Αμερικανούς…

Στην ουσία η Κύπρος φαίνεται πως θα επιταχύνει προκειμένου να λύσει τα ζητήματα που είχε με το καλώδιο και την κατανομή των εξόδων. «Τake it or leave it» και τελικά οι Κύπριοι, δεινοί διαπραγματευτές, προχωρούν πλέον με πιο γοργά βήματα.

Στο δια ταύτα τώρα οι δύο ηγέτες άνοιξαν την πόρτα για την είσοδο νέων επενδυτών. Για να ευλογήσουμε τα γένια μας σας υπενθυμίζουμε πως σε ανύποπτο χρόνο η στήλη σας είχε μεταφέρει το ενδιαφέρον της Αμερικανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (DFC) για το εν λόγω project.

Μαζί με τους στενούς συνεργάτες και υπουργούς του Τραμπ την περασμένη εβδομάδα ήταν στην Αθήνα και ο επικεφαλής της DFC, ο οποίος μαθαίνουμε πως εκδήλωσε έντονο ενδιαφέρον για το έργο…

Γάλλοι και Άραβες θα καλοέβλεπαν ένα συνεταιριστικό σχήμα…

Από την άλλη ας μην ξεχνάμε πως στην Κύπρο, εκτός από την Τουρκία, υπάρχουν ισχυρά συμφέροντα που δεν θέλουν το καλώδιο. Ωστόσο φαίνεται πως οι καθυστερήσεις που έπαιζε η Λευκωσία έφτασαν στο τέλος τους.

Όπως και στην Ελλάδα άλλωστε. Η Μόσχα ενοχλήθηκε από την αναβάθμιση της χώρας σε στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ. Όπως άλλωστε και οι εφοπλιστές που έκαναν χρυσές δουλειές με το ρωσικό αέριο και πετρέλαιο.

Έτσι λοιπόν βγήκαν στο προσκήνιο οι γνωστοί…άγνωστοι. Ο Βελόπουλος θέλει λέει να βγάλει τη χώρα από την Ευρώπη, ενώ προτείνει πόλεμο με την Τουρκία. Ο συγκυβερνήτης Πάνος σε συνέντευξή του είχε δηλώσει πως «θέλω ο Τσίπρας να προχωρήσει σε γεωπολιτική αλλαγή» ή κάπως έτσι.

Ο Ανάλγητος