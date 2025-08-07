Αποκάλυψη BBC

Η Χαμάς καταβάλλει μισθούς σε δεκάδες χιλιάδες μέλη της μέσω μυστικών διαύλων, σύμφωνα με έρευνα του BBC. Το ρεπορτάζ υποστηρίζει επίσης τον ισχυρισμό του Ισραήλ ότι η τρομοκρατική οργάνωση καταχράται συστηματικά την ανθρωπιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας, διανέμοντάς τη σε πιστούς υποστηρικτές της, την ώρα που μεγάλα τμήματα του πληθυσμού αντιμετωπίζουν λιμοκτονία.

Σύμφωνα με το BBC, τρεις υπάλληλοι της Χαμάς δήλωσαν πως έλαβαν περίπου 1.000 σεκέλ (περίπου 300 δολάρια) την τελευταία εβδομάδα. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί μόλις στο 20% των προπολεμικών απολαβών τους, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται πλέον μόνο κάθε δέκα εβδομάδες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, η Χαμάς φέρεται να συνεχίζει να πληρώνει περίπου 30.000 «δημόσιους υπαλλήλους», σύμφωνα με την έκθεση. Ένα ανώτατο στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης δήλωσε ότι, πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, η Χαμάς είχε αποθηκεύσει περίπου 700 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, σε υπόγειες σήραγγες.

Η έκθεση αποκαλύπτει ότι οι διανομές μισθών πραγματοποιούνται με αυστηρά μέτρα μυστικότητας: επιλεγμένοι πράκτορες λαμβάνουν κρυπτογραφημένα μηνύματα για «συναντήσεις τσαγιού» σε προκαθορισμένα σημεία, όπου λαμβάνουν φακέλους με μετρητά από ενδιάμεσους. Το Ισραήλ, ωστόσο, έχει στοχεύσει αρκετές τέτοιες τοποθεσίες με αεροπορικές επιδρομές. Μία πηγή φέρεται να γλίτωσε οριακά από βομβαρδισμό.

Το BBC σημειώνει επίσης ότι η Χαμάς επιβάλλει φόρους στους εμπόρους και πωλεί τσιγάρα σε τιμές έως και 100 φορές υψηλότερες από την προπολεμική τους αξία, για την άντληση εσόδων.

Ανώνυμες πηγές στη Γάζα επιβεβαίωσαν ότι μεγάλα φορτία ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν λεηλατηθεί και διοχετευθεί στη μαύρη αγορά ή προσφέρθηκαν σε υποστηρικτές της οργάνωσης.

Αν και στο παρελθόν τόσο η Χαμάς όσο και ο ΟΗΕ είχαν αρνηθεί τέτοιες κατηγορίες, πρόσφατα τα Ηνωμένα Έθνη παραδέχθηκαν ότι μόλις το 12% των φορτηγών με βοήθεια που συγκεντρώθηκαν τους τελευταίους μήνες έφτασαν στον προορισμό τους, λόγω λεηλασιών.

Σύμφωνα με το BBC, η εκτροπή προμηθειών έχει προκαλέσει έντονη αγανάκτηση στους πολίτες της Γάζας. Μια κάτοικος, η Νισρίν Χάλεντ, κατήγγειλε ότι την ώρα που τα παιδιά της πεινούσαν, οικογένειες με δεσμούς με τη Χαμάς λάμβαναν συστηματικά τρόφιμα και αλεύρι.

Παράλληλα, εργαζόμενοι της Χαμάς εξέφρασαν απογοήτευση για τη συνεχιζόμενη υποτίμηση των μισθών τους και για την κακή ποιότητα των μετρητών που λαμβάνουν - με φθαρμένα και παλιά χαρτονομίσματα, σε πολλές περιπτώσεις άχρηστα στην αγορά.