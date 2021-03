Η νέα «μετεγγραφή» του ΛεΜπρον Τζέιμς στο Δ.Σ. της Fenway Sports Group!

Στην αρχή της καριέρας του, όταν παρουσίασε ένα μεγάλο τατουάζ στην πλάτη που έγραφε «Chosen 1», κοινώς ο «εκλεκτός», θεωρήθηκε αλαζόνας. Το παρωνύμιο «King», ωστόσο, δεν το διάλεξε μόνος του αλλά και του άρεσε και του ταίριαξε. Ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ, πάντως, μπορεί να ισχυριστεί ότι ο «θρόνος» του μεταφέρεται όπου κι αν πάει και με ό,τι κι αν καταπιάνεται.

Είναι δηλωμένη η επιθυμία του ΛεΜπρον Τζέιμς να ασχοληθεί επιχειρηματικά με τα σπορ όταν ολοκληρώσει την καριέρα του στο παρκέ. Η αρχή φαίνεται πως έγινε, δειλά – δειλά, το 2011, όταν αγόρασε το 2% των μετοχών της Λίβερπουλ αντί 6,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ίδιο ποσοστό αξίζει πλέον 45 εκατ. και ενδέχεται να αυξηθεί, μετά τη νέα συμφωνία του με την εταιρία Fenway Sports Group.

Η FSG, στην οποία ανήκει η Λίβερπουλ, «έκανε χώρο» στο Δ.Σ. της για νέους φιλόδοξους επενδυτές. Εκτός από την οικονομική «ένεση» των 750 εκατομμυρίων δολαρίων για την παραχώρηση του 11% των μετοχών της στην εταιρία RedBird Capital, καλωσόρισε και τον νέο συνεταίρο της, ο οποίος απαντά στο όνομα ΛεΜπρον Τζέιμς! Ο σταρ των πρωταθλητών Λέικερς και ο παιδικός φίλος και στενός συνεργάτης του, Μάβερικ Κάρτερ, θα γίνουν οι πρώτοι μαύροι συνέταιροι της FSG και θα γεμίσουν το χαρτοφυλάκιό τους με προοπτικές.

LeBron James to become part owner of Red Sox, both he & Maverick Carter each join Fenway Sports Group as partners, first and only Black partners in FSG history.

