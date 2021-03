Η απόκτηση του Εμπαπέ «απαιτεί» για τη Λίβερπουλ τον... ΛεΜπρον και έναν έρανο!

Κάθε φήμη χρειάζεται έναν ή περισσότερους διάσημους πρωταγωνιστές. Ενδεχομένως και μία θεωρία συνομωσίας. Τα αγγλικά ταμπλόιντ γνωρίζουν καλύτερα από όλους αυτές τις τακτικές. Για την πιθανότατα ο Κιλιάν Εμπαπέ να μετακομίσει από την Παρί Σ.Ζ. στη Λίβερπουλ, απαιτήθηκε αρχικά μία «βεντέτα». Η ενόχληση του Μοχάμεντ Σαλάχ για την αλλαγή του τον Γιούργκεν Κλοπ στην προ ημερών εντός έδρας ήττα των πρωταθλητών Αγγλίας από την Τσέλσι ήταν η πρώτη αφορμή...

Ο ατζέντης του Αιγύπτιου επιθετικού, Ραμί Αμπάς Ισσά, πρόσφερε ό,τι χρειαζόταν ο αγγλικός Τύπος. Ενα tweet με μία απλή τελεία, το οποίο ερμηνεύθηκε είτε ως απροθυμία του παίκτη να δεχθεί την απόφαση του Γερμανού κόουτς είτε ως το τέλος της συνύπαρξής τους. Για ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης ή η πρωταθλήτρια Γερμανίας Μπάγερν Μονάχου ίσως και να ήταν ένα «νεύμα» τύπου «ελάτε να μας πάρετε από το “Ανφιλντ”!».

Ο περσινός – έπειτα από 30 χρόνια – τίτλος στην Premier League και η κατάκτηση του Champions League το 2019, όμως, έχουν ανεβάσει (εκ νέου) τόσο το στάτους των «κόκκινων» που μία τέτοια εξέλιξη δεν ανησυχεί πλέον όπως συνέβη με τις παλαιότερες αποχωρήσεις των Λουίς Σουάρες και Φιλίπε Κοουτίνιο. Πιθανή αποχώρηση του Σαλάχ δεν φέρνει πανικό αλλά ένα μεγαλύτερο όνειρο... Τον Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο Γάλλος σταρ της Παρί Σ.Ζ. δεν έχει απαντήσει ακόμη στις τέσσερις προτάσεις επέκτασης του συμβολαίου του, το οποίο εκπνέει το καλοκαίρι του 2022. Η φημολογία ότι είτε απαιτεί ετήσιο μισθό 35 εκατ. ευρώ (όσα λαμβάνει και ο Νεϊμάρ) είτε κοιτάζει προς Μαδρίτη μεριά ενισχύεται. Εσχάτως, όμως, «αιωρείται» μία αισιοδοξία και πάνω από το Μέρσεϊσαϊντ.

Με εξαίρεση την απόκτηση των Φαν Ντάικ και Αλισον, η Λίβερπουλ δύσκολα «σπάει τον κουμπαρά» για μετεγγραφές. Η προοπτική του Εμπαπέ, όμως, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Στην Αγγλία ξέρουν ότι ένα ποσό ύψους 100 ή 120 εκατ. από πώληση του Σαλάχ δεν φτάνει.

Κάποιοι οπαδοί της Λίβερπουλ, όμως, άρχισαν ένα διαδικτυακό έρανο στην ιστοσελίδα GoFundMe για τη συγκέντρωση 250 εκατ. λιρών (περίπου 290 εκατ. ευρώ), ώστε να αποκτηθεί ο Γάλλος επιθετικός! Οι οργανωτές τονίζουν πως «πρέπει να σε όλο τον κόσμο να υπάρχει μία βάση 100 εκατ. οπαδών της ομάδας. Αν ο καθένας δωρίσει από 2,5 λίρες, θα μαζέψουμε αρκετά για να πείσουμε τον Κιλιάν!». Ως τώρα, 360 άνθρωποι έχουν προσφέρει συνολικό ποσό 4.093 λιρών και οι εμπνευστές της προσπάθειες ξεκαθαρίζουν ότι «δεν τα καταφέρουμε, τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν να προσφερθούν στο φιλανθρωπικό ίδρυμα του συλλόγου».

Κάποιοι ακόμη πιο αισιόδοξοι, πάντως, θεωρούν ότι η ομάδα του κόουτς Κλοπ έχει ένα ακόμη «μυστικό όπλο» για να πείσει τον Εμπαπέ να φορέσει τα κόκκινα. Εναν «μεσάζοντα» ο οποίος ζει πολύ μακριά, ωστόσο φέρεται να μπορεί να επηρεάσει με πολλούς τρόπους τον φορ της Παρί. Ο εν λόγω τύπος γυρίζει το κεφάλι και απαντά στην προσφώνηση «ΛεΜπρον Τζέιμς»!

Ο σταρ των πρωταθλητών Λέικερς είναι μικρομέτοχος της Λίβερπουλ, κατέχοντας από το 2011 ποσοστό 2% των μετοχών. Τότε είχε πληρώσει 6,5 εκατ. δολάρια και η επένδυσή του έχει πλέον πενταπλασιαστεί. Ο ΛεΜπρον διατηρεί εδώ και καιρό φιλική σχέση με τον Κιλιάν Εμπαπέ, με μπόλικη διάδραση στα social media.

Kylian Mbappé and Lebron James have swapped profile pictures on IG.



The two men have a Nike collaboration coming soon. 🏀🤝⚽️ pic.twitter.com/V05TroEBnE