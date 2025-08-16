Bloomberg, Sky News, BBC

Μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ να υποδέχθηκε με ζεστή χειραψία και φιλικά χαμόγελα στο κόκκινο χαλί τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, ωστόσο ο στόχος του να αποσπάσει κάποια δέσμευση της Μόσχας για εκεχειρία απέτυχε.

Όπως σχολιάζει το Bloomberg, υπήρχαν πολλά που οι δύο πρόεδροι άφησαν αναπάντητα στο τέλος μιας αδιέξοδης συνόδου στην Αλάσκα. Κυρίως, δεν έγινε καμία αναφορά σε κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, που ήταν ο δηλωμένος στόχος του Τραμπ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Η συνάντησή τους ολοκληρώθηκε με μία από τις πιο σύντομες συνεντεύξεις Τύπου που έχει δώσει ποτέ ο Τραμπ.

«Η απουσία πυροτεχνημάτων στο τέλος της πολυαναμενόμενης συνάντησης και η ασυνήθιστη αυτοσυγκράτηση ενός Τραμπ, τον οποίο είχε υποσκελίσει ο Πούτιν στις συνομιλίες τους στο Ελσίνκι πριν από επτά χρόνια, προκάλεσε έκπληξη», σχολιάζει το Bloomberg.

Αυτή τη φορά Τραμπ και Πούτιν δεν δέχτηκαν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους στην κατάμεστη αίθουσα, αφήνοντάς τους να αναρωτιούνται για τις λεπτομέρειες της δελεαστικής συμφωνίας που είχαν αναφέρει οι δυο ηγέτες, αλλά την κράτησαν μυστική.

Ο φόβος πριν από τη συνάντηση ήταν ότι η Ουκρανία θα «πουληθεί». Η υπόνοια μετά τη συνάντηση ήταν ότι ο Τραμπ σχεδίαζε να μεταφέρει ένα μήνυμα που Κιέβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν ήθελαν να ακούσουν, καθώς επέστρεφε στην Ουάσινγκτον με το Air Force One.

«Θα αρχίσω να κάνω μερικά τηλεφωνήματα και να τους πω τι συνέβη, αλλά είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση», είπε ο Τραμπ.

«Συμφωνήθηκαν πολλά σημεία. Υπάρχουν μόνο λίγα που μένουν. Κάποια δεν είναι τόσο σημαντικά, ένα ίσως είναι το πιο σημαντικό, αλλά έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να τα καταφέρουμε. Δεν τα καταφέραμε ακόμα, αλλά έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να τα καταφέρουμε», ανέφερε.

Τη δεδομένη στιγμή, οι χειρότεροι φόβοι της Ουκρανίας δεν πραγματοποιήθηκαν — τουλάχιστον δημόσια, ο Τραμπ δεν αποκάλυψε τίποτα. Ωστόσο, υπήρχαν πολλές ενδείξεις ικανοποίησης από ρωσικής πλευράς. Ο Πούτιν πήρε την πρωτοβουλία μιλώντας πρώτος στο βήμα δίπλα στον Τραμπ, συνήθως προνόμιο του οικοδεσπότη.

Κανείς δεν μίλησε για εκεχειρία - Δεν έφυγε ως «ειρηνοποιός» ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Την απουσία της λέξης «εκεχειρία» από τον λόγο τόσο του Βλαντιμίρ Πούτιν, όσο και του Ντόναλντ Τραμπ στις δηλώσεις τους που ακολούθησαν τη συνάντηση που είχαν οι δυο ηγέτες στην Αλάσκα, υπογραμμίζουν σε μια πρώτη ανάλυση το BBC και το Sky News.

Συγκεκριμένα, όπως σημείωσε ο ανταποκριτής του Sky News στις ΗΠΑ, «φαίνεται ότι απέχουμε πολύ από την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία, αφού κανένας από τους δύο προέδρους δεν την ανέφερε».

«Αν είχαν αναφερθεί σήμερα σε κατάπαυση του πυρός, αυτό θα είχε αλλάξει τη φύση της συζήτησης. Φαίνεται ότι απέχουμε πολύ από αυτό» προσθέτει επισημαίνοντας την αναφορά Πούτιν ότι για να είναι βιώσιμη οποιαδήποτε συμφωνία, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι «βαθύτερες αιτίες» του πολέμου στην Ουκρανία και οι συνεχιζόμενες ανησυχίες της Ρωσίας.

Όπως υπενθυμίζει «αυτή ήταν η αφετηρία της Ρωσίας και αυτό ήταν το σημείο τριβής σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το γεγονός ότι ο Πούτιν στάθηκε στο ίδιο βάθρο με τον Τραμπ και είχε την αυτοπεποίθηση να το εκφράσει αυτό, μου λέει ότι αυτό βρίσκει απήχηση στον Τραμπ. Ωστόσο, αυτή η θέση είναι απαράδεκτη για την Ουκρανία».

Ερώτημα οι επιπτώσεις για την Ουκρανία

Ειδικά, δε, για τα όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, το βρετανικό δίκτυο, σχολιάζει ότι «ενώ ο Τραμπ μιλούσε με ενθουσιασμό για το αποτέλεσμα της συνάντησης, είπε επίσης ότι δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία. Τόνισε τα θετικά, αλλά υπήρχαν και τα αρνητικά».

«Νόμιζα ότι είδαμε δύο παλιούς φίλους να ξανασμίγουν με αμοιβαία κατανόηση και αμοιβαίο σεβασμό. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την Ουκρανία, αυτό μένει να το δούμε» καταλήγει ο ανταποκριτής του Sky News.

BBC: O Τραμπ έφυγε χωρίς τη σφραγίδα του ειρηνοποιού και του διαπραγματευτή

Με αφορμή τη φράση Τραμπ «δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία», το BBC εκτιμά ότι «ήταν ένας έμμεσος τρόπος να παραδεχτεί ότι μετά από αρκετές ώρες συνομιλιών, δεν υπάρχει συμφωνία. Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο να αναφερθεί».

President Donald Trump: "There's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them." pic.twitter.com/ur3kxRIgM4 — CSPAN (@cspan) August 15, 2025

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Βλαντιμίρ Πούτιν έκαναν λόγο για "μεγάλη πρόοδο", αλλά χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το τι μπορεί να είναι αυτή, αφήνοντας τον κόσμο να κάνει υποθέσεις» συνεχίζει η ανάλυση του βρετανικού καναλιού.

«Ο Τραμπ ταξίδεψε πολύ για να παρουσιάσει μόνο ασαφείς δηλώσεις, ακόμη και αν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι των ΗΠΑ και οι Ουκρανοί αξιωματούχοι μπορεί να ανακουφίστηκαν που δεν πρόσφερε μονομερείς παραχωρήσεις ή συμφωνίες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Για έναν άνθρωπο που αρέσκεται να αυτοπροβάλλεται ως ειρηνοποιός και διαπραγματευτής, φαίνεται ότι ο Τραμπ θα φύγει από την Αλάσκα χωρίς να έχει πετύχει τίποτα από τα δύο.

Δεν υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον σύνοδος κορυφής με τη συμμετοχή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρά την ατάκα του Πούτιν «την επόμενη φορά στη Μόσχα» σχετικά με την επόμενη συνάντησή τους» συνεχίζει η ανάλυση του BBC που καταλήγει ως εξής: «Αν και ο Τραμπ είχε λιγότερα να χάσει από την Ουκρανία ή τη Ρωσία κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων, η αποτυχία της συνάντησης θα πλήξει το κύρος του τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές επίπεδο, μετά τις προηγούμενες υποσχέσεις του ότι η συνάντηση είχε μόνο 25% πιθανότητες να αποτύχει».

Τραμπ: Στα χέρια του Ζελένσκι να κλείσει η συμφωνία - Αν συναντηθούν με τον Πούτιν, θα παραστώ

Σημειώνεται ότι, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και την κοινή τους συνέντευξη Τύπου στο Άνκορατζ, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στο Fox News, υπογραμμίζοντας ότι η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία «βρίσκεται πλέον στα χέρια του Ζελένσκι».

«Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία», δήλωσε στον δημοσιογράφο, Σον Χάνιτι, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση ανήκει στο Κίεβο: «Η Ουκρανία πρέπει να τη δεχθεί. Μπορεί να πουν και όχι».

Ο ίδιος προανήγγειλε τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντίμιρ Πούτιν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραστεί και σε μια απευθείας συνάντηση μεταξύ των δύο προέδρων: «Και οι δύο με θέλουν εκεί – και θα είμαι. Η ειρήνη μπορεί να έρθει σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα».

"They both want me there, and I'll be there."



President Trump says both Putin and Zelenskyy want him at the next meeting pic.twitter.com/yeeNXSbuMk — Fox News (@FoxNews) August 16, 2025

Παράλληλα, ο Τραμπ εμφανίστηκε να αποστασιοποιείται από την παλαιότερη δέσμευσή του ότι θα μπορούσε να λύσει τον πόλεμο «σε 24 ώρες», παραδεχόμενος: «Νόμιζα ότι θα ήταν η πιο εύκολη διαμάχη να επιλυθεί, αλλά τελικά ήταν η πιο δύσκολη».

Για το κρίσιμο ζήτημα των εδαφικών ανταλλαγών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε πως κατέληξε «σε μεγάλο βαθμό» σε συμφωνία με τον Ρώσο ομόλογό του ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί με παραχωρήσεις εδαφών και με κάποιας μορφής εγγυήσεις ασφάλειας από την Ουάσινγκτον προς την Ουκρανία.

«Νομίζω ότι συμφωνούμε σε πολλά», είπε, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες «θερμές» και «εποικοδομητικές».

Απέφυγε ωστόσο να αποκαλύψει ποιο είναι το ένα, «μεγάλο ζήτημα» στο οποίο υπήρξε διαφωνία με τον Πούτιν.

Τέλος, ο Τραμπ ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε με θετικά λόγια τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για τον ίδιο: «Είπε ότι δεν έχει ξαναδεί κανέναν να κάνει τόσα πολλά, τόσο γρήγορα. Ότι η χώρα σας είναι ‘καυτή σαν πιστόλι’, ενώ πριν από έναν χρόνο νόμιζε ότι ήταν νεκρή».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Πούτιν του τόνισε επίσης πως, αν ο ίδιος ήταν πρόεδρος όταν ξέσπασε η σύγκρουση, «ο πόλεμος δεν θα είχε γίνει ποτέ».

Ερωτηθείς εάν είχε χρόνο να μιλήσει μόνος με τον Πούτιν, ο Τραμπ είπε στον δημοσιογράφο του Fox News Σον Χάνιτι: «Ναι, το έκανα. Το έκανα μάλιστα μετά τις ομιλίες μας. Εκφώνησε μια πολύ καλή ομιλία και εγώ ολοκλήρωσα τη συνέντευξη Τύπου. Ακολούθως μιλήσαμε. Αμέσως μετά, μιλήσαμε πολύ ειλικρινά», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο ρώσος πρόεδρος επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας για την Ουκρανία.

Τραμπ: Ενδέχεται να επανεξετάσει «σε 2-3 εβδομάδες» το ζήτημα της επιβολής δασμών σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν χρειάζεται να εξετάσει στην παρούσα φάση το ζήτημα της επιβολής δασμών σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, αλλά ενδεχομένως να χρειαστεί να το κάνει «σε δύο ή τρεις εβδομάδες».

«Λοιπόν, λόγω όσων συνέβησαν σήμερα, νομίζω πως δεν χρειάζεται να το σκεφτώ αυτό», είπε ο Τραμπ στον δημοσιογράφο του Fox News Σον Χάνιτι, μετά τη συνάντησή του με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

«Τώρα, ενδέχεται να χρειαστεί να το σκεφτώ σε δύο ή τρεις εβδομάδες, αλλά δεν χρειάζεται να το σκεφτούμε αυτό τώρα. Θεωρώ πως η συνάντηση πήγε πολύ καλά», είπε ο Τραμπ, βαθμολογώντας με 10 (σ.σ. Άριστα) το τετ-α-τετ με τον Πούτιν.