BBC, Sky News

Την απουσία της λέξης «εκεχειρία» από τον λόγο τόσο του Βλαντιμίρ Πούτιν, όσο και του Ντόναλντ Τραμπ στις δηλώσεις τους που ακολούθησαν τη συνάντηση που είχαν οι δυο ηγέτες στην Αλάσκα, υπογραμμίζουν σε μια πρώτη ανάλυση το BBC και το Sky News.

Συγκεκριμένα, όπως σημείωσε ο ανταποκριτής του Sky News στις ΗΠΑ, «φαίνεται ότι απέχουμε πολύ από την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία, αφού κανένας από τους δύο προέδρους δεν την ανέφερε».

«Αν είχαν αναφερθεί σήμερα σε κατάπαυση του πυρός, αυτό θα είχε αλλάξει τη φύση της συζήτησης. Φαίνεται ότι απέχουμε πολύ από αυτό» προσθέτει επισημαίνοντας την αναφορά Πούτιν ότι για να είναι βιώσιμη οποιαδήποτε συμφωνία, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι «βαθύτερες αιτίες» του πολέμου στην Ουκρανία και οι συνεχιζόμενες ανησυχίες της Ρωσίας.

Όπως υπενθυμίζει «αυτή ήταν η αφετηρία της Ρωσίας και αυτό ήταν το σημείο τριβής σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το γεγονός ότι ο Πούτιν στάθηκε στο ίδιο βάθρο με τον Τραμπ και είχε την αυτοπεποίθηση να το εκφράσει αυτό, μου λέει ότι αυτό βρίσκει απήχηση στον Τραμπ. Ωστόσο, αυτή η θέση είναι απαράδεκτη για την Ουκρανία».

Ερώτημα οι επιπτώσεις για την Ουκρανία

Ειδικά, δε, για τα όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, το βρετανικό δίκτυο, σχολιάζει ότι «ενώ ο Τραμπ μιλούσε με ενθουσιασμό για το αποτέλεσμα της συνάντησης, είπε επίσης ότι δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία. Τόνισε τα θετικά, αλλά υπήρχαν και τα αρνητικά».

«Νόμιζα ότι είδαμε δύο παλιούς φίλους να ξανασμίγουν με αμοιβαία κατανόηση και αμοιβαίο σεβασμό. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την Ουκρανία, αυτό μένει να το δούμε» καταλήγει ο ανταποκριτής του Sky News.

BBC: O Τραμπ έφυγε χωρίς τη σφραγίδα του ειρηνοποιού και του διαπραγματευτή

Με αφορμή τη φράση Τραμπ «δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία», το BBC εκτιμά ότι «ήταν ένας έμμεσος τρόπος να παραδεχτεί ότι μετά από αρκετές ώρες συνομιλιών, δεν υπάρχει συμφωνία. Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός. Δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο να αναφερθεί».

President Donald Trump: "There's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. It's ultimately up to them." pic.twitter.com/ur3kxRIgM4 — CSPAN (@cspan) August 15, 2025

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Βλαντιμίρ Πούτιν έκαναν λόγο για "μεγάλη πρόοδο", αλλά χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το τι μπορεί να είναι αυτή, αφήνοντας τον κόσμο να κάνει υποθέσεις» συνεχίζει η ανάλυση του βρετανικού καναλιού.

«Ο Τραμπ ταξίδεψε πολύ για να παρουσιάσει μόνο ασαφείς δηλώσεις, ακόμη και αν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι των ΗΠΑ και οι Ουκρανοί αξιωματούχοι μπορεί να ανακουφίστηκαν που δεν πρόσφερε μονομερείς παραχωρήσεις ή συμφωνίες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Για έναν άνθρωπο που αρέσκεται να αυτοπροβάλλεται ως ειρηνοποιός και διαπραγματευτής, φαίνεται ότι ο Τραμπ θα φύγει από την Αλάσκα χωρίς να έχει πετύχει τίποτα από τα δύο.

Δεν υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον σύνοδος κορυφής με τη συμμετοχή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρά την ατάκα του Πούτιν «την επόμενη φορά στη Μόσχα» σχετικά με την επόμενη συνάντησή τους» συνεχίζει η ανάλυση του BBC που καταλήγει ως εξής: «Αν και ο Τραμπ είχε λιγότερα να χάσει από την Ουκρανία ή τη Ρωσία κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων, η αποτυχία της συνάντησης θα πλήξει το κύρος του τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές επίπεδο, μετά τις προηγούμενες υποσχέσεις του ότι η συνάντηση είχε μόνο 25% πιθανότητες να αποτύχει».