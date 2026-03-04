Ναυτιλία: «Φρένο» από Maersk και Hapag-Lloyd στις μεταφορές εμπορευμάτων για τον Περσικό

Δύο «κολοσσοί» των παγκόσμιων ναυτιλιακών μεταφορών, η Maersk και η Hapag-Lloyd, ανακοίνωσαν την Τετάρτη πως διακόπτουν μέχρι νεοτέρας τις μεταφορές εμπορευμάτων στον Περσικό Κόλπο, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή που μαίνεται από εδώ και πέντε μέρες.

Η Maersk ανακοίνωσε πως «προσωρινά δεν δεχόμαστε πλέον κρατήσεις εισαγωγών ή εξαγωγών εμπορευμάτων από και προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν (όλα τα λιμάνια εκτός από τη Σαλάλα), το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Κατάρ, το Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία (μόνο Νταμάμ και Τζουμπάιλ) μέχρι νεωτέρας», υπογράμμισε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Εξαιρέσεις γίνονται για βασικά τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης και η αναστολή δεν ισχύει για την Ιορδανία και τον Λίβανο, διευκρίνισε ο όμιλος, ο οποίος επί του παρόντος διαθέτει δύο πλοία στον Περσικό Κόλπο.

Από την πλευρά της, η Hapag-Lloyd γνωστοποίησε πως «θα αναστείλει τις κρατήσεις για αποστολές κάθε είδους φορτίου από και προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Ομάν (Σοχάρ), τη Σαουδική Αραβία (Νταμάμ και Τζουμπάιλ) και την Υεμένη».