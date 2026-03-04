Η φυσιολογική λειτουργία των Στενών του Ορμούζ -μιας ιδιαίτερας κρίσιμης περιοχής για την παγκόσμια ενέργεια- θα μπορούσε να καθυστερήσει για μήνες λόγω των επιθέσεων των ιρανικών drones, ανέφερε την Τετάρτη σε ανάλυση του το Reuters.

Το δημοσίευμα σημειώνει πως από το το Σάββατο που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν, το Ιράν έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες πυραύλους και περισσότερα από 1.000 drones εναντίον των κρατών του Κόλπου που είναι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον. Τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν από τα αμυντικά συστήματα, αλλά ορισμένα κτίρια κατοικιών και εμπορικά κτίρια, υποδομές και αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις υπέστησαν ζημιές.

Η παραγωγή drones από το Ιράν

Η Τεχεράνη είναι σημαντικός κατασκευαστής drones και έχει τη βιομηχανική ικανότητα να παράγει περίπου 10.000 το μήνα, σύμφωνα με το Centre for Information Resilience, μια βρετανική μη κερδοσκοπική ερευνητική ομάδα που χρηματοδοτείται από το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το μέγεθος του αποθέματος του είναι άγνωστο, με εκτιμήσεις που κυμαίνονται από 2.500 από τον ισραηλινό στρατό έως περίπου 6.000 σύμφωνα με άλλους αναλυτές. Το πόσο από το απόθεμα όπλων του Ιράν παραμένει θα μπορούσε να είναι ένας βασικός παράγοντας για τον προσδιορισμό της πορείας του πολέμου.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ήταν ένας από τους κύριους στόχους του Ιράν, και η ναυτιλία μέσω της κρίσιμης ενεργειακής αρτηρίας έχει σχεδόν σταματήσει μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε έξι πλοία.

«Το Ιράν δεν πρόκειται να υποκύψει εύκολα ή γρήγορα, έχει τα μέσα να καταστήσει επικίνδυνη τη διέλευση εμπορικών πλοίων από το Ορμούζ», δήλωσε ο Μπομπ ΜακΝάλι, πρόεδρος της Rapidan Energy Group.

«Οι ΗΠΑ δίνουν προτεραιότητα στην επίθεση κατά των πυρομαχικών, των βάσεων και των εγκαταστάσεων του Ιράν που απειλούν το στενό.

Αλλά το μόνο που έχει να κάνει το Ιράν είναι να δείξει ότι μπορεί να χτυπήσει μερικά δεξαμενόπλοια και η ανησυχία θα αναλάβει τα υπόλοιπα, οι άνθρωποι απλά δεν θα περάσουν» πρόσθεσε.

Οι προμήθειες πυραύλων

Οι προμήθειες στρατηγικών πυραύλων είναι ένα αδύναμο σημείο για το Ιράν, σύμφωνα με έναν πρώην διευθυντή της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών MI6.

«Η Ρωσία δεν είναι σε θέση να αναπληρώσει τις προμήθειες και η Κίνα θα είναι αρκετά προσεκτική σε αυτό το θέμα. Αν γίνει γνωστό ότι η Κίνα παρέχει πράγματι κάποιο είδος σοβαρού στρατιωτικού εξοπλισμού στο Ιράν, αυτό θα έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου», είπε, αναφερόμενος στα μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου που περιλαμβάνει το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τα αποθέματα πυραύλων ενδέχεται να είναι χαμηλότερα επειδή η Τεχεράνη προμήθευε τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο και τους Χούθι στην Υεμένη, σύμφωνα με δεύτερη πηγή δυτικών μυστικών υπηρεσιών.

Τα αποθέματα μειώθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια ενός 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ τον Ιούνιο, αλλά έχουν αποκατασταθεί εν μέρει, σύμφωνα με τις ισραηλινές στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες.

Ένας βασικός περιορισμός μπορεί να είναι οι εκτοξευτές για τους πυραύλους. Οι προμήθειες έχουν τουλάχιστον μειωθεί κατά το ήμισυ κατά το τελευταίο έτος λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ και μειώθηκαν περαιτέρω κατά τα τελευταία πέντε ημέρες, σύμφωνα με έρευνα του βρετανικού CIR.

Παρά ταύτα, το Ιράν είναι πιθανό να είναι σε θέση να συνεχίσει τον αγώνα με τα drones του. Η τελευταία γενιά drones Shahed-136 της χώρας έχει εμβέλεια 700 έως 1.000 χιλιομέτρων, επαρκή για να φτάσει οπουδήποτε στη νότια ακτή του Κόλπου όταν εκτοξεύεται από την ιρανική ηπειρωτική χώρα ή από πλοία, σύμφωνα με τον Φαρζίν Ναντίμι, ανώτερο ερευνητή στο Washington Institute.

Πολλά από αυτά παράγονται σε εργοστάσια διπλής χρήσης, ενώ άλλες εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να αναδιαμορφωθούν για να αυξήσουν την παραγωγή, σύμφωνα με αναλυτή του CIR.

Αυτά τα drones κατάφεραν να διαπεράσουν τα συστήματα αεροπορικής άμυνας των κρατών του Κόλπου, με 65 από αυτά να εισέρχονται στα ΗΑΕ από την έναρξη της σύγκρουσης.

Οι θαλάσσιες νάρκες

Οι traders πετρελαίου προετοιμάζονται για περαιτέρω αυξήσεις των τιμών.

«Είμαι πολύ ανήσυχος, αυτός ο κίνδυνος είναι επί του παρόντος υποτιμημένος στις αγορές πετρελαίου», δήλωσε ανώτερο στέλεχος της Vitol, μιας παγκόσμιας εταιρείας εμπορίας εμπορευμάτων. «Η επικρατούσα θεωρία είναι ότι το Ιράν χρησιμοποιεί πρώτα παλιά πυραύλους και drones για να εξαντλήσει τις αεροπορικές άμυνες. Αν είναι έτσι, η αντίδρασή τους δεν έχει ξεκινήσει ακόμα κανονικά».

Και αν οι πύραυλοι και τα drones αρχίσουν να εξαντλούνται, το Ιράν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει θαλάσσιες νάρκες. Η Τεχεράνη διαθέτει απόθεμα 5.000 έως 6.000 τέτοιων ναρκών, σύμφωνα με την Dryad Global, μια εταιρεία πληροφοριών για θαλάσσιους κινδύνους.

Μπορούν να αγκυροβοληθούν στον βυθό, να προωθηθούν με πυραύλους ή να παρασυρθούν στα νερά, εκρήγνυνται όταν έρχεται σε επαφή ένα σκάφος. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τοποθετηθεί νάρκες στο Στενό του Ορμούζ μέχρι στιγμής, σύμφωνα με αναλυτές.