Σρι Λάνκα: Τουλάχιστον 80 οι νεκροί από την επίθεση των ΗΠΑ στο ιρανικό πολεμικό πλοίο

Σε τουλάχιστον 80 ανέρχονται οι νεκροί από την επίθεση που πραγματοποίησε αμερικανικό υποβρύχιο κατά ιρανικού πολεμικού πλοίου στον Ινδικό Ωκεανό, όπως ανέφερε την Τετάρτη ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα σε τοπικό τηλεοπτικό κανάλι.

Νωρίτερα εκπρόσωπος του ναυτικού της Σρι Λάνκα δήλωσε ότι σοροί, που ανήκουν σε μέλη του πληρώματος, ανασύρθηκαν σε μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη για το πλήρωμα ενός ιρανικού στρατιωτικού πλοίου που νωρίτερα εξέπεμψε σήμα κινδύνου λίγο έξω από τα χωρικά ύδατα του νησιού.

Χέγκσεθ: Η πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου με τορπίλη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου, ότι αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε με τορπίλη ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο «που νόμιζε ότι ήταν ασφαλές σε διεθνή ύδατα».

«Η πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», πρόσθεσε. «Όπως και σε εκείνον τον πόλεμο... αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε».

Όπως είπε ο Χέγκσεθ, «δεν έχουν πλέον ηθικό οι Ιρανοί, η αεροπορία δεν υπάρχει, το ναυτικό βρίσκεται στον πυθμένα του περεσικού κόλπου, χθες βράδυ βυθίσαμε τη ναυαρχίδα τους. Χθες αμερικανικά υποβρύχια βύθισαν με μια τορπίλη ιρανική φρεγάτα στο Ινδικό Ωκεανό.

Το Ιράν θα μπορεί να συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους και drones, είναι τρομοκράτες. Δεν μπορούν να μας αντιμετωπίσουν πρόσωπο με πρόσωπο. Θα τους βρούμε και θα τους σκοτώσουμε. Ελέγχουμε τη μοίρα τους. Να προσέχουμε τα fake news, ο Τύπος θέλει να κάνει τον πρόεδρο Τραμπ να φαίνεται κακός».